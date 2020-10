Football Talk. Ciman is met Toronto koploper na vijfde zege op rij - 3,5 jaar geleden dat Duivels 2 opeenvolgende matchen niet konden winnen De voetbalredactie

12 oktober 2020

09u54 0

3,5 jaar geleden dat Duivels 2 opeenvolgende matchen niet konden winnen

Drie en een half jaar. Zo lang was het geleden dat de Rode Duivels nog eens twee opeenvolgende wedstrijden niet konden winnen. Op 25 maart 2017 speelden de Belgen 1-1 gelijk tegen Griekenland, dat was toen de laatste WK-kwalificatiewedstrijd voor het WK in Rusland. Drie dagen later volgde een 3-3-gelijkspel in een oefeninterland tegen Rusland. (KDZ/JSe)

Ciman is met Toronto koploper na vijfde zege op rij

Het gaat Toronto FC, het team van voormalig Rode Duivel Laurent Ciman, voor de wind in de Major League of Soccer (MLS). Zondagnacht won het Canadese team met 0-1 bij Cincinnati, een vijfde overwinning op rij. De ploeg leidt de Eastern Conference in de MLS met 37 punten na 17 duels.

Mullins zorgde op het halfuur voor de enige treffer van de avond. Alejandro Pozuelo, tussen augustus 2015 en maart 2019 de regisseur op het middenveld van Racing Genk, stond aan de aftrap bij de bezoekers en werd in de slotminuten vervangen door Ciman.

Die kostte zijn ploeg acht minuten in blessuretijd nog bijna de zege toen een lange terugspeelbal van de verdediger bijna in eigen doel ging. Ciman had zich ook voor zijn invalbeurt al laten opmerken met een gele kaart voor protest vanaf de invallersbank.

Corona blijft Genoa teisteren

De Italiaanse eersteklasser CFC Genoa blijft in de ban van het coronavirus. Tijdens een nieuwe controleronde testten veertien van de zeventien besmette spelers andermaal positief. Alleen Federico Marchetti, Mattia Perin en Ivan Radovanovic bleken negatief en mogen de trainingen hervatten, zo bevestigde de club.

Na de uitbraak van het virus bij Genoa werd de voor 2 oktober geplande competitiematch tegen Torino uitgesteld naar 4 november. De match tegen Napoli werd eind september wel nog gespeeld. Maar uit voorzorg moesten de spelers van Napoli daarna in quarantaine. Dries Mertens miste daardoor de interlands tegen Ivoorkust en Engeland. Ook tegen IJsland (woensdag) zal de Leuvenaar er mogelijk niet bij zijn.

Lees ook: Sfeerverslag – nu ja – van onze man in Engeland: “Weg Wembley-magie. Nooit zijn we zó snel weg geweest”