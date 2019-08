Football Talk. Chipciu dicht bij wederoptreden - Jan Van den Bergh out met heupblessure Voetbalredactie

17 augustus 2019

08u20

Bron: Eigen berichtgeving

Chipciu dicht bij wederoptreden

De ziekenboeg van Anderlecht zit behoorlijk vol en voor sommigen komt het einde van de tunnel stilaan in zicht. Zo staat Chipciu dicht bij een wederoptreden. De Roemeen, die een optie is voor Kompany op de rechtsachter, traint individueel met de bal en krijgt voorlopig geen reactie op de verhoogde inspanningen. Makarenko (achillespees) is met individuele loopoefeningen begonnen. Musona (lies) en Sowah (pubalgie) werden met succes geopereerd. Zij zijn aan hun lange revalidatie begonnen. Bakkali (knie), Dauda (knie), El Kababri (adductoren) en Lutonda (enkel) zitten op schema in hun revalidatie en aanwinst Roofe zal wellicht tegen eind van de maand augustus inzetbaar zijn. (MJR)

Jan Van den Bergh out met heupblessure

AA Gent kan nog niet beschikken over Jan Van den Bergh. De verdediger is helemaal hersteld van zijn hoofdblessure, maar hij sukkelt nog met de heup. Voorlopig werkt hij individueel met de kinesisten, maar maandag wordt hij weer op het veld verwacht. Op de langdurig geblesseerde Chakvetadze na is voorts iedereen fit. (RN)

RC Genk-aanwinst Hrosovsky volgende week op training

Begin volgende week verwacht Mazzu aanwinst Hrosovsky op training. Nu Viktoria Plzen Europees is uitgeschakeld, maakt hij de overstap naar KRC. Nygren trainde nagenoeg de hele week voluit en zit opnieuw in de selectie. Ndongala trainde een eerste keer met de groep. Hij is nog geen 100 procent, maar maakt vorderingen. Bongonda sluit ook binnenkort bij de groep aan. Hij werkt momenteel nog zijn fysieke achterstand weg en krijgt een aanvullend programma. (SJH)

Standard hoopt Laifis te recupereren

Er staat nog steeds een vraagteken achter de naam van Kostas Laifis. De Cyprioot miste het duel tegen Sint-Truiden door een enkelblessure, maar hervatte gisteren de training. Michel Preud’homme hoopt de verdediger klaar te stomen voor de match tegen Moeskroen. Felipe Avenatti en Obbi Oulare hervatten ondertussen met de groep. De Uruguayaan maakt normaal binnenkort zijn debuut voor de Rouches. (VDVJ/FDZ)

Wouter Vrancken kiest voor Castro in doel bij KV Mechelen

Geen Sofiane Bouzian (19), wel de ervaren Bram Castro (36) in doel vanavond bij KV Mechelen. Door de schorsing van Thoelen krijgt Castro exact een jaar na zijn vorige officiële wedstrijd tegen Lommel nog eens een kans. Een opvallende keuze, want Marokkaans jeugdinternational Bouzian viel vorige week overtuigend in tegen Anderlecht. “Maar we mogen ‘Soufke’ niet te snel brengen”, legt coach Wouter Vrancken uit. “Kijk, hij heeft het goed gedaan. Maar hem nu al

in de basis droppen, zou geen cadeau zijn voor zo’n jonge keeper. Het zou een risico zijn om hem te laten starten met de euforie van vorige week nog in het hoofd. En er is ook een hiërarchie bij de doelmannen, dat vind ik belangrijk. Bram Castro is weer fit en is nog altijd onze tweede keeper. Ja, hij heeft al een jaar niet gespeeld, maar Bram is klaar om de handschoen op te nemen.”

Wie niet klaar is, is Gustav Engvall. De Zweedse aanvaller sukkelt nog met de knie. “Zijn herstel gaat met ups en downs. Ik hoop dat het zo snel mogelijk in orde komt”, aldus Vrancken. Ook Aster Vranckx, de 16-jarige middenvelder die debuteerde tegen Anderlecht, ontbreekt met een lichte knieblessure. Tainmont en Lemoine zijn wel weer van de partij. Nieuwkomer Vanlerberghe zit meteen in de selectie. (ABD)

Brent Gabriel (20) tussen de palen bij Waasland-Beveren

Pirard (vinger uit de kom) viel uit op training. Youngster Brent Gabriel (20) en dus niet Kevin Debaty vervangt hem vanavond tussen de palen. Milosevic trainde mee met de groep en zit in de selectie. Hij is echter nog niet fit genoeg om te starten. (MVS)