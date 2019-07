Football Talk. Club heeft al z’n 24.000 abonnementen al verkocht - STVV krijgt Vietnamese televisie op bezoek De voetbalredactie

29 juli 2019

15u43 1

Kanaries krijgen bezoek van Vietnamese TV

STVV kreeg gisteren op training het bezoek van de Vietnamese TV, VTV, die nationaal en internationaal zo’n 20 miljoen kijkers bereikt. Ze filmden de training en interviewden spelers. Die aandacht heeft natuurlijk alles te maken met de aanwezigheid van Cong Phuong Nguyen, de Vietnamese Messi, die intussen een kanarie is geworden. Hij is trouwens de eerste Vietnamese speler ooit in Europa. Volgens de filmploeg is hij nu nog meer dan al het geval was hot news in Vietnam. “Hij is de trots van de natie”, zegden ze. “Zijn avontuur in Europa, hier bij STV, wordt op de voet gevolgd.” (FKS)

Club Brugge heeft zijn 24.000 abonnementen (in recordtempo) verkocht

Wie voor dit seizoen nog een abonnement bij Club Brugge wil aanschaffen, is eraan voor de moeite. Op zijn website laat de vicekampioen weten dat alle abonnementen (24.000 stuks) een afnemer hebben gevonden. “Exact één week voor de eerste thuismatch van Club zijn er geen abonnementen meer te koop voor Blauw-Zwart. 24.000 abonnementen werden er voor dit seizoen verkocht, in een recordtijd. Ter vergelijking, na het kampioenenjaar van 2018 duurde het twee weken langer voor Jan Breydel tot de nok gevuld raakte”, luidt het.

Wie gaan abonnement heeft, kan wel nog een wedstrijd van Club Brugge bijwonnen. Per thuismatch worden er immers 2.000 losse tickets aangeboden. Club Brugge won vorig weekend op de eerste speeldag met 1-3 op het veld van Waasland-Beveren. Vrijdagavond (2 augustus, 20u30) wacht de eerste thuismatch tegen STVV.

Francis Vrancken vervangt Eric Roef als voorzitter bij Beerschot

Bij tweedeklasser Beerschot wordt Eric Roef als voorzitter vervangen door Francis Vrancken, zo maakte de club dinsdag bekend. Gunther Dieltjens wordt algemeen directeur. Komend weekend staat in de Proximus League de openingsspeeldag op het programma. Beerschot opent vrijdagavond de debatten met een thuiswedstrijd tegen het gedegradeerde Lokeren, een duel tussen twee clubs die door het matchfixingschandaal lange tijd gehoopt hadden om dit seizoen in eerste klasse uit te komen. In aanloop naar die belangrijke eerste wedstrijd, voert Beerschot nog een stevige herstructurering door. “Beerschot en Eric Roef hebben, in onderling overleg, beslist de samenwerking te beëindigen. Roef was, naast voorzitter, ook betrokken bij het dagelijkse beleid van de club”, klinkt het in een clubmededeling. “Co-eigenaar Francis Vrancken zal nog meer verantwoordelijkheid opnemen en wordt voorzitter van Beerschot. Bestuurder Gunther Dieltjens gaat als algemeen directeur de dagelijks werking leiden.”

Meunier en PSG boeken makkelijke oefenzege tegen Sydney

Paris Saint-Germain heeft dinsdag in een oefenduel in het Chinese Suzhou een 3-0 zege geboekt tegen het Australische Sydney FC. Thomas Meunier speelde de eerste helft mee bij de Parijzenaars, net als nieuwe aanwinsten Abdou Diallo (ex-Zulte Waregem, Ander Herrera en Pablo Sarabia.

De goals van het Franse sterrenensemble kwamen van Mbappe (37.), Cavani (43.) en invaller Guclu (89.). Coach Thomas Tüchel wisselde aan de pauze zijn hele elftal, behalve doelman Kevin Trapp. Edinson Cavani stond voor het eerst aan de aftrap. Afgelopen weekend maakte hij in het duel met Inter zijn eerste speelminuten van het nieuwe seizoen.

Eerder op dag maakte PSG nog de komst van middenvelder Idrissa Gana Gueye bekend. De Senegalees ondertekende een contract voor vier jaar en zou zo’n 32 miljoen euro gekost hebben. Hij speelde vanzelfsprekend nog niet mee. PSG en Meunier blijven nog even in China. Komende zaterdag spelen ze in Shenzhen om de Franse Supercup tegen bekerwinnaar Rennes.

Roma ontvangt Real Madrid op 11 augustus voor galamatch

Real Madrid trekt op zondag 11 augustus naar Rome om er een oefenduel te spelen tegen AS Roma. De Koninklijke maakte het nieuws dinsdag bekend op haar website. Real begint de competitie zes dagen later op het veld van Celta de Vigo. Het wordt de zevende en zonder twijfel laatste oefenwedstrijd van Eden Hazard en co voor de competitiestart. Thibaut Courtois zal de trip naar Italië sowieso missen een enkelblessure.

Het seizoen mag voor Real Madrid dan nog niet officieel gestart zijn, het elftal van Zinédine Zidane verkeert momenteel al in een kleine crisis. De Madrilenen verloren vorige week in New York met onthutsende 7-3 cijfers van stadsrivaal Atlético Madrid. Eerder werd ook al verloren van Bayern München (3-1) en gelijkgespeeld tegen Arsenal (2-2, 3-2 winst na penalty’s).

Later vandaag (om 18u00) speelt Real Madrid in het kader van de Audi Cup in München tegen Tottenham. Afhankelijk van het resultaat tegen de Spurs volgt nog een duel met de winnaar/verliezer van Bayern München-Fenerbahçe. Vervolgens volgt op dinsdag 6 augustus ook nog een oefenduel in Oostenrijk tegen RB Salzburg.

Chelsea-fan krijgt levenslange schorsing na racistisch gescheld aan adres van Sterling

Chelsea heeft bekendgemaakt een supporter voor het leven te hebben geband. De strenge straf komt er nadat de fan zich op 8 december vorig jaar in de competitiewedstrijd tegen Manchester City helemaal liet gaan in racistische opmerkingen tegenover aanvaller Raheem Sterling.

Vijf andere supporters kregen straffen van één tot twee jaar voor beledigende taal, bedreigingen en agressief gedrag. Chelsea wachtte naar eigen zeggen eerst het strafrechterlijk onderzoek van de politie af alvorens haar eigen beslissingen bekend te maken.

“Er is geen plaats voor dit gedrag op Stamford Bridge”, lieten de Blues in hun statement optekenen. “Permanente uitsluiting is een correcte sanctie.”De fans krijgen van de club nog de mogelijkheid in beroep te gaan. “Maar we zullen blijven doorgaan met ons ‘zero-tolerance’ beleid betreffende racisme”, besloot Chelsea.

Union stelt Michel De Wolf aan als sportief coördinator

Michel De Wolf is de nieuwe sportief coördinator van Union. Dat hebben de Brusselaars vandaag laten weten.

De 61-jarige De Wolf heeft al vele voetbalwatertjes doorzwommen. Als speler trad hij aan voor RWDM, AA Gent, KV Kortrijk, RSC Anderlecht en Olympique Marseille. Met AA Gent veroverde hij een Beker van België en met Anderlecht kroonde hij zich driemaal tot landskampioen en won hij het bekertoernooi nog eenmaal.

Bij de Rode Duivels verzamelde de voormalige verdediger 42 caps en speelde hij drie WK’s. Na zijn spelerscarrière coachte De Wolf onder meer Kortijk, de nationale ploeg van Gabon en Brussels. In 2017 ging hij aan de slag als T2 van Tubeke.

Mertens moet met Napoli al op 2de speeldag naar kampioen Juventus

Kampioen Juventus opent de nieuwe jaargang van de Serie A in het weekend van 25 augustus op bezoek bij Parma. Napoli, vorig seizoen runner-up, moet naar Fiorentina. Beide grootmachten treffen mekaar meteen op de tweede speeldag in Turijn.

Juventus veroverde vorig seizoen zijn achtste Italiaanse titel op rij, met ruime voorsprong op het Napoli van Dries Mertens. Atalanta Bergamo eindigde op een erg knappe derde stek. Het team van Timothy Castagne begint zijn seizoen bij SPAL.

Inter, dat tot nader order nog altijd Radja Nainggolan in de rangen telt, ontvangt op de eerste speeldag promovendus Lecce. AC Milan moet naar Udinese, terwijl AS Roma Genoa ontvangt. Sampdoria, met Dennis Praet, speelt gastheer voor het Lazio van Jordan Lukaku, Silvio Proto en Sofian Kiyine. Op de tweede speeldag spelen Lazio en Roma de Romeinse derby. De burenstrijd tussen AC en Inter volgt op speeldag vier.

Ook de laatste speeldag belooft nog pittig te worden, met duels tussen Lazio en Napoli, en AS Roma en Juventus.

Hervé Renard is nieuwe bondscoach van Saoedi-Arabië

De Franse trainer Hervé Renard heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Hij gaat aan de slag als bondscoach van Saoedi-Arabië, zo bevestigde hij via de sociale media.

“Ik ben blij dat ik een nieuw avontuur kan starten in Saoedi-Arabië op een nieuw continent”, laat hij weten.

De 50-jarige Renard werd eerder deze maand ontslagen door de Marokkaanse federatie na de snelle exit op de Afrika Cup. Marokko ging er in de achtste finales verrassend uit tegen Benin.

De Fransman coachte ook onder meer de nationale ploegen van Zambia, Angola en Ivoorkust en de Franse teams Sochaux en Rijsel.

Saoedi-Arabië zocht een opvolger voor de Spaanse Argentijn Juan Antonio Pizzi, die in januari na de uitschakeling in de achtste finales van de Asian Cup opstapte.

Dylan De Belder (Cercle Brugge) valt maanden uit met enkelblessure

Dylan De Belder heeft op de openingsspeeldag van de nieuwe competitie een scheur in de ligamenten van de rechterenkel opgelopen. Zijn team Cercle Brugge laat weten dat de aanvaller minstens drie maanden buiten strijd zal zijn.

De 27-jarige De Belder kwetste zich zaterdagavond in de thuismatch tegen Standard toen zijn been in het gras bleef steken bij een tackle. Hij moest tien minuten voor tijd worden gewisseld. Het stond toen nog 0-0. Emond en Limbombe beslisten in het slot de match in het voordeel van de Rouches.

Roeselare neemt afscheid van CEO Brian Tevreden

1B-club Roeselare heeft maandag bekendgemaakt verder te gaan zonder CEO en sportief directeur Brian Tevreden. De 37-jarige Amsterdammer nam vorige zomer het roer over op Schiervelde.

Tevreden kwam destijds over van de Engelse tweedeklasser Reading, een club die net als Roeselare eigendom is van de Chinese zakenvrouw Dai Xiu Li Hawken. Onder de leiding van de Nederlander werd Play-off 2 vorig seizoen op een haar na gemist.

“Intern had hij al eerder laten weten dat hij de club wou verlaten op het moment dat er nieuwe mensen aan boord zouden komen”, lieten de West-Vlamingen op hun website weten. “Afgelopen weekend werd zijn ontslag door Miss Dai aanvaard.”

“Ik wil alle mensen binnen en rondom de club bedanken voor de samenwerking”, liet Tevreden bij zijn afscheid noteren. “Ik wens de club dan ook alle succes toe in de verdere toekomst en ben er van overtuigd dat Roeselare heel binnenkort mooie stappen vooruit zal zetten.”

Roeselare gaf nog mee in de nabije toekomst “enkele positieve signalen te kunnen afvuren op sportief en extra-sportief gebied richting de start van de competitie”. De West-Vlamingen openen de competitie komende zondag met een verplaatsing naar Union.

Union vervangt KV Mechelen in zestiende finales Croky Cup

1B-club Union heeft op haar website laten weten de Croky Cup dit seizoen niet te zullen starten eind augustus in de vijfde ronde, zoals dat traditioneel het geval is voor de tweedeklassers, maar pas eind september. De Brusselaars nemen naar eigen zeggen de plaats in de zestiende finales in van KV Mechelen, dat na de beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) half juli veroordeeld werd tot een seizoen zonder bekervoetbal.

“Traditioneel begint Union haar avontuur in de Beker van België eind augustus, maar niet dit jaar”, legden de Brusselaars uit. “Onze club werd vrijgesteld van de vijfde ronde door de uitsluiting van KV Mechelen. Ons bekerparcours begint dus in de 1/16 finales, eind september 2019.”

De communicatie van Union komt er eerder onverwacht. Meteen na de beslissing van het BAS om KV Mechelen (onder meer) uit te sluiten van deelname aan de bekercompetitie, communiceerde de KBVB dat de plaats van Malinwa vanaf de zestiende finales niet zou ingenomen worden. Er zou een bye geloot kunnen worden in de plaats. De Pro League, die vanaf de zestiende finales het beheer en de commercialisering van de Croky Cup voor zich neemt, was hier echter niet mee akkoord. Ze eiste een andere oplossing. Er werd gesuggereerd om het toernooischema vanaf de derde ronde te hertekenen, zodat een negende amateurclub mee de trommel in kon in plaats van KV Mechelen.

Patrice Evra zet punt achter carrière

Patrice Evra hangt zijn voetbalschoenen definitief aan de haak, zo maakte de 38-jarige Franse linksachter maandag bekend in een interview met de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport.

De 81-voudige Franse voormalige international zat al sinds mei vorig jaar zonder club, toen zijn aflopende contract bij West Ham United niet verlengd werd. Evra was er maar enkele maanden actief. In november 2017 zag hij zijn contract bij Olympique Marseille ontbonden worden, nadat hij tijdens de opwarming van de Europa League-wedstrijd bij Vitoria Guimaraes slaags was geraakt met een supporter van zijn eigen team. Vervolgens keerde hij terug naar de Premier League, maar dat werd dus met slechts vijf officiële optredens ook geen doorslaand succes.

De linksachter, in zijn jeugd nog even actief bij PSG, speelde tijdens zijn carrière in Italië voor Marsala (1998-1999), Monza (1999-2000) en Juventus (2014-2017), in Frankrijk voor Nice (2000-2002), Monaco (2002-2006) en Marseille (2017) en in Engeland voor Manchester United (2006-2014) en West Ham (2018). Zijn glorieperiode kende hij bij United, waar hij onder Alex Ferguson onder meer vijf landstitels, de Champions League en het WK voor clubs won. De in Dakar geboren Evra was als 81-voudig Frans international actief op de WK’s van 2010 en 2014 en de EK’s van 2008, 2012 en 2016.

Thorgan Hazard ontbreekt bij Dortmund op training

Borussia Dortmund heeft deze ochtend in het Zwitserse kuuroord Bad Ragaz getraind zonder Thorgan Hazard. De Rode Duivel, die deze zomer overkwam van Borussia Mönchengladbach, blesseerde zich zaterdag in het oefenduel van de Borussen tegen Udinese (4-1 zege) en werd al na twaalf minuten vervangen. Om welke blessure het gaat, is niet bekend.

Naast Hazard ontbraken ook doelman Roman Bürki en een andere nieuwkomer, de van Leverkusen overgekomen Julian Brandt. Een woordvoerder van Dortmund liet echter weten dat alle drie de spelers op korte termijn terug op het trainingsveld verwacht worden.

De 26-jarige Hazard is een van de topaankopen van Dortmund. Met hem in het team hopen de Borussen dit seizoen steviger weerwerk te bieden aan het schijnbaar ongenaakbare Bayern München. Dortmund leek vorige jaargang even op weg naar de Duitse titel, maar finaal ging de Beierse ploeg toch weer met de triomf lopen.

Vossen en Rezaei (geblesseerd?) in tribune

Philippe Clement achtte hen beiden fit genoeg voor de trip naar Beveren, toch belandden Jelle Vossen én Kaveh Rezaei allebei - samen met Peres - op de hoofdtribune van de Freethiel. Is er überhaupt nog toekomst bij Club voor het spitsenduo, dat in de pikorde door Okereke, Openda en wellicht ook Schrijvers wordt voorafgegaan? Beiden hebben een matig tot slechte voorbereiding achter de rug waarin ze net als vorig seizoen niet konden overtuigen. Afwachten of één van hen - die op zich volgens Club niet overbodig zijn - nog andere oorden opzoekt. Opvallend: na de wedstrijd riep fysiektrainer Eddie Rob alle invallers terug op het veld. Voor Amrabat, Cools, Kossounou, Schrijvers, Openda en Vlietinck was er nog een pittig loopnummer voorzien. (TTV)

Limbombe derde die scoort voor Genk, Club én Standard

Scoren voor Racing Genk, Club Brugge én Standard? Anthony Limbombe voegde zich zaterdagavond bij Koen Daerden en Marc Schaessens. Een kap naar binnen en mooi binnengelegd. De doodsteek voor Cercle in blessuretijd. Limbombe startte als invaller aan de match. “Op training zie je dat één of twee dagen op voorhand”, aldus de flankaanvaller. “De trainer beslist wanneer ik moet komen. Hij weet heel goed wanneer hij mij moet zetten. Ik laat het over aan hem. De coach en ik begrijpen mekaar. Ik weet wat hij van mij vraagt. Kijk: ik ben heel blij met mijn eerste doelpunt. Maar het belangrijkste is de overwinning. Hopelijk wordt het een mooi seizoen.” (FDZ)

Viitorul wint ook met half reserventeam

Viitorul Constanta mag dan al 6-3 om de oren gekregen hebben in de heenwedstrijd tegen AA Gent, in de Roemeense competitie blijft het team van Gheorghe Hagi het goed doen. Op de derde speeldag bracht Hagi tegen Hermannstadt slechts vijf spelers aan de aftrap die ook in Gent in de basis stonden, maar ook met een half reserventeam won Viitorul met 3-2. Verdediger Tiru, die ook in Gent twee keer scoorde, zorgde voor 1-0, De Oliveira verdubbelde de score. Hermannstadt scoorde twee keer tegen, Ciobanu maakte de winninggoal. Viitorul blijft met 9 op 9 op kop. (RN)