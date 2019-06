Football Talk. Club heeft nieuwe keeperstrainer - Thoelen en Limbombe naar Gentse B-kern De voetbalredactie

17 juni 2019

15u56

Bron: Eigen berichtgeving en Belga

Thoelen en Limbombe naar Gentse B-kern

Voor Yannick Thoelen (28) en Stallone Limbombe (28) begon de voorbereiding in mineur. De twee kregen dit weekend - zonder verdere uitleg - te horen dat ze zich niet moesten aanmelden voor de eerste training, omdat ze naar de B-kern zijn overgezet. In het geval van Limbombe kwam dat niet als een complete verrassing. Jess Thorup verwees de flankaanvaller in januari al eens naar de B-kern. In het geval van Thoelen is die keuze moeilijker te begrijpen. De reservedoelman toonde zich steeds een voorbeeldprof. En dat ondanks het feit dat hij zich enkele keren gepasseerd zag toen de positie van eerste keeper vrij kwam. Bovendien deed Thoelen het prima in zijn acht optredens bij de Buffalo’s vorig seizoen. In een Instagram-post maakte de doelman zijn ontgoocheling duidelijk.

Yannick Thoelen toont zich alvast strijdvaardig. “Als ze denken dat ze me klein krijgen, dan kennen ze me niet. Gelijk wat er mijn pad kruist, ik zal altijd vechten! Gelijk hoe! Mijn vechtlust en passie zijn nooit groter geweest dan nu!", klonk het in een boodschap op zijn Instagramverhaal.

Duits bedrijf gaat wedstrijden eerste amateur livestreamen

Het Duitse bedrijf Sporttotal gaat volgend seizoen alle wedstrijden van de eerste amateurklasse in het Belgische voetbal (de vroegere derde klasse) livestreamen. Dat melden de Nationale VoetbalLiga en het bedrijf. Er wordt gewerkt met automatische camera’s.

In Duitsland brengt Sporttotal al verschillende lagere reeksen in beeld en nu werkt het bedrijf aan internationale uitbreiding. Er liepen in België al tests in de stadions van Virton, Aalst en Dessel. Tegen september zouden in de stadions van alle zestien teams automatische camera’s moeten hangen die de bal volgen.

Supporters zullen de wedstrijden gratis kunnen bekijken via de app van Sporttotal en een website die nog in de maak is. Na de matchen zullen er samenvattingen beschikbaar zijn. Het systeem kost de clubs en de Liga niets, klinkt het. Van de opbrengst die Sporttotal haalt uit advertenties, vloeit 20 procent via de Liga terug naar de clubs.

Eerstdaags zouden ook de tweede en derde amateurklasse in Wallonië een contract ondertekenen met Sporttotal.

De Boever keeperstrainer Club

Het was even wachten, maar Club Brugge heeft een nieuwe keeperstrainer: Frederic De Boever. Hij wordt de vervanger van Tomislav Rogic, die samen met Ivan Leko Jan Breydel verliet. De Boever was al in dienst van blauw-zwart. Eerder werd hij aangesteld als hoofd van de keepersopleidingen bij de jeugd. Die functie gaat hij combineren met keeperstraining bij de A-kern. De Boever werkte bij KRC Genk onder de vermaarde Guy Martens en heeft daarnaast ook ervaring in Singapore opgedaan als keeperstrainer van de nationale ploeg. Vorig seizoen was hij actief bij Al-Arabi en de Aspire Academy in Qatar.

🙌 Frederic De Boever vervoegt de staf van Philippe Clement als keeperstrainer van het eerste elftal!



Waasland-Beveren verliest keeperstrainer

NEWS:



Na Jonas Ivens verlaat ook Gerry OSTE @WaaslandBeveren.



De keeperstrainer gaat aan de slag bij @OHLeuven.



Frantzdy Pierrot bezorgt Haïti zege, ook Costa Rica wint in Gold Cup

Moeskroenspits Frantzdy Pierrot heeft Haïti de zege bezorgd in zijn eerste groepsmatch op de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. Hij trof in het Costaricaanse San José twee keer raak tegen Bermuda, één keer na een wel zeer bizarre (en vooral afgesproken?) vrije trap.

Dante Leverock (45.+2) bracht Bermuda net voor de pauze op voorsprong maar Haïti zette de scheve situatie in de tweede helft recht dankzij twee doelpunten van Pierrot. Hij scoorde in de 54ste en 66ste minuut.

Enkele uren later won Costa Rica, ook in groep B, voor eigen publiek vlot met 4-0 van Nicaragua. Bryan Oviedo (7.), Ceso Borges (19.), Elias Aguilar (45.+1) en Allan Cruz (75.) zorgden voor de ruime zege. Oscar Duarte (ex-Club Brugge) speelde centraal achterin de hele match, Bryan Ruiz (ex-Gent) viel in.

😅 | In Haïti hebben ze wel heel bijzondere variant voor de vrije trap.



Uruguay wint eenvoudig van Ecuador in Copa América

Uruguay heeft de eerste wedstrijd in de Copa América eenvoudig met 4-0 gewonnen van Ecuador. Drie doelpunten werden in de eerste helft gemaakt en ruim tien minuten voor het einde viel de 4-0 binnen.

In de 13de minuut scoorde Nicolás Lodeiro op aangeven van Luis Suárez. Kort daarna kreeg José Quintero een rode kaart vanwege een elleboogstoot na tussenkomst van de VAR. Twintig minuten na de 1-0 maakte Edinson Cavani met een omhaal de 2-0. De bal werd na een voorzet doorgekopt door Lodeiro en Diego Godin en belandde daarna net achter Cavani. De spits schoot de bal al vallend binnen. Suárez scoorde in de 45ste minuut de 3-0. In de tweede helft gebeurde lange tijd niets, totdat Mina Meza de bal in eigen doel schoot in de 78ste minuut.

Poulegenoten Chili en Japan spelen vandaag tegen elkaar.

Moet Najar onder het mes?

Andy Najar liep met Honduras een letsel aan de meniscus op. Hij keerde vroegtijdig naar België terug. Eind vorige week onderging hij een MRI-test. Op basis daarvan zal deze week bekeken worden of een operatie zich opdringt. (MJR)