Football Talk. Club Brugge ontvangt Dynamo Kiev op 6 augustus

Club Brugge ontvangt Dynamo Kiev op 6 augustus

23 juli 2019

Club Brugge ontvangt Dynamo Kiev op 6 augustus (20u30) in de heenmatch van de derde voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd kon op 6 of 7 augustus doorgaan in het Jan Breydelstadion, nu is dus gekozen voor de eerste optie. De return is op 13 augustus voorzien in Oekraïne. Indien Club de derde voorronde overleeft, moet blauw-zwart nog een laatste voorronde afwerken om in de poules van het kampioenenbal te geraken. RC Genk is daarvoor als landskampioen rechtstreeks gekwalificeerd. Indien Club er meteen uitgaat, wacht het vangnet van de groepsfase van de Europa League.

