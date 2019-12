Football Talk. Concurrent van Witsel trekt naar Benfica - Brncic nieuwe coach van traditieclub FC Luik De voetbalredactie

31 december 2019

18u22 0

Weigl ruilt Dortmund voor Benfica

De Duitse international Julian Weigl verlaat Borussia Dortmund voor Benfica. Met de overgang is een bedrag van twintig miljoen euro gemoeid. Weigl speelde 4,5 seizoenen in het Signal Iduna Park, maar was er de laatste tijd als verdedigende middenvelder pas derde keuze, na Rode Duivel Axel Witsel en Thomas Delaney. De vijfvoudige international had dan ook zelf op een transfer aangedrongen. “Ik wil iedereen bij Borussia bedanken voor de voorbije jaren”, zegt de 24-jarige middenvelder. Weigl wordt één van de komende dagen in de Portugese hoofdstad Lissabon verwacht, waar hem nog de medische testen wachten. Pas nadien ondertekent hij bij Benfica zijn overeenkomst. Bij Borussia lag hij nog tot medio 2021 onder contract.

Brncic volgt Grosjean bij traditieclub FC Luik

Drazen Brncic is de opvolger van de vorige week ontslagen Marc Grosjean bij traditieclub FC Luik uit de eerste amateurklasse. De 48-jarige Brncic ondertekende op Rocourt een contract voor zes maanden. Als speler verdedigde Brncic de kleuren van Charleroi, AC Milan, Inter en MVV. Als trainer was hij aan de slag bij Verviers, Union, Patro Eisden, Seraing en RWDM. Bij die laatste club werd hij in augustus bedankt voor bewezen diensten.

FC Luik (17 punten) staat na zestien speeldagen in de kelder van eerste amateur. Alleen Tubeke, Lierse Kempenzonen (elk 16) en rode lantaarn St.-Eloois-Wnkel Sport (11) doen slechter.

Hamstringblessure voor Lemar

Thomas Lemar heeft een blessure aan de hamstrings opgelopen in zijn rechterdij. Het is niet duidelijk hoelang de Franse international van Atletico Madrid buiten strijd is. De 24-jarige Lemar zou in de komende wintermercato Atletico verlaten. Volgens Spaanse media zijn Lyon en Arsenal geïnteresseerd. Lemar, die in de zomer van 2018 Monaco voor 72 miljoen euro verliet voor ‘Los Colchoneros’, kreeg dit seizoen tot dusver slechts negen basisplaatsen in La Liga. Hij lukte geen enkel doelpunt of assist.