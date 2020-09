Football Talk. City vlot naar kwartfinales League Cup - Eerste puntenverlies voor Atlético Redactie

30 september 2020

Neymar krijgt geen straf na “aap-incident”, Alvaro Gonzalez evenmin

PSG-ster Neymar krijgt, net als Alvaro Gonzalez van Marseille, geen straf van de Franse discplinaire commissie nadat hij eerder van discriminatie was beschuldigd bij Paris Saint-Germain tegen Marseille op 13 september. Dat liet de Franse voetballiga (LFP) woensdag weten.

Gonzalez zou Neymar “aap” hebben genoemd, de Braziliaan zou zijn Spaanse concurrent op zijn beurt homofoob bejegend hebben. Neymar zou ook de Japanner Hiroki Sakai racistisch hebben toegesproken, maar de disciplinaire commissie ziet voor alle feiten “een afwezigheid aan bewijzen”. De getuigenissen die de verschillende spelers aflegden liepen te ver uiteen, volgens een rapport van de commissie.

Met de vrijspraak voor beide voetballers komt er een einde aan drie weken vol beschuldigingen over en weer tussen de betrokken spelers, maar ook tussen clubs PSG en Marseille.

Invaller Carrasco kan eerste puntenverlies Atlético Madrid niet vermijden

Atlético Madrid heeft woensdag in zijn tweede competitieduel in Spanje voor de eerste keer puntenverlies geleden. Op bezoek bij promovendus Huesca bleef het 0-0. Yannick Carrasco viel op het uur in bij de Rojiblancos, die na twee speeldagen vier punten tellen in La Liga. Huesca zit na vier speeldagen aan drie punten.

Luis Suarez, eerder deze maand overgekomen van Barcelona, stond voor het eerst aan de aftrap bij Atlético. Hij kon geen vervolg breiden aan zijn twee treffers als invaller zondag tegen Granada (6-1 zege).

Trossard en Brighton sneuvelen in achtste finales League Cup tegen Manchester United

Brighton & Hove Albion heeft in de League Cup haar eindstation bereikt in de achtste finales. De Seagulls, met Leandro Trossard op het uur als invaller op het veld, verloren met 0-3 van Manchester United. Treffers van McTominay (44.) en Mata (73.) en een vrijschopdoelpunt van Pogba (80.) volstonden voor United in het Amex Stadium in Brighton. Beide ploegen lieten een groot aantal spelers rusten met het oog op de Premier League, waar komend weekend al opnieuw gespeeld wordt. Brighton trekt dan naar co-leider Everton, Manchester United ontvangt Tottenham.

Manchester City gaat makkelijk naar kwartfinales League Cup

Manchester City heeft zich zonder veel moeite geplaatst voor de laatste acht in de League Cup. De Citizens versloegen Burnley met 0-3. Kevin De Bruyne stond aan de aftrap bij de bezoekers, maar werd na 65 minuten naar de kant gehaald.

Raheem Sterling was de man van de match op Turf Moor met twee goals (35. en 49.) en de assist voor de derde treffer van Ferran Torres (65.).

Wolfsburg kan donderdag in Athene niet op doelman Koen Casteels rekenen

Wolfsburg kan donderdag in de heenwedstrijd van de play-offronde van de Europa League tegen het Griekse AEK Athene geen beroep doen op Rode Duivel Koen Casteels. De Rode Duivel, die woensdag wel tot de selectie van bondscoach Roberto Martinez voor het drieluik tegen Ivoorkust, Engeland en IJsland behoorde, blesseerde zich afgelopen weekend tijdens de opwarming van het competitieduel tegen SC Freiburg (1-1) aan de knie.

De ernst van de blessure is momenteel nog onduidelijk. Hij reisde wel niet mee af naar Athene. Wolfsburg-coach Oliver Glasner bevestigde de afwezigheid van de 28-jarige Rode Duivel woensdag op zijn persconferentie.

Casteels blesseerde zich begin deze maand ook al aan de lip tijdens zijn debuut voor de Rode Duivels tegen IJsland.

Gareth Bale niet in Welshe selectie voor wedstrijden tegen Engeland, Ierland en Bulgarije

Gareth Bale maakt geen deel uit van de Welshe selectie die bondscoach Ryan Giggs woensdag bekendmaakte voor de oefenwedstrijd tegen Engeland en de duels tegen Ierland en Bulgarije in de Nations League. Bale is nog steeds op de sukkel met de knie.

Bij een wedstrijd tegen Finland begin september liep Bale zijn knieblessure op. Daardoor is hij nog geen enkele keer in actie kunnen komen voor Tottenham, dat de flankaanvaller dit seizoen huurt van Real Madrid. “Wij hebben gesproken met Gareth en met de medische staf en hij is nog niet helemaal klaar”, zei Giggs woensdag. “Het is niet erg, maar hij moet voorzichtig zijn.”

Juventus-middenvelder Aaron Ramsey, die er bij het interlandluik in september nog niet kon bij zijn door een blessure, is deze keer wel van de partij voor Wales.

De Rode Duivels spelen in oktober zonder publiek in het Koning Boudewijnstadion. De Voetbalbond pakt daarom uit met een wedstrijd. Vier supporters maken in het najaar kans om met hun eigen bubbel van vijf personen een onvergetelijke voetbalavond te beleven. Een privéshuttle pikt de winnende fans bij hen thuis op als echte VIP’s en dompelt hen een hele avond onder in het Proximus Basecamp, het oefencentrum van de Rode Duivels in Tubeke. De leden van 1895 Official Belgian Fan Club, kunnen daarnaast deelnemen aan een exclusieve wedstrijd voor de uitduels tegen Engeland en IJsland.

De KBVB organiseerde de wedstrijd eerder al in september voor het duel met IJsland. Ruim 4.000 supporters zich kandidaat om de eerste thuiswedstrijd van de Nations League te volgen met hun bubbel in het Proximus Basecamp in Tubeke. De wedstrijd viel in de smaak bij de fans. Daarom trekt de KBVB het initiatief door voor de match België-Ivoorkust in oktober en België-Engeland in november.

Manu Leroy, Marketing & Communication Director bij de KBVB: “Als Voetbalbond willen we via onze wedstrijd ‘Jij kan niet naar het stadion komen, dus komt het stadion naar jou’ iets teruggeven aan onze supporters. Ook voor de leden van 1895, de officiële supportersclub van onze nationale voetbalploegen, hebben we een leuke wedstrijd in petto.”

Een privéshuttle pikt de winnaars op de matchdagen op. Eens aangekomen in Tubeke zorgt de KBVB voor een exclusieve rondleiding op het Proximus Basecamp. De professionele e-sporters Stefano Pinna en Quentin Vande Wattyne, die deel uitmaken van de nationale eDevils, warmen de fans vervolgens op voor de echte match van de Rode Duivels. Daarna krijgen de gelukkige winnaars het nieuwste shirt van onze nationale ploegen, leuke goodies en eten en drinken. Tot slot volgen ze op een fantastisch groot scherm en in luxueuze zetels de wedstrijd van heel dichtbij.

De Voetbalbond vergeet ook de 17.500 leden uit de 254 supportersclubs van 1895 Official Belgian Fan Club, de overkoepelende fanorganisatie van onze nationale voetbalploegen, niet. Zij kunnen deelnemen aan de wedstrijd voor België-Ivoorkust, maar genieten daarnaast van een exclusieve wedstrijd enkel voor 1895-leden. Zij maken kans om thuis of in hun supporterscafé de wedstrijden tegen Engeland (11 oktober) en IJsland (14 oktober) te beleven in hun eigen bubbel. Daarbij krijgen ze een gloednieuwe televisie en een supporterspakket met leuke goodies en eten en drinken. Ook voor de winnaar van deze actie ligt een nieuw Rode Duivels-shirt klaar.

Supporters van de Rode Duivels die kans willen maken om op 8 oktober met alles erop en eraan aanwezig te zijn in Tubeke, kunnen gratis deelnemen via www.rbfa.be. Ook de leden van 1895 kunnen voor hun wedstrijd terecht op de website van de KBVB.

Mourinho doet oproep aan bondscoaches

Als het aan José Mourinho ligt, komen de spelers van Tottenham Hotspur de komende paar weken niet tot nauwelijks in actie voor nationale teams. De Portugese trainer zou dat het meest verstandige vinden, gezien het drukke programma van de Londense club. Bij de Spurs is Toby Alderweireld de enige overgebleven Rode Duivel.

Tottenham speelt bijna elke week drie wedstrijden. De Spurs zijn veroordeeld tot de kwalificatie van de Europa League. Maccabi Haifa is donderdag in de play-offs de tegenstander. Daarnaast staan ook wedstrijden in de Premier League op het programma. Dinsdag won Tottenham na strafschoppen in de League Cup van Chelsea.

“Ik hoop dat de bondscoaches om de spelers geven en dat ze hen beschermen, want de spelers van Tottenham Hotspur hebben deze week ongelooflijk veel minuten gemaakt. Het kan erg gevaarlijk zijn ze zoveel te belasten”, aldus Mourinho.

Na Holzhauser nog Beerschot-spelers naar nationale ploeg

Na Raphael Holzhauser werd nog een andere Beerschotspelers voor het eerst opgeroepen voor zijn nationale ploeg: Abdoulie Sanyang mag zich opmaken voor zijn debuut bij Gambia. Later deze week volgen er mogelijk ook nog selecties voor Vorogovskiy (Kazachstan), Suzuki (Japan) en Halaimia (Algerije). Zij zitten alvast in de voorselectie van hun land.

Haroyan trekt naar het front in plaats naar zijn nieuwe club

De Griekse eersteklasser Larissa zal nog niet meteen op zijn nieuwe verdediger Varazdat Haroyan kunnen rekenen. De Armeense international (51 caps) werd net als alle Armeense mannen onder de veertig jaar gemobiliseerd in het conflict met buurland Azerbeidzjan. “Haroyan bevindt zich al in de oorlogszone”, meldde Larissa, dat de 28-jarige linksachter eerder deze maand overnam van het Russische Ural Yekaterinburg.