Football Talk. Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) schenkt Porto en Sergio Conceiçao de dubbel

Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) schenkt Porto en Sergio Conceiçao de dubbel

02 augustus 2020

10u15 0 Voetbal FC Porto heeft met tien man de Portugese beker veroverd. De landskampioen speelde in de finale tegen Benfica ruim de helft van de wedstrijd in ondertal. Dankzij twee doelpunten aan het begin van de tweede helft van de Congolese verdediger Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) haalde Porto toch de dubbel binnen.

De Colombiaanse vleugelspits Luis Diaz moest in de 38ste minuut met zijn tweede gele kaart van het veld, voor een onbesuisde overtreding. Trainer Sergio Conceiçao was zo boos op de arbitrage, dat de ex-speler van Standard even later ook met rood werd weggestuurd. Vanaf de lege tribunes in het stadion van Coimbra zag de trainer van Porto hoe het na rust toch allemaal goed kwam voor zijn ploeg.

Mbemba kopte in de 47ste en 57ste minuut twee keer raak, twee keer uit een vrije trap. De finale werd nog spannend nadat Carlos Vinicius uit een strafschop de aansluitingstreffer maakte. Porto ontsnapte aan de gelijkmaker toen invaller Joao Jota met een volley de paal raakte. De tien spelers van de kampioen hielden stand en veroverden voor de zeventiende keer de Portugese beker. Daarmee kwam het op gelijke hoogte van Sporting Lissabon. Benfica doet met 26 bekerzeges nog ruim beter.

Voor Sergio Conceiçao is het de derde hoofdprijs als trainer. De 45-jarige ex-speler van Standard, in 2005 winnaar van de Gouden Schoen, staat sinds 2017 aan het roer bij Porto en leidde de club in zijn eerste seizoen ook naar de titel. Als speler hielp Conceiçao Porto al aan drie landstitels (1997, 1998 en 2004) en één beker (1998).