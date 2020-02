Football Talk. Contractverlenging voor De Cuyper - Dak Ghelamco Arena bijna volledig hersteld - Union klopt OHL in spektakelmatch De voetbalredactie

21 februari 2020

22u49 0

Union houdt hoop op periodetitel levend na uitzege op Den Dreef

Union heeft de hoop op de periodetitel levend gehouden na een belangrijke en felbevochten 3-5-uitzege bij OH Leuven, op de 27ste speeldag in de Proximus League. Het nadert tot op één punt van leiders Westerlo, Beerschot en Virton.

Na 15 minuten kon Casper Nielsen met een hard schot profiteren van slecht wegwerken bij de OHL-verdediging en Union op voorsprong zetten. De Leuvenaars konden snel terug op gelijke hoogte komen doordat Thomas Henry zomaar door het centrum diep gestuurd mocht worden en simpel kon afwerken (21.). Desondanks konden de bezoekers toch met een 1-3 voorsprong gaan rusten met dank aan Aron Sigurdarson (28.) en Ibrahima Bah (32.).

In de tweede helft begon Union het steeds moeilijker te krijgen onder druk van de thuisploeg. Op doelpunten was het wel nog even wachten, maar in de 72ste en 82ste minuut brachten eerst Mathieu Maertens en dan opnieuw Henry de stand terug in evenwicht. Het sein voor Union om terug wakker te schieten en kort na de gelijkmaker zette Teddy Teuma de 3-4 al op het bord met een knap schot buitenkant voet. In de 94ste minuut maakte de Fransman het volledig af door de 3-5 van op penalty binnen te schieten.

Dak van Ghelamco Arena bijna volledig hersteld

Het dak van de Gentse Ghelamco Arena zit in de eindfase van de volledige herstelling, zo liet AA Gent vandaag weten. Een tiental dagen geleden werd een deel van het dak van het Gentse voetbalstadion weggeblazen door storm Ciara. “Normaal gezien zullen we er in slagen om de stormschade aan het dak van de Ghelamco Arena tijdig te herstellen voor de wedstrijd tegen STVV komende zondag. Een ware heksentoer gezien de zeer moeilijke weercondities van de voorbije week”, klinkt het in een mededeling.

ℹ️ Update dak Ghelamco Arena 👇🏻#kaagent #GNTSTVVhttps://t.co/AIrS1vxgE6 KAA Gent(@ KAAGent) link

Contractverlenging voor Club-debutant De Cuyper

Jeugdproduct Maxim De Cuyper heeft zijn contract verlengd bij Club Brugge. Dat meldt de club op zijn sociale media. De Cuyper maakte gisteren zijn debuut voor Club Brugge in de Europa League tegen Manchester United. De 19-jarige verdediger speelde een zeer verdienstelijke wedstrijd tot aan zijn vervanging in de 73e minuut. Smet op de prestatie van de jongeling was zijn ongelukkige uitworp naar Brandon Mechele die tot de gelijkmaker van Anthony Martial leidde. Toch maakte De Cuyper blijkbaar dusdanig indruk dat hij meteen een contractverlenging tot 2023 aangeboden kreeg.

“Uiteraard ben ik zeer gelukkig met deze contractverlenging”, zegt De Cuyper op de website van Club Brugge. “Toen ik bij Club kwam in de U9 was het al mijn droom om door te stoten tot het eerste elftal. Dat dit nu lukt bij deze ambitieuze Club is een beloning voor het harde werk en een motivatie voor de toekomst!”

Maxim De Cuyper verlengt z'n contract tot 2023! 😍



MEER: https://t.co/z67BuHM8oz pic.twitter.com/V3UX3mvRAw Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Smaakmaker Joren Dom verlengt contract bij Beerschot

Publiekslieveling Joren Dom heeft zijn contract bij 1B-club Beerschot met twee seizoenen verlengd, met optie op nog een jaar, zo maakte de club vandaag bekend.

De dertigjarige middenvelder is bezig aan zijn derde seizoen op het Kiel en zijn vorige verbintenis zou eind dit seizoen aflopen. “Ik ben heel blij want dit was m’n eerste keuze”, zo klinkt het bij de speler. “Ik voel me hier thuis en ben van bij de eerste minuut goed ontvangen door de supporters. Nu krijg ik de kans om mee voort te werken en te bouwen aan een mooi project. Want dit verhaal is nog niet af.”

Adil Rami is alweer weg bij Fenerbahçe

De Turkse voetbalploeg Fenerbahçe heeft het contract van Adil Rami ontbonden, zo maakte de club vrijdag bekend. De Franse verdediger kon zich sinds zijn aankomst in de zomer niet doorzetten in Turkije.

“Er is een onderling akkoord bereikt met Adil Rami en zijn contract is ontbonden. We wensen hem het beste toe in het verdere verloop van zijn carrière”, stond er te lezen in het communiqué van de club.

De 34-jarige wereldkampioen had voor één seizoen getekend met de optie om er nog een jaar bij te doen, maar kon nooit overtuigen sinds zijn overstap van Olympique Marseille. Hij speelde slechts één wedstrijd in het Turkse kampioenschap en werd toen zelfs al bij de rust vervangen. Het overgrote deel van zijn tijd spendeerde hij op de bank of in de tribune. In de bekerwedstrijden kwam hij wel zes keer in actie.

Rami liet in januari in een interview met Le Parisien verstaan dat het zijn prioriteit was om te spelen bij zijn club en toonde interesse voor een avontuur in de MLS, de Golfstaten of misschien zelfs een terugkeer naar de Franse competitie. Ook gelooft de veteraan nog steeds in een toekomst bij de Franse nationale ploeg.

Chelsea moet Kanté drie weken missen

Chelsea kan de komende drie weken geen beroep doen op zijn Franse middenvelder N’Golo Kanté. De 28-jarige wereldkampioen heeft maandag in het duel tegen Manchester United immers een spierblessure opgelopen, zo bevestigde Chelsea-coach Frank Lampard.

Kanté moest op Stamford Bridge al na een tiental minuten naar de kant. Zonder zijn controlerende middenvelder zouden The Blues uiteindelijk met 0-2 onderuitgaan, waardoor hun vierde stek in de Premier League steeds meer onder druk komt te staan. Met nog slechts één punt achterstand zakt Tottenham Hotspur zaterdag naar Chelsea af. Nadien mist Kanté ook nog de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen Bayern en de clash met Liverpool in de achtste finales van de FA Cup.

Coryn terug naar dames Essevee

Jana Coryn (27) verlaat Anderlecht en keert terug naar Zulte Waregem, dat volgend seizoen in de hoogste klasse aantreedt. De aanvalster speelde tussen 2010 en 2012 al voor de dames van Essevee. “Ik geloof sterk in dit project”, stelt Coryn, die 29 caps heeft voor de Red Flames, maar in 2018 werd afgeremd door een knieblessure.

🔙 to the roots én klaar om te knallen in de Super League!



Welkom bij #TeamEssevee Jana Coryn.#DamesEsseveehttps://t.co/4XIk2zbmtu SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Henderson drie weken aan de kant bij Liverpool

Jordan Henderson staat door een hamstringblessure drie weken aan de kant. Dat bevestigde Jürgen Klopp, zijn coach bij Liverpool, vanmiddag op een persmoment. “Hendo, dat had erger kunnen zijn. Het zijn de hamstrings. Er zijn in de Premier League spelers met hamstringblessures die er erger aan toe zijn, zoals Harry Kane. We denken dat hij een week of drie buiten strijd is. Dat is niet cool maar hoe wij het zien, hebben we nog geluk”, zei de Duitser in zijn vooruitblik op de competitiematch tegen West Ham.

Henderson blesseerde zich dinsdag in de Champions League-match op het veld van Atletico Madrid. Tien minuten voor tijd werd de centrale middenvelder en aanvoerder gewisseld voor James Milner. De Reds verloren het duel in het Wanda Metropolitano met 1-0 en staan op 11 maart op Anfield dus voor een zware opdracht als ze de kwartfinales van de Champions League willen bereiken. Liverpool verdedigt zijn titel op het kampioenenbal.

In de Premier League stevenen de troepen van Klopp af op een eerste landstitel sinds 1990. Mo Salah en co voeren het klassement aan met een indrukwekkende 76 op 78. Uittredend kampioen Manchester City volgt als tweede op 22 punten.

Titelhouder Portugal oefent vijf keer, waarvan de eerste keer tegen de Rode Duivels

Portugal zal ter voorbereiding op het EK komende zomer (12 juni-15 juli) vijf oefenwedstrijden spelen. Het eerste vriendschappelijke duel is, zoals al eerder werd bekendgemaakt, op 27 maart in Qatar tegen de Rode Duivels. Nadien treft het team van bondscoach Fernando Santos nog Kroatië (op 30 maart, ook in Qatar), Slovenië (op 31 mei in Ljubljana), Spanje (op 5 juni in Madrid) en Malta (op 9 juni in Portugal).

Cristiano Ronaldo en co bereiden hun EK voor in hun trainingscentrum in het westen van Lissabon. Vijf dagen voor hun eerste EK-match, op 16 juni tegen een land dat zich nog moet plaatsen via de play-offs van de Nations League, vertrekken de Portugezen naar speelstad Boedapest. Daar slaan ze hun basiskamp voor het EK op. Vervolgens wachten nog confrontaties met Duitsland, op 20 juni in München, en Frankrijk, op 24 juni in opnieuw Boedapest. Portugal kroonde zich vier jaar geleden in Frankrijk enigszins verrassend tot Europees kampioen. In de finale versloegen de Portugezen het gastland na verlengingen met 1-0.

Ivoorkust zet bondscoach Kamara opzij

De Ivoriaanse voetbalbond (FIF) heeft bondscoach Ibrahim Kamara ontslagen. De 53-jarige Ivoriaan, die al jaren werkzaam was voor de nationale bond, volgde in juni 2018 Marc Wilmots op als selectieheer van ‘les Éléphants’. Hij leidde Ivoorkust vorig jaar op de laatste Africa Cup naar een plek bij de laatste acht. In november leed Ivoorkust bij het begin van de kwalificaties voor de Africa Cup van volgend jaar wel een verrassende 2-1 nederlaag bij Ethiopië.

“Na samenkomst van het Uitvoerend Comité belegde voorzitter Augustin Sidy Diallo een vergadering met Ibrahim Kamara. Beide partijen besloten vervolgens in onderling overleg, en zonder verder commentaar te geven, hun samenwerking te beëindigen”, liet de FIF weten in een mededeling.

Ivoorkust won in het verleden in 1992 en 2015 de Africa Cup. Het plaatste zich voor de WK’s van 2006, 2010 en 2014. Op het vorige WK in Rusland waren de oranjehemden er niet bij. De huidige Ivoriaanse selectie telt met Simon Deli (Club Brugge), Yohan Boli (Al Rayyan, ex-STVV), Serge Aurier (Tottenham), Nicolas Pépé (Arsenal) en Franck Kessié (AC Milan) tal van bekende namen.