Football Talk. Charleroi op stage in Duitsland zonder Massimo Bruno - Eupen trekt naar Nederland

Charleroi op stage in Duitsland zonder Massimo Bruno - Eupen trekt naar Nederland

26 juni 2020

11u43 0

Charleroi op stage zonder Massimo Bruno

Karim Belhocine en zijn Carolo’s vertoeven vanaf vandaag tot 1 juli op stage in het Duitse Kamen (Noordrijn-Westfalen). Alleen Massimo Bruno (revalidatie na ernstige knieblessure) is niet van de partij. Christophe Diandy wel, al zal de Senegalees een apart programma volgen vermits ook hij herstelt van een zware knieblessure. Na afloop van de stage vertrekt Diandy naar het CERS (Centre Européen de Rééducation reservé aux Sportifs) in het Franse Capbreton. Hij hoopt uiterlijk midden augustus bij de groep te kunnen aansluiten. (AR)

Eupen gaat op stage in Nederland

Eupen heeft zijn zomerstage vastgelegd. Die gaat door van 2 tot 8 juli in het Nederlandse Horst (bij Venlo). Tijdens de stage worden twee oefenwedstrijden gespeeld: zondag 5 juli en woensdag 8 juli ter afsluiting, telkens achter gesloten poorten. (AR)