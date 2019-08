Football Talk. Clement (Club) riskeert speeldag schorsing - FC Barcelona mist Ousmane Dembélé voor vijf weken door blessure De voetbalredactie

19 augustus 2019

FC Barcelona is Ousmane Dembélé vijf weken kwijt

Ousmane Dembélé staat door een blessure aan de hamstring van het linkerbovenbeen vijf weken aan de kant. Dat laat FC Barcelona maandag weten. De 22-jarige aanvaller speelde vrijdagavond de volledige wedstrijd bij Athletic Bilbao. Barça verloor er op de eerste speeldag in La Liga met 1-0. Dembélé vervoegt in ziekenboeg van de Spaanse kampioen onder meer Luis Suarez en Lionel Messi.

Nigeriaanse bond steunt levenslang geschorste Samson Siasia

De Nigeriaanse voetbalfederatie (NFF) blijft Samson Siasia steunen, zo maakte de NFF maandag bekend. De 51-jarige Nigeriaan werd vorige week nochtans levenslang geschorst door de Wereldvoetbalbond FIFA voor zijn betrokkenheid bij matchfixing.

“Wij respecteren natuurlijk de beslissingen van de FIFA, maar het minste dat we kunnen doen als federatie is hem steunen en laten zien dat we er zijn voor hem”, klinkt het bij bondsvoorzitter Seyi Akinwunmi. “Daarnaast hopen we dat hij op een of andere manier zijn onschuld kan aantonen. Siasia is een levende legende in het Nigeriaanse voetbal.”

Samson Siasia was enkele jaren geleden nog actief als bondscoach van Nigeria, in een tweede ambtstermijn voor zijn vaderland. Van 1987 tot 1993 stond hij in de spits bij Sporting Lokeren.

De ethische procedure werd op 11 februari van dit jaar opgestart tegen de voormalige bondscoach. De FIFA kwam hem op het spoor in het grootschalige onderzoek naar de beruchte matchfixer Wilson Raj Perumal uit Singapore. Uit dat onderzoek kwamen de voorbije maanden al heel wat schorsingen in de voetbalwereld voort. “Samson Siasia is schuldig aan het willen accepteren van smeergeld om wedstrijden te manipuleren”, zo klonk het oordeel van de Ethische Commissie van de FIFA.

Longontsteking velt Juventuscoach Sarri

Maurizio Sarri heeft een longontsteking opgelopen. Landskampioen Juventus bevestigde het nieuws over zijn coach maandagavond op de clubwebsite.

Sarri kreeg vorige week last van griepverschijnselen, waardoor hij verstek moest geven voor de trainingen van de Oude Dame. Maandagnamiddag onderging hij bijkomende tests en daarbij kwam aan het licht dat de 60-jarige Italiaan een longontsteking heeft. Volgens Juventus wordt “een specifieke therapie” voorgeschreven om de ziekte te behandelen. “De coach heeft de club groen licht gegeven om over zijn gezondheid te communiceren”, luidt het nog.

Sarri ondertekende in juni een contract voor drie jaar in Turijn. Vorig seizoen was hij aan de slag bij Chelsea, waar hij aan de zijde van Eden Hazard de Europa League won. Daarvoor trainde Sarri het Napoli van Dries Mertens.

Clement (Club Brugge) riskeert één speeldag schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een speeldag schorsing gevorderd tegen Philippe Clement. De trainer van Club Brugge nam tijdens en na de thuiswedstrijd tegen Eupen (0-0) de arbitrage zwaar op de korrel. Clement riskeert ook 1.000 euro boete.

Bij Club Brugge was men niet te spreken over de prestaties van scheidsrechter Bram Van Driessche en zijn team. Vooral de niet-gefloten strafschop na een duwfout op Ruud Vormer in de tweede helft botste op onbegrip. Vormer en Hans Vanaken kregen elk nog een gele kaart, omdat ze het Eupens tijdsrekken aan de kaak stelden. Een ziedende Clement stak na het laatste fluitsignaal een sarcastisch duimpje op richting de vierde official en trok nadien fel van leer tegen ref Van Driessche. “Ik stel me vragen bij de manier waarop deze wedstrijd geleid is. Dit is niet goed voor het spelletje”, zei Clement op de persconferentie na afloop scherp.

De scheidsrechter nam notitie van de woedereactie van Clement en schreef er ook over in zijn wedstrijdverslag. Op basis daarvan gaat bondsprocureur Kris Wagner over tot vervolging van de Brugse coach. Voor het bondsparket moeten de “ongepaste uitlatingen” van Clement gestraft worden met een speeldag schorsing en 1.000 euro boete.

Indien Club Brugge en Clement het strafvoorstel aanvaarden, zit de coach van blauw-zwart voor de Brugse derby tegen Cercle Brugge (14 september) niet op de trainersbank. Een eventuele schorsing gaat immers ten vroegste in op 10 september, aangezien de spoedprocedure niet van kracht is. Clement kan ook weigeren en moet dan voor de Geschillencommissie verschijnen.

Bekijk de fase met Koch en Vormer hieronder nog een keer (vanaf “28):

Geen bekerfinale voor Carrasco en Dalian Yifang

Dalian Yifang is maandag in de halve finales van de Chinese FA Cup gesneuveld tegen Shanghai Shenhua. Carrasco en co verloren in eigen stadion met 2-3. Morgen staat de tweede halve finale op het programma. Daarvoor trekt het Shandong Luneng van Marouane Fellaini naar Shanghai SIPG. De halve finales van de Chinese beker worden in één wedstrijd afgewerkt.

Marek Hamsik bracht Dalian na een kwartier op voorsprong, maar vervolgens stal Stephan El Shaarawy de show bij de bezoekers. De Italiaanse buitenspeler scoorde nog voor rust twee keer (22. en 45.+2) en bezorgde de bezoekers het voordeel. Na de pauze diepte Moreno (69.) de voorsprong van Shanghai Shenhua uit. Een late tegentreffer van Zheng Long (84.) bracht geen zoden meer aan de dijk. Yannick Carrasco speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg.

Dalian Yifang kan zich nu volop focussen op de eindfase van de Chinese Super League. Carrasco en co staan daarin zevende.

RWDM zet coach Drazen Brncic aan de deur

RWDM heeft nog voor de start van de competitie in de eerste amateurdivisie coach Drazen Brncic ontslagen. De 48-jarige Kroaat mag beschikken na de uitschakeling in de beker, zaterdag tegen reeksgenoot Dessel Sport (4-2 nv).

“Met veel respect hebben we vandaag besloten het contract met Drazen Brncic te beëindigen”, lieten de Brusselaars op hun website noteren. “We wensen hem uitdrukkelijk te bedanken voor de twee titels die hij ons schonk en we zullen dan ook nooit zijn aandeel in onze herboren club vergeten. We zijn er verder van overtuigd dat Drazen heel snel een club zal vinden waarin hij zijn ambities zal kunnen waarmaken.

Bedankt voor alles Drazen!”

Brncic, een oud-speler van onder meer Sporting Charleroi, AC Milan en Inter, was sinds november 2016 T1 bij de Brusselse traditieclub. Voordien coachte hij onder meer Verviers, Union, Patro Eisden en Seraing. Onder zijn leiding pakte RWDM titels in derde amateurklasse (2017) en tweede amateurklasse (2018). Vorig seizoen leidde Brncic RWDM naar een achtste plaats in haar eerste seizoen in de eerste amateurdivisie.

RWDM begint de competitie op zaterdag 31 augustus met een thuiswedstrijd tegen Dender.

70ste goal voor Samatta

Met zijn hattrick komt Samatta’s totale aantal doelpunten voor Racing Genk op 70. “Heb ik er al zoveel gemaakt? Wow. En ik moet nog maar elf keer scoren om Sonck bij te halen? Not bad.” Clubtopschutter zal de Tanzaniaan zo goed als zeker niet worden. De 105 goals van Jelle Vossen in eerste klasse liggen nog ver buiten bereik.

Topschutters RC Genk*

1. Vossen 105

2. Sonck 81

3. Samatta 70

4. Vandenbergh 68

5. Barda 67

6. Strupar 64

7. Buffel 59

8. Oulare 42

9. Trossard 39

10. Thijs 38

*enkel goals voor Genk als eersteklasser

Vandaag overleg over uitstel Antwerp-AA Gent

Kalendermanager Nils Van Branteghem zag geen vrije datum meer voor Nieuwjaar, maar toch vindt er vandaag overleg plaats om te zien of Antwerp-AA Gent van zondag kan uitgesteld worden. Beide teams hebben daar belang bij tussen de twee Europese duels met een ticket voor de groepsfase als inzet. Antwerp ontmoet daarin AZ, dat zijn wedstrijd tegen Feyenoord volgend weekend uitgesteld ziet. Ook de wedstrijd van Rijeka, de tegenstander van AA Gent, wordt uitgesteld. “Dan moeten ze hier toch ook iets kunnen vinden in het belang van het Belgisch voetbal”, aldus Thorup. (RN)

Rijeka niet voorbij Osijek

Geen ideale generale voor Rijeka. De Kroatische tegenstander van AA Gent komende donderdag liet vier spelers rusten en speelde 1-1 gelijk tegen Osijek. Het stond nochtans lange tijd op voorsprong dankzij een goal van Colak, maar vier minuten voor tijd kwamen de bezoekers langszij. Een flinke domper. Rijeka - momenteel derde - moet zo twee punten prijsgeven op Dinamo Zagreb en Hajduk Split. Nog dit: de wedstrijd tegen Dinamo Zagreb van komend weekend is uitgesteld om Rijeka extra rust te geven met het oog op de terugmatch. (VDVJ)

Beste seizoensstart in zes jaar voor Standard

Met 9 op 12 mag Standard over een geslaagde competitiestart spreken - zeker in vergelijking met de vorige jaren. Het is al zes jaar geleden dat de Rouches na vier speeldagen zoveel punten telden -in het seizoen 2013-2014 lukte Standard onder Guy Luzon een perfecte start met 12 op 12 en zelfs 27 op 27. Preud’homme is blij dat Standard zo ook de frustratie van de 2-1-nederlaag op STVV doorgespoeld heeft. “We staan nu op één punt van de leiders, dat voelt goed aan. Ons eerste halfuur tegen Moeskroen was mogelijk het beste tot dusver. We wisten op voorhand dat we heel goed zouden moeten zijn om hen pijn te doen. En dat hebben we gedaan, met goede acties en mooie goals.” Alleen het domme tegendoelpunt na een misverstand tussen doelman Bodart en Laifis is een minpunt. “Die tegengoal vond ik echt niet om te lachen, zelfs niet om geel te lachen. Zeggen jullie dat niet zo? Ah, groen lachen. Ja, dat bedoel ik.” (BF/LUVM)

Racing Genk maakt prijzen voor Champions League-campagne bekend

Racing Genk start volgende week vrijdag, een dag na de loting voor de groepsfase van de Champions League, met de ticketverkoop voor het kampioenenbal. De prijs voor abonnees voor het pakket van drie thuiswedstrijden start vanaf 75 euro, voor niet-abonnees vanaf 120 euro.

Abonnees krijgen voorrang op hun eigen plaatsen, tot 7 september. De vrije verkoop voor niet-abonnees start op 12 september.

Niet alle abonnees zullen gebruik kunnen maken van hun vaste plaats. “Zoals gebruikelijk zorgt de samenwerking met UEFA voor een vermindering in beschikbare plaatsen”, legden de Limburgers uit. “De staantribune wordt omgebouwd tot zittribune en UEFA neemt een pakket tickets over voor partners en sponsors. Dit betekent dat een aantal abonnees een nieuwe plaats zullen mogen kiezen in het stadion. Zij doen dit op 10 en 11 september en krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging per mail.”

De loting voor de groepsfase van de Champions League vindt volgende week donderdagavond (om 18u00) plaats in Monaco. De landskampioen kan op het kampioenenbal nog het gezelschap krijgen van vicekampioen Club Brugge. Blauw-zwart moet dan in de play-offronde in een dubbel duel wel nog voorbij het Oostenrijkse LASK Linz. In de derde voorronde schakelden de Bruggelingen al Dinamo Kiev uit.