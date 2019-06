Football Talk. Club denkt opnieuw aan Loppem voor nieuw stadion De voetbalredactie

25 juni 2019



Club denkt opnieuw aan Loppem voor nieuw stadion

In afwachting van het besluit van de Raad van State over de site langs de Blankenbergse Steenweg onderzoekt Club Brugge diverse pistes buiten Brugs grondgebied voor zijn stadionproject. In die zoektocht is blauw-zwart opnieuw uitgekomen bij de gemeente Loppem, waar Club in 2005 oorspronkelijk een gloednieuwe voetbaltempel wou bouwen. Voorzitter Bart Verhaeghe heeft zich gemeld bij het gemeentebestuur van Zedelgem, waartoe Loppem behoort, met de vraag of zij vandaag wel heil zien in een samenwerking.

Destijds botsten Verhaeghe en Uplace, die naast de verkeerswisselaar E40-E403 een multifunctioneel stadion wilden bouwen, op hevig protest. Zowel bij het lokale gemeentebestuur, Groen! en de Loppemse actiegroep ‘De Witte Pion’. Zo namen in 2008 meer dan 500 mensen deel aan een ballonmanifestatie, georganiseerd door de vereniging van omwonenden. Uiteindelijk werden de plannen, onder meer door de vele bezwaren in het milieueffectenrapport, afgekeurd. Anders dan in 2006 wil Club in Loppem een stadion zonder winkelcentrum bouwen, zoals dat ook de bedoeling is langs de Blankenbergse Steenweg. (TTV)

Lamkel Zé terug... bij beloften

Didier Lamkel Zé (22) heeft zich dan toch weer bij Antwerp gemeld. De Kameroener besliste op eigen houtje om de start van de voorbereiding te skippen. Zonder toestemming van de club. Hij trok naar Nice voor enkele dagen vakantie met zijn maatje Nando Nöstlinger (ex-Antwerp, nu RKC). De twee keerden vrijdag uiteindelijk terug naar België, maar Lamkel Zé verscheen nog niet op de Bosuil. Hij zette wat druk op de clubleiding in de hoop een verbeterd contract te kunnen afdwingen. Vandaag had de club een onderhoud met hem. De precieze inhoud daarvan wilde Antwerp niet kwijt. Alleen dat Lamkel Zé meteen aansloot bij de beloften en dat voor onbepaalde duur “om er in alle discretie verder te werken naar zijn beste niveau.” Of hij een boete kreeg, liet RAFC evenzeer in het midden, maar dat het om een sportieve sanctie gaat, lijkt duidelijk. (SJH)

Diaby (ex-Club) aan het kanon op Africa Cup

Mali heeft Mauritanië met 4-0 verslagen op de Africa Cup in Egypte. Bij de rust was het 2-0 in Suez. Sporting Lissabon-aanvaller Abdoulay Diaby (ex-Moeskroen en -Club Brugge) opende de score in de 37ste minuut. Op slag van rust verdubbelde Moussa Marage de Malinese voorsprong vanop de penaltystip. Adama Traoré, afgelopen seizoen door Monaco uitgeleend aan Cercle Brugge, maakte er in de 55ste minuut 3-0 van. Mali heeft twee Adama Traoré’s in de rangen. Coach Jean-Jacques Ngambo vond het in de 61ste minuut leuk om de ene door de andere te vervangen en ook de tweede Adama Traoré pikte in de 73e minuut zijn doelpuntje mee. Dat gebeurde net nadat El Hacen El Id op strafschop de eer gered had voor Mauritanië.

Diaby mocht drie minuten voor tijd gaan rusten, Moussa Djenepo, die Standard ruilt voor Southampton, werd in de 61ste minuut vervangen. Hamari Traoré (ex-Lierse) maakte de 90 minuten wel vol. Charleroi-spits Adama Niane, Kalifa Coulibaly (ex-Charleroi en -AA Gent) en Falaye Sacko (ex-Sint-Truiden) bleven op de bank. In de andere wedstrijd van de eerste speeldag in groep E speelden Tunesië en Angola eerder op de dag 1-1 gelijk.