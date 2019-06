Football Talk. Coach Dalian: "Begrijp dat mijn spelers Carrasco beu zijn” De voetbalredactie

24 juni 2019

06u44 0

Coach Dalian: “Met Carrasco is het altijd moeilijk

De hetze rond Yannick Carrasco bij zijn Chinese club Dalian Yifang blijft maar duren. De Zuid-Koreaanse coach, Choi Kang-hee, liet dit weekend zijn licht schijnen over de situatie. “Misschien zal hij zelfs nooit meer voor ons spelen”, klonk het. “En het is allesbehalve aan ons om hem te plezieren zodat hij terug naar Europa kan. Carrasco eist nu ook van ons een certificaat waarop staat dat hij eind dit seizoen zeker mag vertrekken (de Super League eindigt in december, red.). Maar de Europese spelers moeten beseffen dat het zo niet werkt in China. Zo zit de cultuur hier niet in elkaar. Met Carrasco is het altijd moeilijk. Ik begrijp dat de Chinese spelers hem stilaan echt beu zijn. Het is een opeenstapeling van kleine dingen die hem onmogelijk maakt. Dat hij goed beseft dat hij de enige verantwoordelijke is in dit verhaal en dat dat ook in de toekomst zo zal zijn.” Dalian speelde, zonder Carrasco, 2-2 tegen Tianjin. (KDZ)

Algerije wint met 2-0 van Kenia in Afrika Cup

Algerije is in Caïro met een 2-0-zege tegen Kenia aan zijn Africa Cup begonnen. Bij de rust stond de eindstand al op het bord. Baghdad Bounedjah, vanop de penaltystip, en Riyad Mahrez scoorden.

Youcef Atal (ex-Kortrijk) en Ramy Bensebaini (ex-Lierse) maakten de 90 minuten vol voor Algerije, Victor Wanyama (ex-Beerschot), Aboud Omar (ex-Cercle Brugge) en Ayub Masika (ex-Genk en -Lierse) deden hetzelfde voor Kenia. Cercle Brugge-middenvelder Johanna Omolo mocht in de 72ste minuut invallen.

Algerije deelt de eerste plaats in groep C met Senegal, dat eveneens met 2-0 won van Tanzania.

Duitsland als groepswinnaar naar halve finales EK U21

Duitsland heeft zich als groepswinnaar voor de halve finales van het EK voor beloften geplaatst. De titelverdediger had daarvoor in zijn laatste groepswedstrijd genoeg aan een 1-1-gelijkspel tegen Oostenrijk.

In de andere wedstrijd van groep B won Denemarken met 2-0 van Servië. Met 6 punten is Denemarken tweede in de groep, na Duitsland (7) en voor Oostenrijk (4) en Servië (0). De Scandinaven maken evenwel geen kans om als beste tweede door te gaan, want in groep A, die door Spanje gewonnen werd, werd gastland Italië ook tweede met zes punten en met een beter doelsaldo.

In groep C strijden Roemenië en Frankrijk maandag in een rechtstreeks duel om de groepszege. Als ze het op een akkoordje gooien en bij een gelijkspel houden, gaan ze allebei door.