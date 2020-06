Football Talk. Club verkoopt in recordtijd 24.000 abonnementen - Penneteau (39) jaar langer bij Charleroi Redactie

Club verkoopt in recordtijd 24.000 abonnementen

Het is nog afwachten of en hoeveel fans er bij de start van het nieuwe Jupiler Pro League-seizoen zullen worden toegelaten in de stadions. Maar die onzekerheid belette de supporters van Club Brugge niet om massaal abonnementen te kopen. Alle seizoenskaarten voor de thuismatchen van Club voor volgend seizoen zijn immers de deur uit. In een recordtijd, zo meldt blauw-zwart. De landskampioen bracht in deze onzekere tijden in sneltempo 24.000 abonnementen aan de man en kondigde dat aan met een knappe video (zie onder).

De spelers van Club begonnen vandaag overigens aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Dat gebeurt traditioneel met de medische testen, die morgen verdergaan. Maandag leidt coach Philippe Clement zijn eerste veldtraining.

Jan Breydel uitverkocht in recordtijd!

Volgend seizoen opnieuw 24.000 abonnees!

Penneteau (39) jaar langer bij Charleroi

Nicolas Penneteau heeft zijn contract bij Sporting Charleroi met een jaar verlengd. De 39-jarige doelman begint straks dus aan zijn zevende seizoen bij de Carolo’s. “Vermits speler en club wilden doorgaan, lag die verlenging voor de hand”, aldus trainer Karim Belhocine. “Nicolas behoort tot de beste doelmannen in de Jupiler Pro League en zijn leeftijd is geen obstakel, want alleen zijn handschoenen vertonen soms enige sleet.” De club heeft Rodrigo Marques Coimbra, bijgenaamd Zico, aan zijn technische staf toegevoegd. De 44-jarige Zico was jarenlang top als zaalvoetballer en heeft als opdracht zijn balvaardigheid over te dragen op de jeugdspelers. (AR)

#nicolaspenneteau signe un nouveau contrat pour 1 saison et 1 en option @SportCharleroi !! pic.twitter.com/dqDUqRJPFq Mehdi Bayat(@ MehdiBayat79) link

Lucas Schoofs ondertekent nieuw contract bij Heracles

Lucas Schoofs heeft zijn lot langer aan Eredivisieclub Heracles verbonden. De 23-jarige middenvelder zette zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis voor een jaar, met optie op een extra seizoen. Schoofs stapte in 2019 van AA Gent over naar Heracles. Hij heeft ook een verleden bij Lommel, OHL en NAC.

Eind februari debuteerde hij voor Heracles. Tegen ADO speelde Schoofs meteen 90 minuten. Kort daarna werd de competitie stilgelegd door de coronacrisis. “Ik voel me goed in Almelo en bij deze club. Ik ben dan ook heel blij met dit nieuwe contract”, reageert Schoofs. “Vlak voordat de competitie tot zijn einde kwam heb ik mijn debuut mogen maken, uit tegen ADO Den Haag. Dat smaakte naar meer. Mijn doel is dan ook nog meer van mezelf te laten zien.”

Technisch directeur Tim Gilissen vult aan. “Vorig jaar september is Lucas bij de club gekomen. Bij ons heeft hij na lang blessureleed de draad weer opgepakt. Wij geloven dat er nog rek zit in zijn kunnen en dat hij dit tweede jaar kan gebruiken om dat te bewijzen. Los daarvan is Lucas een goede prof, daarin is hij een voorbeeld.”

Lucas Schoofs



Lucas Schoofs 👉 +1



💬 “𝘐𝘬 𝘷𝘰𝘦𝘭 𝘮𝘦 𝘨𝘰𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘈𝘭𝘮𝘦𝘭𝘰 𝘦𝘯 𝘣𝘪𝘫 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘤𝘭𝘶𝘣" Heracles Almelo(@ HeraclesAlmelo) link

Ook Laurent verlaat Eupen

Eupen heeft het aflopend contract van Mégan Laurent niet verlengd. De 28-jarige aanvallende middenvelder behoorde het voorbije seizoen geregeld tot de wedstrijdkern, maar kwam voor het laatst in actie eind november van vorig jaar in de thuismatch tegen STVV. Vooraleer in juli 2018 het contingent Belgen bij de Panda’s aan te vullen, speelde de gewezen jeugdspeler van Sporting Charleroi bij Racing Mechelen, Bergen, Tubeke en Lierse. Zoals eerder al gemeld maar nu pas officieel bevestigd, verlaat ook Flavio Ciampichetti de club. De Argentijn blijft wel bij de Panda’s zijn conditie onderhouden, in afwachting dat hij terug kan keren naar zijn thuisland. (AR)

Solskjaer hoopt op “leider Pogba” bij comeback bij Manchester United

Manchester United kan vanavond (om 21u15) in de topper tegen Tottenham voor het eerst in 2020 rekenen op middenvelder Paul Pogba. Coach Ole Gunnar Solskjaer dat de Fransman “zijn leiderschapkwaliteiten kan tonen”. “Paul heeft al een heel mooie carrière gehad”, legde de Noorse T1 van de Mancunians uit op zijn persconferentie. “Hij is wereldkampioen geworden en ik wil ook dat hij zich zo op het veld gedraagt, als een leider.”

Pogba viel in het begin van het seizoen uit met een enkelblessure en lijkt na enkele mislukte comebacks eindelijk opnieuw speelklaar. In 2020 speelde hij nog geen minuut, maar het coronavirus hielp een handje door de Premier League voor drie maanden te bevriezen. “Paul is één van de beste middenvelders ter wereld”, vervolgde Solskjaer. “We hopen dat hij door te spelen de komende weken nog beter kan worden en zijn topniveau kan halen. Ik weet nog niet hoeveel minuten hij tegen Tottenham aankan. We zullen zien.”

In zijn afwezigheid drong wintertransfer Bruno Fernandes zich op tot de leidersfiguur bij de manschappen van Solskjaer, momenteel vijfde in de tussenstand en dus nog volop in de race voor de Champions League-tickets. Er wordt uitgekeken naar de samenwerking tussen de Portugees en de Fransman. Solskjaer kan vrijdag ook opnieuw rekenen op steraanvaller Marcus Rashford. Die viel uit in januari na veertien goals en vijf assists op zijn naam te hebben gezet in 22 competitieduels.

Spelersvakbond FIFPRO is bezorgd over druk speelschema

De Internationale Spelersvakbond (FIFPRO) heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de belasting van voetballers. De vakbond vindt dat de spelers in een kort tijdsbestek te veel wedstrijden moeten spelen. Volgens FIFPRO heeft dat al geresulteerd in een toename van het aantal blessures.

In een verklaring stelt FIFPRO dat de nationale competities “tot dusver geen voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om de gezondheid van spelers te beschermen tijdens een zeer druk programma”. FIFPRO: “Het is van vitaal belang dat belanghebbenden spelers beschermen en hen in staat stellen om op hun best te presteren.”

Voor sommige clubs wacht na de nationale competitie nog een eindtoernooi in de Europa League of Champions League. En vrij kort daarop begint al weer het nieuwe seizoen, al dan niet met interlands. En dat terwijl de voetballers volgens de vakbond recht hebben op een pauze van vijf tot zes weken, inclusief drie weken vakantie.

“Het is onaanvaardbaar dat het wijzigen van kalenders ertoe leidt dat deze rechten geschonden en onder druk komen te staan”, aldus FIFPRO, dat pleit voor een pauze van tien tot veertien dagen halverwege het seizoen. “Dat is nu belangrijker dan ooit, zeker met het oog op de komende twee tot drie jaar.”

Een speler van Dynamo Dresden, uitkomend op het tweede niveau van Duitsland, baarde donderdag opzien door zich in harde bewoordingen uit te laten over het drukke schema. “Denk je nou echt dat de Duitse competitie zich ook maar een seconde druk maakt over wat dit met ons doet?”, zei Chris Löwe in een televisie-interview. “Het kan ze allemaal geen reet schelen. Uiteindelijk zijn wij degenen die de prijs betalen voor deze rotzooi. Deze mensen zitten op hun dure bureaustoelen en nemen deze besluiten, ten koste van ons. Wij werken ons om de drie dagen een slag in de rondte en moeten dat bekopen.” Veel clubs in de grote voetballanden spelen meerdere duels per week. Soms zitten er maar twee rustdagen tussen.

Statement: Professional footballers must have safeguards to stop post-Covid-19 match overload, injuries.



👉🏼https://t.co/69LQ23NMD5#atthelimit pic.twitter.com/pEnwE9ueWJ FIFPRO(@ FIFPro) link

Derde doelman verlengt bij KV Mechelen

Arno Valkenaers (19) heeft een nieuw contract getekend bij KV Mechelen. De derde doelman blijft tot 2022 verbonden aan KV Mechelen. De jonge doelman kwam in 2015 over van OH Leuven en het is de bedoeling dat Malinwa hem komend seizoen uitleent aan Thes Sport.

Arno Valkenaers blijft langer bij KV Mechelen.



MEER INFO I https://t.co/rFwp5Ta82T pic.twitter.com/Vvs2TuZQu4 KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Beerschot oefent onder meer tegen AA Gent en Club

Het hele voorbereidingsprogramma ligt vast. Beerschot zal oefenen tegen AA Gent (3/7), Club Brugge (8/7), Sint-Truiden (18/7), Kortrijk (25/7) en Patro Eisden (26/7). Normaal zullen al die matchen achter gesloten deuren plaats vinden. Van 9 tot 17 juli trekken trainer Losada en zijn ploeg op oefenkamp naar Duitsland.

Het oefenprogramma is er!



03/07 - KAA Gent

08/07 - Club Brugge K.V.

18/07 - STVV

25/07 - KV Kortrijk

26/07 - Patro Eisden Maasmechelen



Meer info? Check de link!

-> https://t.co/P76F4pcLTf pic.twitter.com/VdMxd4oHla K. Beerschot V.A.(@ kbeerschotva) link

Franse profliga gaat niet akkoord met Ligue 1 met 22

De Franse profliga (LFP), waarvan vandaag de Raad van Bestuur samenkwam, heeft zich gekant tegen een Ligue 1 met 22 teams volgend seizoen. Dinsdag komt de Algemene Vergadering, die alle clubs en spelers- en trainersvakbonden samenbrengt, samen met de bedoeling tot een akkoord te komen.

De Raad van Bestuur stemde vrijdag tegen een uitbreiding van de Franse hoogste klasse van 20 tot 22 ploegen. Die wens werd geuit door Amiens, met dit seizoen Isaac Mbenza in de rangen, en het Toulouse van Aaron Leya Iseka, de teams die aanvankelijk degradeerden naar de Ligue 2 na de stopzetting van de Ligue 1 door het coronavirus. De Raad van State in Frankrijk vernietigde die beslissing echter op 9 juni en verplichtte de Franse profliga voor 30 juni een competitieformat voor volgend seizoen vast te leggen.

Al 10.000 abonnementen voor Antwerp

Door de coronacrisis lijken supporters volgend seizoen niet welkom te zullen zijn bij de eerste wedstrijden in de Jupiler Pro League, maar dat belet de supporters van Antwerp niet om massaal hun abonnementen te verlengen. De Antwerpse club kondigde vrijdag trots aan 10.000 abonnementen te hebben verkocht.

Het aantal supporters van de Great Old stijgt al enkele jaren jaren spectaculair. Vorig jaar verkocht het stamnummer één op 4 juli al al haar 13.300 abonnementen uit.

Antwerp beëindigde de door de coronapandemie stopgezette Jupiler Pro League op de vierde plaats. Begin augustus mag het nog de bekerfinale spelen tegen Club Brugge.

Er lijkt later deze namiddag nog nieuws te rapen op de Bosuil. Antwerp zou immers een akkoord hebben met FC Keulen voor een transfer van éénvoudig Rode Duivel Birger Verstraete.

KV Kortrijk verhuurt Batsula aan Dinamo Minsk

KV Kortrijk stalt linksachter Andriy Batsula komend seizoen bij Dinamo Minsk. De Wit-Russische club huurt de 28-jarige Oekraïner. Bij KVK arriveerde Batsula in de zomer van 2018. Hij kwam er de voorbije twee seizoenen tot 29 officiële duels, waarin hij één keer scoorde en twee assists gaf. Het afgelopen seizoen kwam hij niet verder dan vier basisplaatsen en evenveel invalbeurten. Bij Kortrijk ligt Batsula nog tot eind volgend seizoen onder contract. Dinamo Minsk staat momenteel zevende in de Wit-Russische hoogste klasse, die nog loopt tot eind juli.

Andriy Batsula wordt uitgeleend aan @FC_Dinamo_Minsk.



🔴⚪ #WeDoenVoort KV Kortrijk - 🏡(@ kvkofficieel) link

Leipzig-coach Nagelsmann verdedigt Timo Werner

Julian Nagelsmann, de hoofdcoach van RB Leipzig, heeft vrijdag op zijn persconferentie, een dag voor de thuiswedstrijd van Leipzig op de voorlaatste speeldag in de Bundesliga tegen Borussia Dortmund, zijn steun uitgesproken voor zijn aanvaller Timo Werner. Die maakt komend seizoen de overstap naar Chelsea en past voor het vervolg van de Champions League-campagne van Leipzig in augustus. Hij verkiest zich in Londen voor te bereiden op het nieuwe seizoen. De Oost-Duitsers staan in de kwartfinales van het kampioenenbal, dat deze zomer tijdens een minitoernooi in Lissabon wordt afgewerkt.

“Ik vind het heel vreemd dat Timo nu hevig bekritiseerd wordt”, zei Nagelsmann. “Hij is een groot sportman en ik kan zijn beslissing begrijpen. Timo gaat naar een ander land, met een andere taal. Het lijkt mij logisch dat hij niet het risico wil nemen net voordien geblesseerd te raken.”

De transfer van de 24-jarige aanvaller werd donderdag officieel beklonken. Hij kon vertrekken bij Leipzig voor een vastgelegd bedrag van zestig miljoen euro.

Leipzig mag voor de eindronde van de Champions League geen vervanger aantrekken voor Werner. Het mag wel drie extra spelers, die op dit moment al onder contract staan, toevoegen aan haar Europese spelerslijst.

Voorlopig ligt de focus bij Nagelsmann en zijn spelers nog bij het afwerken van de Bundesliga. Er resten nog twee speeldagen en Leipzig wil zich absoluut opnieuw plaatsen voor het kampioenenbal volgend seizoen. Momenteel staan de roodhemden derde. De top-4 plaatst zich volgend seizoen voor de Champions League.

Dortmund verlengt contract van doelman Bürki

Borussia Dortmund behoudt het vertrouwen in doelman Roman Bürki. De 29-jarige Zwitser verlengde zijn contract vrijdag met twee seizoenen. Hij ligt nu vast tot 30 juni 2023.

Bürki ruilde in 2015 Freiburg voor Dortmund. Hij stond al 206 keer tussen de palen bij de geel-zwarten. Daarbij hield de ploegmaat van Thorgan Hazard en Axel Witsel 75 keer de netten schoon. “Ik voel mij heel goed bij Borussia Dortmund”, zegt Bürki. “Ik voel het vertrouw van het bestuur, de trainers en mijn medespelers.”

Twee speeldagen voor het einde van de competitie staat Dortmund tweede, met drie punten voorsprong op RB Leipzig. Morgen/zaterdag (15u30) spelen beide teams tegen elkaar in de Red Bull Arena in Leipzig. Kampioen Bayern München heeft tien punten meer dan BvB.

Mönchengladbach moet sterkhouders missen tot einde seizoen

Borussia Mönchengladbach moet het slot van de Bundesliga, waarin het jaagt op een ticket voor de Champions League, afwerken zonder zijn beste twee aanvallers Alassane Pléa en Marcus Thuram. De Franse spitsen, allebei goed voor tien competitiegoals, zijn geblesseerd.

De 27-jarige Pléa sukkelt met een spierblessure en ontbrak daarom dinsdag ook al tegen Wolfsburg (3-0 zege). Volgens zijn coach Marco Rose is het “heel twijfelachtig” dat Pléa de slotwedstrijden haalt, zaterdag in Paderborn en op 27 juni thuis tegen Hertha Berlijn.

Spitsbroeder Thuram (22) liep vorige week in het duel tegen kampioen Bayern München (2-1 verlies) een enkelblessure op. “Voor hem is het seizoen voorbij”, stelde Rose. “Mogelijk moet hij zelfs onder het mes.”

Op twee speeldagen van het einde staat Gladbach vijfde in het klassement, op amper een punt van Bayer Leverkusen. De top vier van de Bundesliga plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League, de nummer vijf treedt aan in de poules van de Europa League.

Vitesse voert tijdelijke salarisverlaging in

De spelers, technische staf en de directie van Vitesse zijn akkoord gegaan met een tijdelijke salarisverlaging. De Eredivisieclub zegt de uitgangspunten van de spelersvakbonden VVCS en ProProf, de Federatie Betaald Voetbal Organisaties (FBO) en de CBV (Coaches Betaald Voetbal) in acht te hebben genomen.

“Het is bekend dat we als club hard geraakt worden door deze crisis. Afhankelijk van wanneer we weer met publiek kunnen gaan voetballen, wordt de inkomstenderving op miljoenen euro’s geraamd. Ik begrijp dat het verzoek om een tijdelijke salarisverlaging verre van alledaags is”, aldus algemeen directeur Pascal van Wijk.

“Maar in deze bijzondere tijden wordt van iedereen gevraagd om de schouders eronder te zetten. Zij aan zij moeten we deze crisis doorkomen. Het doet mij daarom deugd dat we naast de afspraken met de directie ook overeenstemming hebben bereikt met spelers en de technische staf van de A-selectie. Het begrip en de loyaliteit is enorm.”

Vitesse stond op het moment dat het seizoen in Nederland werd stopgezet op de zevende plek. Daardoor speelt de club, waar onlangs de Duitser Thomas Letsch werd aangesteld als hoofdtrainer, komend seizoen geen Europees voetbal. De club huurde dit seizoen voor het tweede jaar op rij Charly Musonda van Chelsea, maar door blessureleed kon het jeugdproduct van Anderlecht zich niet tonen.

Spelers, technische staf en de directie zijn akkoord over een tijdelijke salarisverlaging



Lees hier meer 👇🏼https://t.co/U4MkMwglWK#Vitesse pic.twitter.com/7Q3jAZyW54 Vitesse(@ MijnVitesse) link

Poolse voetbalfans zijn weer welkom in stadions

Poolse voetbalfans mogen vanaf vandaag opnieuw wedstrijden bijwonen. Het aantal fans wordt wel beperkt in aantal en hygiënevoorschriften blijven in voege.

De Poolse regering bepaalde dat 25 procent van de stadioncapaciteit mag worden ingevuld. Zo worden er vrijdagavond in de hoogste voetbalklasse in Polen zo’n 4.600 fans verwacht bij Gornik Zabrze-Korona Kielce en zo’n 4.000 supporters bij Zaglebie Lubin-LKS Lodz. Mondmaskers blijven verplicht bij het betreden van het stadion. Eens de fans zitten, mogen de maskers verwijderd worden.

De Poolse Ekstraklasa hervatte eind mei na een break van tachtig dagen door van de coronacrisis. Legia Warschau leidt in de stand met zeven punten voorsprong op uittredend kampioen Piast Gliwice. Er resten nog zeven speeldagen.

Polen telt tot dusver 31.316 bevestigde besmettingen met het coronavirus. 1.334 personen overleden aan de gevolgen van het virus. Vrijdag rapporteerde de overheid 18 nieuwe doden en 352 nieuwe besmettingen.

Megan Laurent en Flavio Ciampichetti verlaten Eupen

Middenvelder Megan Laurent en de Argentijnse aanvaller Flavio Ciampichetti spelen volgend seizoen niet meer voor KAS Eupen. Hun aflopende contract wordt niet verlengd, zo bevestigen de Panda’s vrijdag.

Ciampichetti blijft wel nog even aan de Kehrweg omdat hij gezien de reisbeperkingen door de coronacrisis nog niet naar Argentinië kan terugkeren. De spits zal zijn conditie blijven onderhouden bij de kern.

De 32-jarige Ciampichetti speelde sinds vorige zomer voor Eupen. Hij droeg zestien keer het shirt van de Duitstalige club, veelal als invaller, en kwam geen enkele keer tot scoren.

Megan Laurent, 28, was twee jaar actief voor Eupen. Afgelopen seizoen speelde hij slechts vijf wedstrijden.