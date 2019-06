Football Talk. Club in Brugse Metten tegen Portugese topper - Moeskroen wordt weer Moeskroen Péruwelz De voetbalredactie

03 juni 2019

20u08

Bron: Belga, telegraaf.nl 0

Brugse Metten tegen Sporting

Na een jaar afwezigheid zijn de Brugse Metten terug. Op vrijdag 19 juli komt Sporting Lissabon naar Jan Breydel. Bij de Portugese topclub speelt oude bekende Abdoulay Diaby, inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke pion bij de bekerwinnaar. Abonnees kunnen gratis binnen, de datum voor de vrije verkoop volgt later. Leuk weetje: Sporting was 52 jaar geleden de eerste Europese tegenstander ooit van blauw-zwart.

We're not done yet... De Brugse Metten zijn terug! Te gast dit seizoen: @Sporting_CP 🇵🇹



MEER | https://t.co/OE0KyLVwAK pic.twitter.com/3zzytYpXb2 Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Moeskroen wordt weer Moeskroen Péruwelz

Royal Excel Moeskroen zal vanaf volgend seizoen Royal Excel Moeskroen Péruwelz heten. Dat deelde de Henegouwse club mee. De naamswijziging komt er onder dwang. In 2016 werd Péruwelz uit de naam geschrapt, maar dat pikte Péruwelz niet. In 2010 werd bij de fusie tussen Moeskroen en de toenmalige derdeklasser immers afgesproken dat beide namen behouden zouden blijven. Péruwelz spande een rechtszaak aan en kreeg van de rechter in Bergen gelijk. Moeskroen gaat wel nog tegen het vonnis in cassatie, maar dat is niet opschortend.

Ook WK voor clubs in Qatar

Het wereldkampioenschap voor clubteams wordt dit jaar en in 2020 gehouden in Qatar. De wedstrijden vinden steeds in december plaats. De FIFA besloot op een bijeenkomst in Parijs het evenement voor twee jaar toe te wijzen aan Qatar, zodat het land alvast kan warmdraaien voor het WK (voor landen) van 2022.

In welke stadions wordt gespeeld maakt het organisatiecomité binnenkort bekend. Net als voor het WK voor landenteams komen er fanzones waar alcohol geschonken mag worden.

De voorbije twee edities van het WK voor clubs vonden in de Verenigde Arabische Emiraten plaats. Real Madrid won de jongste drie edities. Dit jaar zal Liverpool als winnaar van de Champions League Europa vertegenwoordigen.

Koeman: “Van Dijk verdient Gouden Bal”

Als het aan de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman ligt, volgt Virgil van Dijk in december Luka Modric op als beste voetballer ter wereld. “Hij verdient de Gouden Bal”, vertelt Koeman in een vraaggesprek op YouTube dat de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond vandaag organiseerde. “Iedereen is vaak gericht op spelers die doelpunten maken of voorbereiden, of beslissende treffers produceren. Als er ooit een moment is om de Gouden Bal aan een verdediger te geven, is het nu wel.”

Mede door de enorme inbreng van Van Dijk veroverde Liverpool afgelopen zaterdag de Champions League ten koste van Tottenham Hotspur (2-0). In de Premier League kwam Liverpool net tekort voor de landstitel.

“Messi is de beste speler, maar ik vind dat je ook prijzen moet winnen, zoals de Champions League, om in beeld te zijn voor de Gouden Bal”, aldus Koeman. Messi werd afgelopen seizoen kampioen met FC Barcelona, maar vloog er in de halve finales van de Champions League uit tegen Liverpool. Eerder liet Frenkie de Jong zich ook al uit over de Gouden Bal. “Van Dijk is een supergoede speler, die het verdient om de Gouden Bal te winnen als de beste voetballer van 2019, maar voor mij is Lionel Messi de beste en verdient hij het om te winnen.”

De Jong wordt ongetwijfeld met open armen ontvangen bij FC Barcelona door aanvoerder Messi. “Ik vind niet dat prijzen winnen de doorslag moet geven. Messi is voor mij de beste speler, maar ik vind het geweldig als Virgil als beste wordt gekozen. Hij misstaat niet en verdient het ook voor wat hij laat zien bij Liverpool.”

Platini vindt Infantino “totaal ongeloofwaardige” FIFA-voorzitter

Michel Platini heeft in verschillende Europese kranten zwaar uitgehaald naar Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. “Hij is een goede jurist en algemeen secretaris, maar als voorzitter van de FIFA heeft hij totaal geen geloofwaardigheid”, zegt de Fransman.

“Infantino heeft tien jaar lang zijn gal gespuwd op de FIFA”, legt Platini uit wat hem dwarszit. “Ik overdrijf misschien een beetje, maar iedereen weet dat hij voortdurend kritiek uitte op de FIFA. Hoe kan hij nu het vrouwenvoetbal promoten terwijl hij er voordien steeds mee lachte? Infantino heeft er nooit in geloofd.”

Platini, in het verleden baas van de Europese voetbalbond UEFA, zit tot oktober 2019 een schorsing uit. De Fransman kreeg die straf na een controversiële betaling van 1,8 miljoen euro door toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter aan zijn adres. Platini kon zich door die schorsing niet meer kandidaat stellen voor de voorzittersverkiezingen bij de Wereldvoetbalbond, in februari 2016. Het was toen Infantino die aan het hoofd kwam van de FIFA.

Beckenbauer zou Klopp graag bij Bayern München zien

De Champions League-zege van Liverpool is voor Franz Beckenbauer de bevestiging dat Jürgen Klopp een van ‘s werelds beste trainers is. Het 73-jarige icoon van het Duitse voetbal zou Klopp graag bij Bayern München op de bank zien, zo zegt hij vandaag in Bild. “Ik wil niets liever dan dat hij op een dag naar Bayern komt”, aldus de clublegende van de Rekordmeister. “Het zou een goeie match zijn. Voor mij is hij een van de beste coaches in de wereld.”

Klopp is trainer van de Reds sinds 2015 en heeft in Duitsland een verleden bij Mainz (2001-2008) en Borussia Dortmund (2008-2015). Volgens Beckenbauer zorgde Klopp voor vernieuwing in het Duitse voetbal en “verfijnde hij bij Liverpool wat hij in gang zette in Dortmund”.

Het is niet de eerste keer dat Beckenbauer lovende woorden heeft voor Klopp. In maart liet hij al optekenen dat Klopp een goeie trainer voor Bayern zou zijn. Die zei daarop “vereerd” te zijn maar noemde Liverpool “een passende club voor hem” en voegde eraan toe “hopelijk nog een hele tijd bij Liverpool te kunnen blijven”. Jurgen Klopp (51) ligt nog onder contract in Anfield tot 2022.

Hellas Verona promoveert na een jaar weer naar Serie A

Het verblijf van Hellas Verona in de Italiaanse tweede klasse blijft beperkt tot een seizoen. De club verzekerde zich gisterenavond van promotie naar de Serie A.

Hellas Verona had de heenwedstrijd in de barrage tegen Cittadella met 2-0 verloren maar zette de scheve situatie in de terugmatch recht dankzij een 3-0 zege. Mattias Zaccagni (27.), Samuel Di Carmine (69.) en Karim Laribi (83.) zorgden voor de doelpunten. De bezoekers beëindigden de match met negen na rode kaarten voor Luca Parodi (62.) en Federico Proia (77.).

Hellas Verona, de Italiaanse kampioen van 1985, vervoegt Brescia en Lecce. Die twee ploegen, respectievelijk kampioen en vicekampioen, waren al langer zeker van promotie. Empoli, Frosinone en Chievo zakken uit de Serie A.