Football Talk. Chakvetadze twee tot drie weken out - Meteen afgelasting in Portugal door corona - Westerlo mag 1.800 fans ontvangen

18 september 2020

11u23 0

Meteen afgelasting in Portugal door corona

De wedstrijd van de eerste speeldag in de Portugese hoogste klasse tussen Sporting Portugal en Gil Vicente van morgen is uitgesteld omdat in beide teams een rist coronabesmettingen is vastgesteld. Dat maakten beide clubs bekend. Bij Gil Vicente testten liefst negentien mensen positief, bij wie elf spelers en acht leden uit de omkadering. Sporting stelde tien besmettingen vast, van wie acht spelers.

Namen zijn niet bekend maar volgens Portugese media zijn beide coaches, Ruben Amorim (Sporting) en Rui Almeida (Gil Vicente), besmet. Er is nog geen nieuwe datum voor de match vastgelegd.

De Primeira Liga start vanavond achter gesloten deuren met twee duels, waaronder een verplaatsing van vicekampioen Benfica naar FC Famalicao. Kampioen FC Porto speelt morgen bij Sporting Braga.

Blessure Chakvetadze valt mee

AA Gent zal Giorgi Chakvetadze twee tot drie weken moeten missen. De spelmaker van AA Gent blesseerde zich dinsdag in het Champions Leagueduel tegen Rapid Wien, bij een overtreding van Greiml die tot een strafschop leidde. Een scan heeft nu uitgewezen dat er sprake is van botoedeem en een klein scheurtje ter hoogte van de patellapees. Chakvetadze mist sowieso de twee wedstrijden tegen Dinamo Kiev in de play-offs van de Champions League. Zijn landgenoot Giorgi Kvilitaia wordt voor de rest van het seizoen uitgeleend aan het Cypriotische Anorthosis Famagusta. (RN)

Westerlo mag 1.800 fans ontvangen tegen Deinze

Westerlo heeft groen licht gekregen om opnieuw supporters te ontvangen in ‘t Kuipje. De club uit 1B bevestigt vrijdag dat er in de thuiswedstrijd tegen Deinze maximaal 1.800 fans binnen worden gelaten.

“Vlaams minister van Sport, Ben Weyts, besliste dat de wedstrijd van KVC Westerlo - KMSK Deinze kan plaatsvinden met publiek. Wij zijn tevreden wat we opnieuw samen met onze supporters kunnen genieten van het voetbal. Wij roepen iedereen op om de maatregelen die gelden strikt te respecteren. Meer informatie over de richtlijnen zal nog meegedeeld worden”, luidt het. Het duel tussen Westerlo en Deinze wordt zondagavond gespeeld.