Football Talk. Charleroi verliest van Metz - Ferrera niet naar CL met Dudelange - Lamkel Zé nu ook niet op ploegfoto De voetbalredactie

16 juli 2019

22u30 2

Zulte Waregem en Oostende spelen gelijk, Charleroi verliest van Metz

De oefenwedstrijd tussen Zulte Waregem en KV Oostende heeft in Petegem geen winnaar opgeleverd. Het duel eindigde op 1-1. Charleroi ging in Homécourt met 2-1 onderuit tegen de Franse eersteklasser Metz.

Essevee klom op slag van rust op voorsprong via Bjordal (45.), maar na de rust scoorde Guri (56.) de gelijkmaker voor KVO. Zulte Waregem staat in de voorbereiding op twee nederlagen, twee overwinningen en twee draws. Oostende kon enkel winnen van het bescheiden Zwevezele. Nadien volgde een gelijkspel tegen Cercle Brugge en nederlagen tegen de Nederlandse eersteklasser Willem II en Moeskroen.

Charleroi kwam op Franse bodem snel op achterstand. Boulaya (4.) zette Metz op rozen, maar de Carolo’s keerden terug in de match via een kopbal van Dessoleil (44.). In de tweede helft kwamen de Fransen opnieuw op voorsprong. Bedia schoot de gelijkmaker in de slotminuten nog tegen de deklat. Voor Charleroi was het nog maar de tweede oefenpot, na een eerdere overwinning tegen amateurclub La Louvuère Centre.

🎙Dury



“Ik ben tevreden over onze voorbereiding en heb goeie en minder goeie zaken gezien. We hebben jonge jongens aangetrokken met enorm veel potentieel en dat vergt de nodige tijd.” pic.twitter.com/jWcsZ5xcZx SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Eupen klopt Raeren-Eynatten

Een vroeg openingsdoelpunt: daar bleef het bij voor de thuisploeg uit derde amateur. De Panda’s liepen er daarna over met younsters ondersteund door Diallo, Schouterden, Milicevic en Lazare. Na 65 minuten liet coach San José een pak titularissen invallen. Die hielden het bij één doelpunt, gescoord door debutant Bautista. Van Crombrugge was niet van de partij. Beck is nog niet helemaal fit. Het werd 1-7. (AR)

Eupen (aftrap): Nurudeen; Geurde (31' Libert), Lambert, Diallo, Schouterden; Elharrak; Lazare, Yagan, Milicevic, Keita; N’Dri.

Eupen (na 65'): Nurudeen; Molina, Koch, Blondelle, Gnaka; Laurent, Marreh, Lapena; Toyokawa, Ciampichetti, Bautista.

Doelpunten: 5' Meyer (1-0), 15' N’Dri(1-1), 27' Yagan op strafschop (1-2), 38' Milicevic (1-3), 45' Elharrak (1-4), 47' N’Dri (1-5), 64' Lambert (1-6), 85' Bautista (1-7).

Ex-prof waarschuwt spelers voor gokverslaving

Anderlecht, Antwerp en Genk kregen vandaag Scott Davies over de vloer. De 31-jarige ex-prof uit de Premier League sukkelde met een jarenlange gokverslaving en wees de spelers van de Belgische clubs op de problemen die gokken op wedstrijden met zich kan meebrengen. “Ik ben vier jaar gokvrij. Het verscheurde mijn carrière en mijn familie. Blij om nu andere spelers op het probleem te kunnen wijzen en mijn ervaringen errond door te vertellen.”

Another good day in Belgium educating their players on problem gambling at Royal Antwerp, Genk and Anderlecht. @epicpgc @VincentKompany @SamNasri19 pic.twitter.com/ULG4h6SGak Scott Davies(@ scottdavies1988) link

Dudelange van coach Ferrera struikelt over Valletta in Champions League

Dudelange is uitgeschakeld in de eerste voorrondes van de Champions League. De Luxemburgse ploeg van coach Emilio Ferrera speelde op het veld van het Maltese Valletta 1-1 gelijk, nadat de heenmatch in Dudelange op 2-2 was geëindigd. Valletta scoorde meer doelpunten buitenshuis en stoot door naar de tweede kwalificatieronde.

Dudelange, met landgenoten Sabir Bougrine en Mohamed Bouchouari in de basis, was in Malta de betere ploeg, maar kwam na een halfuur op achterstand na een knap schot van Fontanella. Op het uur bracht Pokar de bordjes in evenwicht. De Luxemburgse landskampioen drong nog aan, maar scoren lukte niet meer. Charles Morren, de ex-kapitein van Union, en doelman Ilias Moutha-Sebtaoui bleven op de bank bij Dudelange, dat opgevist wordt in de tweede voorronde van de Europa League. Vorig jaar wisten de Luxemburgers zich via een gelijkaardig parkoers te plaatsen voor de poulefase.

Jonge Flames verliezen openingsduel tegen Spanje

België heeft zijn eerste groepswedstrijd op het EK voetbal voor speelsters onder 19 jaar in Schotland verloren. De jonge Red Flames gingen in Stirling met 2-0 onderuit tegen titelhouder Spanje.

De Spanjaarden scoorden beide doelpunten in de tweede helft. Pina (56.) trapte een strafschop binnen, na een overtreding van Vanderdonckt. Amper tien minuten later legde Aleixandri (65.) met het hoofd de eindstand vast. De meisjes van bondscoach Xavier Donnay nemen het later in groep B nog op tegen Duitsland (19 juli) en Engeland (22 juli). De Belgen kregen bij de loting in Glasgow een pittige groep voor de kiezen. Spanje kroonde zich in 2018 nog tot Europees kampioen. La Roja haalde het toen in de finale van Duitsland, dat ook in dezelfde poule zit.

Schotland, Nederland, Noorwegen en Frankrijk kregen een plek in de andere poule. Er waren bij de loting geen reekshoofden. De top twee van elke groep stoot door naar de halve finales. Die vier landen veroveren ook hun ticket voor het WK 2020.

Our #WU19EURO starts today! 🔥 pic.twitter.com/ae7quWfwGq Belgian Red Flames(@ BelRedFlames) link

Kameroen ontslaat Clarence Seedorf

Bondscoach Clarence Seedorf en zijn assistent Patrick Kluivert zijn ontslagen door het bestuur van de voetbalbond van Kameroen. De voormalige Nederlandse internationals moeten opstappen vanwege de teleurstellende resultaten op de Africa Cup. Kameroen moest als titelverdediger al in de achtste finales naar huis na een nederlaag tegen Nigeria (2-3). Seedorf en Kluivert werden in augustus vorig jaar aangesteld.

Oefenpot tussen KV Mechelen en Roda JC afgelast

De oefenwedstrijd tussen KV Mechelen en Roda JC van komende donderdag is afgelast. Op de site van Malinwa valt te lezen dat er een storing is in één van de technische installaties van het Parkstad Limburg Stadion van Roda. Daarmee is de Supercup tegen RC Genk de eerstvolgende wedstrijd van KVM.

De vriendschappelijke wedstrijd tegen @rodajckerkrade is afgelast: https://t.co/rzt5Q6BIis pic.twitter.com/DWEB8LitXq KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Radja Nainggolan mee op oefenkamp Inter

Radja Nainggolan gaat met Inter mee op oefenkamp in China. ‘Il Ninja’ zal mogen meetrainen, maar tijdens oefenmatchen blijft hij hoogstwaarschijnlijk aan de kant. Afgelopen week werd Nainggolan op stage in het Zwitserse Lugano al huiswaarts gestuurd door de ‘nerazzurri’, al werd aangenomen dat Inter hem de tijd gunde om even bij zijn zieke vrouw Claudia te zijn. Zij maakte donderdag bekend dat ze chemotherapie start nadat er een tumor bij haar is aangetroffen.

De Antwerpenaar past niet in de plannen van coach Conte en mag vertrekken bij Inter. Ook spits Mauro Icardi mag beschikken. Voor beide spelers is er tot dusver nog geen concreet bod binnengevallen op San Siro. Tot spijt van Inter: zij hopen zo snel mogelijk geld in kas te krijgen om (onder andere) de transfer van Romelu Lukaku te financieren.

Lamkel Zé nog steeds in B-kern Antwerp

Didier Lamkel Zé (22) ontbreekt bij Antwerp nog altijd op training en mist straks de competitiestart. Gisteren poseerden de Reds voor de eerste officiële ploegfoto en ook daar figureert de Kameroener niet op. Hij vertoeft nog altijd in de Antwerpse B-kern. Lamkel Zé probeerde bij de start van de voorbereiding Luciano D’Onofrio onder druk te zetten door niet op te dagen voor de allereerste trainingen. Op die manier hoopte hij een verbeterd contract uit de brand te slepen, maar die boycot keert zich nu flink tegen hem. Lamkel Zé blijft het been zelf stijf houden, wat een verzoening voorlopig nog altijd onmogelijk maakt.

Goed drie weken geleden al communiceerde de club dat hij voor onbepaalde duur werd teruggezet naar het tweede elftal: “Om in alle discretie verder te werken naar zijn beste niveau.” Intussen traint hij nog steeds apart met onder meer Kafoumba Touré en Nader Ghandri, op wie de club niet meer lijkt te rekenen. Het voorbije weekend speelden de beloften een oefenwedstrijd tegen die van Club Brugge en Lamkel Zé kreeg de gelegenheid om wat ritme op te doen.

Op 24 juni werd besloten dat hij voor minstens een maand naar de B-kern zou verhuizen en bij de Great Old zien ze ook vandaag nog altijd geen reden om die beslissing om te keren. De eventuele Europese wedstrijden tegen Viitorul en de eerste speeldag van de competitie in Eupen gaan zo aan hem voorbij. De man die in de laatste vijf wedstrijden van vorig seizoen goed was voor twee goals en drie assists, start het nieuwe seizoen op de tribune. Ook Sander Coopman (hoogzwangere vrouw) en Daniel Opare (knieblessure) ontbreken trouwens op de eerste ploegfoto. (SJH)

Viitorul is klaar voor Antwerp (of Gent)

Wie de tegenstander wordt, is nog altijd niet duidelijk, maar Viitorul Constanta lijkt al in bloedvorm voor de tweede voorronde van de Europa League. De Roemeense club van Gheorghe Hagi opende gisteren de competitie met een klinkende zege. Dinamo Boekarest werd met forfaitcijfers terug naar huis gestuurd. Gabriel Iancu tekende voor twee van de vijf goals. De eindscore stond al na 70 minuten op het bord. Hagi kon op die manier zelfs vroegtijdig beginnen wisselen. Bij een 3-0-stand werd het duel even stilgelegd nadat misnoegde Dinamo-fans het veld bestormden.

Viitorul pakte eerder deze maand ook al de Supercup door Roemeens kampioen Cluj op de knieën te krijgen. Volgende week reizen de Roemenen naar België en ook al is nog altijd niet zeker of Antwerp of Gent aan de bak moet, de weg naar de derde voorronde ligt allerminst open. Viitorul lijkt zelfs na het vertrek van Hagi junior allesbehalve een hapklare brok. (SJH)

galeria (🎥 Telekom Sport) pic.twitter.com/qqaFVJge9N Liga1Ro(@ Liga1Ro) link

Bayern wil contract Lewandowski tot 2023 verlengen

Bayern München wil topschutter Robert Lewandowksi langer aan zich binden. De Duitse recordkampioen onderhandelt over een nieuw contract voor de Pool dat loopt tot en met 2023. “We zijn nog niet tot een akkoord gekomen, maar feit is dat Robert zich bijzonder goed voelt bij Bayern München”, zegt directievoorzitter Karl-Heinz Rummenigge.

Lewandowski kwam in 2014 over van Borussia Dortmund en kroonde zich in vijf seizoenen bij Bayern drie keer tot topschutter van de Bundesliga. “Zo’n speler wil je niet kwijt”, stelt Rummenigge, die de leeftijd van de Pool absoluut geen bezwaar vindt. Lewandowksi is 30 jaar. “Als je naar zijn lichaam kijkt, zie je een speler die makkelijk nog een aantal jaren op het hoogste niveau mee kan.”