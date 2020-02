Football talk. “Chelsea en Ajax bereiken akkoord over Ziyech” - spoeling wordt dun achterin bij Essevee De voetbalredactie

12 februari 2020

13u56

Belga/eigen berichtgeving

Ziyech op weg naar Chelsea

Als we ‘De Telegraaf’ mogen geloven dan voetbalt Hakim Ziyech volgende zomer in Londen. Volgens de Nederlandse krant bereikten Ajax en Chelsea een mondeling akkoord over een transfer van de 26-jarige Marokkaan. Ziyech kon deze winter al op belangstelling rekenen van Chelsea-coach Frank Lampard, maar een vertrek was voor Ajax niet aan de orde in het tussenseizoen. Na afloop van dit jaar mag Ziyech wel vertrekken. Chelsea zou zo’n 45 miljoen euro willen neertellen voor de aanvaller.

Marco Bürki keert terug naar thuisland

Zulte Waregem laat Marco Bürki vertrekken naar FC Luzern. In januari mocht de Zwitserse verdediger nochtans niet meer vertrekken maar Essevee gunt Bürki dan alsnog een transfer naar zijn thuisland.

Door het vertrek van Bürki is de spoeling achteraan wel wat dunnetjes geworden. Marvin Baudry is niet volledig fit en Ewoud Pletinckx is nog een tweetal weken out door een blessure aan de hamstrings. Luzern maakt een kleine transfersom over aan Essevee voor Bürki. (OPl)