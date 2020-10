Football Talk. Clubs hoeven internationals tot eind 2020 niet af te staan - STVV-fans roepen op tot actie - Dokter Sas naar Rode Duivels Redactie

02 oktober 2020

STVV-fans roepen met spandoek op tot actie

Supporters hebben vanochtend achter het doel van de Noord Tribune, de plek waar ook de harde kern Brigada Hesbania plaatsneemt, een spandoek gehangen. “Kwestie van bestuur, staf en spelers voor de match tegen Kortrijk wakker te schudden dat het zo niet meer verder kan”, zo luidt het. Het spandoek laat aan duidelijkheid alvast niks te wensen over: ‘Play Time Is Over: Time For Action, Go Hard or Go Home’. Duidelijker kan niet. (FKS)

FIFA verlengt aangepaste regels voor afstaan internationals

Voetbalclubs hoeven tot het einde van dit jaar hun internationals niet af te staan aan de nationale ploegen als daar een periode van quarantaine aan vastzit. Normaal gesproken zijn de clubs verplicht hun spelers voor een interlandperiode vrij te geven, maar vanwege de perikelen met het coronavirus wordt daar een uitzondering op gemaakt. In eerste instantie gold die uitzondering alleen voor de interlandperiode van afgelopen maand, maar de wereldvoetbalbond FIFA heeft dat nu doorgetrokken tot het einde van 2020.

Als een voetballer minimaal vijf dagen in quarantaine of zelfisolatie zou moeten voor of na een interland, dan mag zijn club weigeren de speler af te staan aan de nationale bond. Ook als er reisbeperkingen zijn naar de speellocatie, of op de terugweg, hoeven de clubs hun spelers niet vrij te geven. Dat staat in het protocol ‘Return to Football’ van ruim 140 pagina’s dat de FIFA heeft opgesteld.

Er staan dit jaar nog twee interlandperiodes op het programma, in oktober en november. De Rode Duivels staan binnenkort voor een oefeninterland thuis tegen Ivoorkust (8 oktober in Brussel) en Nations League-duels in en tegen Engeland (11 oktober in Londen) en IJsland (14 oktober in Reykjavik). In november zakken achtereenvolgens Zwitserland (11 november), Engeland (15 november) en Denemarken (18 november) naar België af. Tegen Zwitserland gaat het om een oefeninterland, met de thuiswedstrijden tegen Engeland en Denemarken wordt de groepsfase van de Nations League afgesloten.

Kristof Sas vervoegt medische staf Rode Duivels

Kristof Sas maakt voortaan deel uit van de medische staf rond de Rode Duivels. Amper een week geleden werd Sas door Anderlecht bedankt voor bewezen diensten. De arts heeft ook een verleden bij Club Brugge.

Wereldkampioen Frankrijk oefent tegen Finland

Op woensdag 11 november geeft wereldkampioen Frankrijk in een oefeninterland in het Stade de France Finland partij. De wedstrijd stond aanvankelijk eind maart gepland maar werd uitgesteld door de coronapandemie. Voor Les Bleus wordt het een opwarmertje voor de Nations Leagueduels tegen Portugal (14 november) en Zweden (17 november), ook allebei in Parijs.