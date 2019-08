Football Talk. Coach van Dinamo Kiev krijgt C4 na CL-exit - Rodrygo mist seizoensstart van Real De voetbalredactie

14 augustus 2019

Coach van Dinamo Kiev ontslagen

Een dag na de uitschakeling door Club Brugge in de derde voorronde van de Champions League heeft Dinamo Kiev zijn coach Aleksandr Khatskevich en diens technische staf ontslagen. “FC Dinamo Kiev heeft besloten de samenwerking met de coach en zijn assistenten stop te zetten”, klinkt het in een korte mededeling op de website van de club. “We willen hen bedanken voor het werk en wensen hen het beste toe in de toekomst.”

Na de 1-0-nederlaag van vorige week kwam de Oekraïense vicekampioen gisteravond in eigen huis niet verder dan een 3-3-gelijkspel tegen Club, dat zich mag opmaken voor de play-offronde tegen de Oostenrijkse vicekampioen LASK Linz. De 45-jarige Khatskevich was sinds de zomer van 2017 werkzaam als coach van Dinamo Kiev. Voordien was hij onder meer twee jaar bondscoach van Wit-Rusland.

Rodrygo mist seizoensstart van Real

Rodrygo (18) zal de seizoensstart van Real Madrid vanaf de zijlijn moeten volgen. De Braziliaanse aanvaller heeft een spierblessure in de rechterdij opgelopen, zo bevestigt de Koninklijke op zijn website. Rodrygo, die voor 45 miljoen euro overkwam van Santos, is een drietal weken buiten strijd. Real opent de nieuwe competitie zaterdag om 17 uur. Thibaut Courtois en Eden Hazard trekken dan met hun ploegmaats naar Celta de Vigo.

Ex-trainer René Taelman (73) overleden

Ex-trainer en sportjournalist René Taelman is in de nacht van dinsdag op woensdag op 73-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie. De Brusselaar kreeg een tiental jaren terug met longkanker te maken. De voorbije jaren was zijn gezondheid door hartproblemen sterk achteruit gegaan.

Voetballen deed Taelman alleen op amateurniveau, zijn trainersloopbaan startte hij als jeugdcoach van US Oudergem en coach van amateurclub Saint-Michel. Vervolgens werd hij assistent van Georges Heylens bij Seraing. In eigen land was hij hoofdtrainer bij Eendracht Aalst (1980-1981), Seraing (1981-1984), waarmee hij de halve finales van de Beker van België bereikte, Cercle Brugge (1985) en Doornik (1988-1990). In Zwitserland was hij even bij Sion (1994) aan de slag, maar hij verdiende zijn sporen vooral in Afrika en het Midden-Oosten. Zo stond hij aan het roer bij het Zaïrese FC Kalamu (1984-1985), het Marokkaanse Olympic Casablanca (1990-1992), waarmee hij de Arabische Beker voor Bekerwinnaars won, het Ivoriaanse Africa Sports (1994), het Koeweitse Al Arabi (1995-1996), het Bahreinse West Riffa (1997), het Guinese CIK Kamsar (1998-1999), het Egyptische Ittihad Alexandria (2000-2001), het Algerijnse JS Kabylie (2005) en de Libische clubs Olympique Zaouia (2003-2005), Al Tahadi (2006) en FC Akdar (2007-2010). Taelman was ook bondscoach van Burkina Faso (1999-2000), waarmee hij in 2000 de Africa Cup speelde, en Benin (2001-2003). In totaal was hij in niet minder dan twaalf landen als trainer actief. Hij droomde ervan om op de vier grote continenten te trainen, probeerde een club te vinden in Chili, maar slaagde daar niet in.

Taelman schreef ook een tiental boeken over coaching en sport, zoals een boek over de 100 grootste sportlui “Van Jesse Owens tot Lionel Messi”, een boek over keeperstrainingen met Michel Preud’homme en zijn memoires: “De exotische avonturen van een voetbaltrainer”.