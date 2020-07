Football Talk. Charleroi onderuit in oefenpot tegen Metz - Anderlecht houdt teambuilding - De Boer en Atlanta uit elkaar Redactie

24 juli 2020

20u25 2

Charleroi weer onderuit in Frankrijk

Charleroi treft het in deze oefencampagne niet met zijn tegenstanders uit de Franse Ligue 1. Na de 4-0 van 15 juli tegen Saint-Etienne, nu 3-0 tegen FC Metz. Niet meteen een opsteker in het vooruitzicht van de competitieopener op Club Brugge en de Europese campagne.

De Carolo’s begonnen nochtans goed aan hun duel met ‘Les Grenats’. Ze domineerden de eerste periode — de wedstrijd zou aanvankelijk over 3 x 45 minuten worden gespreid. Gillet, Nicholson en Nkuba verwierven een handvol kansjes. Hun pogingen belandden naast of werden door doelman Oukidja gepareerd.

In de tweede periode nam Metz afstand. Met doelpunten van eerst Ambrose en daarna Boulaya. Een logische omwenteling, want Charleroi verloor voeling en stelde daar te weinig tegenover om tegen te scoren. Tsadjout haalde wel uit, maar zijn schot was slecht gericht.

2-0 na deel 2, waarna beslist werd om het voor de derde periode bij 30 minuten te houden. Tsadjout — die door de vele wissels de wedstrijd afsloot op linksback — kopte naast, Ilaimaharitra knalde van ver op de doelman, Niane trapte over. Kansen en pogingen wel dus, doelpunten niet. Rezaei wordt gemist. Rezaei of iemand die inzake trefkracht kan overnemen als Nicholson een keertje niet bij de zaak is.

Kort voor het einde maakte Guèye op tegenaanval 3-0 en moest Hendrickx naar de kant met een enkelblessure.

Charleroi: Penneteau (66’ Deschamps); Busi (91’ Marinos), Willems (91’ Diagne), Dessoleil (91’ Zajkov), Kayembe (91’ Lazare); Gillet (83’ Hendrickx/116’ Descotte), Morioka (91’ Benchaib); Fall (66’ Henen), Gholizadeh (91’ Niane), Nkuba (66’ Tsadjout); Nicholson (79’ Ilaimaharitra).

Doelpunten: 51’ Ambrose (1-0), 87’ Boulaya (2-0), 113’ Gueye (3-0).

Frank de Boer en Atlanta United uit elkaar

Frank de Boer is niet langer de coach van Atlanta United. Dat maakte de MLS-club zelf bekend op de clubwebsite. “In naam van de club wil ik Frank bedanken voor z'n leiderschap en toewijding aan de club”, reageerde voorzitter Darren Eales. “Met Frank als coach had de club een sterk begin van 2019. Na gesprekken hebben we gezamenlijk beslist om uit elkaar te gaan. Door twee prijzen te pakken in z'n eerste seizoen, zal hij altijd een onderdeel van de geschiedenis van de club zijn. We wensen hem al het beste in de toekomst.” De Boer was sinds december 2018 aan de slag in de MLS. De Nederlander pakte in die periode twee prijzen: de Lamar Hunt U.S. Open Cup en de Campeones Cup.

Atlanta United, Frank de Boer mutually agree to part ways.https://t.co/NYkeoA4kjk Atlanta United FC(@ ATLUTD) link

Douglas Costa mist competitieslot met dijbeenblessure

Juventus zal het de resterende drie speeldagen van de Serie A moeten stellen zonder aanvaller Douglas Costa. In het met 2-1 verloren duel tegen Udinese liep de Braziliaan een blessure op aan de adductoren in het rechterdijbeen. Costa deed het laatste halfuur mee als invaller. Hij is zeker twee weken out.

Juventus verzuimde donderdag zijn negende titel op rij te veroveren. De Oude Dame kwam tegen Udinese op voorsprong dankzij De Ligt (42.), maar Nestorovski (52.) en Fofana (90.+2) vergalden het feest. Zondag speelt Juve gastheer voor Sampdoria. Daarna volgen nog duels met Cagliari (29 juli) en AS Roma (2 augustus). Op 7 augustus staat de terugmatch in de achtste finales van de Champions League tegen Lyon op het programma. Juventus moet in eigen stadion een 1-0 achterstand ophalen.

Douglas Costa kwam dit seizoen onder Maurizio Sarri in actie in 23 competitiematchen. Hij stond zeven keer in de basis.

Anderlecht houdt teambuilding in het bos

Anderlecht heeft deze week een teambuilding gehouden. Er stond onder meer een oriëntatieloop op het programma. Bekijk hieronder het relaas.

Team building dans la forêt. 🌲 Course d'orientation avec @roofe. English with Hendrik. Moves met @Michelvlap. En het huiswerk van @JeremyDoku. pic.twitter.com/rCTObBvuBb RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Nieuw seizoen in Premier League gaat 12 september van start

Het seizoen 2020-21 van de Premier League gaat op 12 september van start en eindigt op 23 mei. Dat raakte vrijdag bekend. Komende zondag staat de 38e en laatste speeldag van het huidige Premier League-seizoen op het programma, na een eerdere onderbreking van drie maanden vanwege de coronacrisis.

Momenteel wordt bediscussieerd of teams die nog in de Europa League of Champions League aan de slag zijn eventueel later aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. De achtste finales van de Europa League, met Manchester United en Wolverhampton Wanderers, worden vanaf 5 augustus afgewerkt. De finale is voorzien op 21 augustus. De Champions League wordt op 7 augustus hervat met de nog te spelen achtste finales, met Manchester City en Chelsea nog in de running. De finale gaat door op 23 augustus.

Tsjechische competitie stopgezet

Het Tsjechische kampioenschap zal niet meer voltooid worden. Dat kondigde de Tsjechische voetballiga (LFA) vrijdag aan.

De LFA neemt de beslissing ten gevolge van een positieve test bij de spelers van Opava, dat nog in volle degradatiestrijd verwikkeld was. “Na het in quarantaine plaatsen van de spelers van Opava is het niet meer mogelijk om het huidige seizoen op de vastgestelde data af te werken”, gaf ligavoorzitter Dusan Svoboda aan.

Er zal geen enkele ploeg degraderen en het volgende seizoen zal er met achttien in plaats van zestien ploegen gestart worden, onder wie de twee pas gepromoveerde teams Pardubice en Brno.

Het huidige klassement blijft ook onveranderd, met Slavia Praag dat al zeker was van de titel en vier andere ploegen die het Europees voetbal in mogen: Plzen, Sparta Praag, Jablonec en Liberec.