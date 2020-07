Football Talk. CONCACAF sleutelt drastisch aan kwalificaties voor WK 2022 Redactie

28 juli 2020

08u51 0 Football Talk De CONCACAF, de voetbalbond voor Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben, heeft zijn kwalificatieformat voor het WK van 2022 in Qatar aangepast. De CONCACAF neemt de maatregel omwille van de coronacrisis, die de voetbalkalender fors overhoop gooit.

Volgens het nieuwe format zijn toplanden Mexico, de Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras meteen zeker van een stek in de derde en laatste voorronde. Zij krijgen daarin het gezelschap van drie landen, die overblijven na twee voorrondes waar in totaal dertig teams aan deelnemen.

De dertig teams worden in de eerste voorronde opgedeeld in zes groepen van vijf. Deze duels staan in oktober en november van dit jaar op de agenda. Alleen de zes poulewinnaars stoten door naar de tweede voorronde, waar ze elkaar in drie barragewedstrijden in maart volgend jaar in de ogen kijken. De drie winnaars hiervan plaatsen zich tot slot voor de laatste voorronde en vervoegen daarin dus Mexico, de Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras.

De laatste voorronde is voorzien tussen juni 2021 en maart 2022. De acht landen treffen elkaar in een thuis- en uitwedstrijd. De eerste drie teams pakken een WK-ticket voor Qatar, de vierde moet naar de intercontinentale barrages.