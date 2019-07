Football Talk. Club wacht tot na Africa Cup af met planning Diatta - Bolingoli stoot door in CL met Celtic Redactie

18 juli 2019

08u23 0

Wanneer Club Brugge morgen zijn generale repetitie houdt tegen Sporting Lissabon, staat smaakmaker Krépin Diatta enkele duizenden kilometers verderop in Egypte in de finale van de Africa Cup met Senegal. Een prestatie die blauw-zwart enerzijds bejubelt, maar die voor de Bruggelingen puur sportief op dit moment nadelig is. Zo is Diatta straks na een seizoen van meer dan twaalf maanden eigenlijk aan rust en vakantie toe, net op het moment dat de Bruggelingen zich klaarstomen voor de seizoensstart én de belangrijke Champions League-voorrondes, waar het een goeie Diatta zeker kan gebruiken. Club Brugge en coach Philippe Clement wachten voorlopig af vooraleer ze in samenspraak met de speler beslissen wanneer die zich opnieuw moet melden. Vast staat in ieder geval dat de mogelijke Africa Cup-winnaar de eerste competitiematch van volgende zaterdag in Beveren zal missen. De situatie van Marvelous Nakamba is voorlopig niet veranderd. De Zimbabwaan heeft zich nog steeds niet gemeld op het oefencomplex in Knokke, dit terwijl er ook geen toereikend bod de club heeft bereikt. (TTV)

Bolingoli en Celtic staan na nieuwe zege tegen Sarajevo in tweede voorronde

Celtic Glasgow heeft zich gekwalificeerd voor de tweede voorronde in de Champions League. De Schotse kampioen, met landgenoot Boli Bolingoli negentig minuten op de linksachter, haalde het in eigen huis met 2-1 van FK Sarajevo. In Bosnië waren de ‘Bhoys’ vorige week ook al met 1-3 gaan winnen. Celtic treft in de tweede voorronde het Estse Nomme Kalju, dat dinsdag in haar eerste kwalificatieronde de maat nam van het Macedonische Shkendija.

Voor Celtic waren Christie (26.) en McGregor (75.) trefzeker met twee rake pegels. De Bosnische kampioen scoorde tussendoor tegen via een knappe volley van Tatar (62.). Boli Bolingoli, in het tussenseizoen overgekomen van het Oostenrijkse Rapid Wien, is goed begonnen aan het seizoen bij Celtic en heeft meteen een basisstek beet. De groenhemden zagen Rode Duivel Dedryck Boyata vorige maand verkassen naar het Duitse Hertha Berlijn.