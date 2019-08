Football Talk. Coach Dinamo Kiev krijgt C4 na CL-exit - Mbokani traint apart bij Antwerp - Zaniolo tot 2024 bij AS Roma De voetbalredactie

Mbokani traint apart bij Antwerp

Moet Antwerp het in Tsjechië zonder zijn gevaarlijkste spits doen? Dieumerci Mbokani trainde tijdens het open kwartier van de laatste oefensessie individueel. “Er zijn nog wat kwaaltjes”, aldus coach Bölöni op zijn persconferentie. “We moeten de nacht afwachten.” Antwerp verdedigt in Plzen een 1-0-uitgangspositie. Liefst 3.000 fans hebben de verplaatsing gemaakt, slechts 600 onder hen hebben een ticket voor de wedstrijd. (PJC)

Toptalent Zaniolo verlengt contract bij AS Roma tot 2024

Het Italiaanse toptalent Nicolo Zaniolo heeft zijn contract bij AS Roma tot medio 2024 verlengd. De 20-jarige Zaniolo streek pas vorige zomer in de Italiaanse hoofdstad neer, toen hij door Inter als pasmunt gebruikt werd bij de transfer van Radja Nainggolan. In zijn eerste seizoen bij AS Roma was de Italiaanse international in 36 wedstrijden meteen goed voor zes doelpunten. Eind vorig seizoen werd hij verkozen tot beste jongere in de Serie A. “Een jaar geleden was het al een makkelijke beslissing om voor AS Roma te kiezen en nu was het nog makkelijker, na een seizoen waarin ik verliefd ben geworden op de stad en de club”, zegt Zaniolo, die met Italië ook actief was op het EK voor beloften.

Coach van Dinamo Kiev ontslagen

Een dag na de uitschakeling door Club Brugge in de derde voorronde van de Champions League heeft Dinamo Kiev zijn coach Aleksandr Khatskevich en diens technische staf ontslagen. “FC Dinamo Kiev heeft besloten de samenwerking met de coach en zijn assistenten stop te zetten”, klinkt het in een korte mededeling op de website van de club. “We willen hen bedanken voor het werk en wensen hen het beste toe in de toekomst.”

Na de 1-0-nederlaag van vorige week kwam de Oekraïense vicekampioen gisteravond in eigen huis niet verder dan een 3-3-gelijkspel tegen Club, dat zich mag opmaken voor de play-offronde tegen de Oostenrijkse vicekampioen LASK Linz. De 45-jarige Khatskevich was sinds de zomer van 2017 werkzaam als coach van Dinamo Kiev. Voordien was hij onder meer twee jaar bondscoach van Wit-Rusland.

Selemani naar B-kern verwezen bij Union

Faïz Selemani, de Comorese aanvaller van Union, is bij de leider in de Proximus League naar de B-kern verwezen. In een video op Instagram zegt Selemani zelfs dat hem de toegang tot het trainingscomplex in Lier geweigerd werd. Vorig seizoen was Selemani één van de uitblinkers bij Union. Dat was hij ook op de openingsspeeldag van dit seizoen tegen Roeselare (3-0), waarbij hij goed was voor twee doelpunten en een assist. Tegen Virton ontbrak hij vorig weekend, volgens de officiële versie van de club wegens blessure.

Vandaag toonde Selemani in een Instagramvideo hoe veiligheidsagenten hem naar buiten begeleidden op het trainingscentrum van Union in Lier. De aanvaller, die nog tot 2021 onder contract ligt, genoot de laatste weken interesse van Antwerp, Charleroi, Gent en enkele Franse clubs. De door Union gevraagde transferprijs, volgens verschillende media 1,8 miljoen euro, werd nog door geen van die clubs neergeteld.

Union reageerde op zijn website op het voorval. “We hebben besloten hem tijdelijk in de B-kern onder te brengen”, klinkt het. “We begrijpen zijn verlangen naar een transfer, maar betreuren zijn gedrag van de afgelopen dagen. Vandaag vond er wel een constructief gesprek plaats met de speler.”

Rodrygo mist seizoensstart van Real

Rodrygo (18) zal de seizoensstart van Real Madrid vanaf de zijlijn moeten volgen. De Braziliaanse aanvaller heeft een spierblessure in de rechterdij opgelopen, zo bevestigt de Koninklijke op zijn website. Rodrygo, die voor 45 miljoen euro overkwam van Santos, is een drietal weken buiten strijd. Real opent de nieuwe competitie zaterdag om 17 uur. Thibaut Courtois en Eden Hazard trekken dan met hun ploegmaats naar Celta de Vigo.

Overmeire “voor onbepaalde duur” buiten strijd

Lokeren-aanvoerder Killian Overmeire is “voor onbepaalde duur” buiten strijd met een achillespeesblessure, meldt de 1B-club. De 33-jarige middenvelder liep de blessure op tijdens de voorbereiding en kwam daardoor dit seizoen nog niet in actie. Vorige maand verlengde Overmeire zijn contract bij de Waaslanders nog tot 2021.

Ex-trainer René Taelman (73) overleden

Ex-trainer en sportjournalist René Taelman is in de nacht van dinsdag op woensdag op 73-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie. De Brusselaar kreeg een tiental jaren terug met longkanker te maken. De voorbije jaren was zijn gezondheid door hartproblemen sterk achteruit gegaan.

Voetballen deed Taelman alleen op amateurniveau, zijn trainersloopbaan startte hij als jeugdcoach van US Oudergem en coach van amateurclub Saint-Michel. Vervolgens werd hij assistent van Georges Heylens bij Seraing. In eigen land was hij hoofdtrainer bij Eendracht Aalst (1980-1981), Seraing (1981-1984), waarmee hij de halve finales van de Beker van België bereikte, Cercle Brugge (1985) en Doornik (1988-1990). In Zwitserland was hij even bij Sion (1994) aan de slag, maar hij verdiende zijn sporen vooral in Afrika en het Midden-Oosten. Zo stond hij aan het roer bij het Zaïrese FC Kalamu (1984-1985), het Marokkaanse Olympic Casablanca (1990-1992), waarmee hij de Arabische Beker voor Bekerwinnaars won, het Ivoriaanse Africa Sports (1994), het Koeweitse Al Arabi (1995-1996), het Bahreinse West Riffa (1997), het Guinese CIK Kamsar (1998-1999), het Egyptische Ittihad Alexandria (2000-2001), het Algerijnse JS Kabylie (2005) en de Libische clubs Olympique Zaouia (2003-2005), Al Tahadi (2006) en FC Akdar (2007-2010). Taelman was ook bondscoach van Burkina Faso (1999-2000), waarmee hij in 2000 de Africa Cup speelde, en Benin (2001-2003). In totaal was hij in niet minder dan twaalf landen als trainer actief. Hij droomde ervan om op de vier grote continenten te trainen, probeerde een club te vinden in Chili, maar slaagde daar niet in.

Taelman schreef ook een tiental boeken over coaching en sport, zoals een boek over de 100 grootste sportlui “Van Jesse Owens tot Lionel Messi”, een boek over keeperstrainingen met Michel Preud’homme en zijn memoires: “De exotische avonturen van een voetbaltrainer”.