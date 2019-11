Football Talk. Chadli fit voor Duivels - Bornauw haakt af bij beloften - Oekraïne opent onderzoek na racisme De voetbalredactie

12 november 2019

14u16

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1

Antonucci, Bornauw en Coucke haken met blessures af, Delcroix vervoegt groep

Bondscoach Johan Walem kan voor de interland in en tegen Duitsland in de kwalificatiecampagne voor het EK U21 van 2021 niet rekenen op de geblesseerden Francesco Antonucci (Volendam), Sebastiaan Bornauw (Keulen) en doelman Gaëtan Coucke (KRC Genk). Verdediger Hannes Delcroix, door Anderlecht verhuurd aan RKC Waalwijk, vervoegt de selectie.

Antonucci is out met een knieblessure, terwijl Bornauw last heeft aan het dijbeen. Coucke is dan weer op de sukkel met de lies. De Belgische beloften staan volgende zondag in het Schwarzwaldstadion in Freiburg voor hun zwaarste uitdaging in deze kwalificatiecampagne. Op de vierde speeldag wacht er met Duitsland immers de ongeslagen leider in groep 9, terwijl de Belgen hun start volledig misten en na drie speeldagen slechts met vier punten staan. In Wales werd er met 1-0 verloren en vervolgens geraakten ze ook in eigen huis niet voorbij Bosnië-Herzegovina. Johan Walem greep in en nadien kwam er dan ook een kleine wederopstanding, weliswaar tegen het nietige Moldavië (4-1).

Francesco #Antonucci (knee), Sebastiaan #Bornauw (thigh strain) and Gaetan #Coucke (groin strain) are injured and out for #GERBEL. We have added Hannes #Delcroix to our group. #U21EURO Johan Walem(@ JohanWalem) link

Kroatië moet EK-ticket afdwingen zonder Ivan Rakitic

Ivan Rakitic moet door een blessure aan de achillespees forfait geven voor de laatste EK-kwalificatiewedstrijd van Kroatië, zaterdag (16 november) in Rijeka tegen Slovakije. Zijn club FC Barcelona bevestigt dat de middenvelder de nationale ploeg heeft verlaten en is teruggekeerd naar Catalonië. Kroatië leidt in groep E met 14 op 21, voor Hongarije (12 op 21), Slovakije (10 op 18) en Wales (8 op 18). Een gelijkspel volstaat voor de vicewereldkampioen om in de top twee te eindigen en naar het EK te gaan. Wales speelt zaterdag bij hekkensluiter Azerbeidzjan (1 op 18) en ontvangt drie dagen later Hongarije. Slovakije speelt dan thuis tegen de Azeri’s.

Oekraïense politie start onderzoek na racistisch incident met Taison

De Oekraïense politie heeft een twintigtal supporters van Dinamo Kiev in het vizier. Zij riskeren een vervolging voor racisme nadat ze afgelopen weekend de Braziliaan Taison viseerden. De 31-jarige middenvelder van Shakhtar Donetsk werd zondag van het veld gestuurd nadat hij had gereageerd op racistische geluiden vanuit de tribunes. Hij toonde zijn middenvinger en trapte de bal in het publiek. Volgens de politie worden een twintigtal supporters gezocht voor hun betrokkenheid bij het incident. Zij riskeren een boete, gemeeenschapsdienst en een celstraf tot vijf jaar. Shakhtar won de topper met 1-0.

Chadli gewoon fit voor Duivels

Wat stramheid houdt hem niet tegen. Nacer Chadli (30) kon vrijdag aan de Gaverbeek na de pauze niet langer voluit gaan omdat hij last had van stijfheid aan de kuit. Aangezien de Anderlecht-sterkhouder door een gelijkaardige blessure de duels tegen Eupen en AA Gent gemist had, hield de medische staf van de nationale ploeg rekening met een forfait voor de Rode Duivels. Die angst bleek evenwel ongegrond: Chadli zal zich gewoon aanmelden in Tubeke. Na een weekend rust voelt hij zich helemaal fit, er is dus geen reden om af te haken. (PJC)

KV Oostende dicht bij deal met Marc Coucke

Nieuwe opdoffer voor KV Oostende dit weekend, dat de degradatieconcurrenten na een late tegengoal dichterbij ziet komen. Wél ziet de extrasportieve situatie volgens voorzitter Frank Dierckens er een pak rooskleuriger uit: “De deal over het stadiondossier met Marc Coucke is bijna rond.”

Hoe gek het ook mag klinken, goed nieuws was er zaterdagavond ook. KV Oostende werkt samen met het stadsbestuur en externe investeerders aan een deal over de veelbesproken hoofdtribune van de Versluys Arena, die Marc Coucke bereid is te verkopen. Coucke stak zelf ongeveer 21 miljoen euro in het stadion en hoopt dat bedrag zo goed als integraal te recupereren. Dierckens: “Ik heb mijn zakenreis naar China afgezegd opdat we deze deal kunnen afronden. De verkoop is bijna rond - voor Nieuwjaar hopen we opnieuw stabiliteit te creëren binnen deze club. Marc wil net als KVO en de stad Oostende dat het stadion naar ons komt, al moeten er nog wat punten en komma’s geplaatst worden. Die licentie? Dat komt in orde”, is de preses vol vertrouwen. (TTV)

Victor Lindelöf volgt zichzelf op als winnaar van Zweedse Gouden Bal

Victor Lindelöf mag zich voor het tweede jaar op rij de beste voetballer van Zweden noemen. De verdediger van Manchester United werd, net als in 2018, onderscheiden met de Zweedse Gouden Bal. De 25-jarige Lindelöf is pas de tweede speler sinds de eerste editie in 1946 die zichzelf opvolgt. De overmijdelijke Zlatan Ibrahimovic won de Guldbollen tien keer na elkaar, elf keer in totaal (2005, 2007-20016).

De verdediger van de Red Devils nam de prijs in ontvangst in Cyprus, waar hij zich met Zweden voorbereidt op het belangrijke EK-kwalificatieduel van vrijdag in en tegen Roemenië. “Dit is moeilijk uit te leggen. Ik ben blij en trots”, zegt Lindelöf in een reactie op de website van zijn club Manchester United. “Als speler doe je je best voor de ploeg. Het is leuk als ze jou dan bellen en zeggen dat je hebt gewonnen. Dat betekent veel.”

Lindelöf werd tegelijk uitgeroepen tot beste verdediger. Ibrahimovic, wiens seizoen met LA Galaxy net afgelopen is, was al voor de veertiende keer de beste aanvaller.

José Jeunechamps wordt assistent-coach bij periodekampioen OHL

José Jeunechamps vervoegt de technische staf van Oud-Heverlee Leuven. De 52-jarige Jeunechamps stapte onlangs op als assistent van Bernd Storck, de nieuwe trainer van Cercle Brugge. Bij OHL gaat hij aan de slag als rechterhand van hoofdcoach Vincent Euvrard, met wie hij al samenwerkte bij de Vereniging. OHL heeft ook Hans Visser en Joachim Mununga als assistent-coaches in dienst.

“Wij zijn verheugd met José Jeunechamps een echte vakman aan boord te halen. Zo versterken we het technisch kader rond hoofdcoach Vincent Euvrard nog verder en dat zal ons helpen onze ambities te realiseren”, aldus de technisch directeur van OHL Wim De Corte.

Trebel revalideert bij Maesschalck

‘Fall seven times, stand up eight.’ De speech op de muur bij Move to Cure is typerend voor Adrien Trebel. Minder dan veertien dagen na zijn operatie aan de knie is de Franse middenvelder, niet voor het eerst afgeremd door blessureleed, reeds volop aan het revalideren. Dat doet Trebel grotendeels bij Lieven Maesschalck, die de medische staf overigens ook in de dagelijkse werking bijstaat. Anderlecht hoopt dat Trebel na de interlandbreak opnieuw inzetbaar is, maar het is maar de vraag of dat realistisch is. Frank Vercauteren rekent fors op Trebel. (PJC)

Bang afwachten voor Tuur Dierckx (Waasland-Beveren)

KV Kortrijk-Waasland-Beveren duurde nét te lang voor Tuur Dierckx. In wat zijn laatste spurt van de match was, 94 minuten en 43 seconden ver, blesseerde de Wase middenvelder zich aan de knie. In tranen en met veel pijn verliet hij het terrein. Gisteren ging hij onder de scanner, vandaag volgen verdere onderzoeken. Op de Freethiel hopen ze dat het niet te erg is, Dierckx groeit stilaan weer naar z’n beste vorm. De eerste signalen zouden alvast voorzichtig positief zijn. Vorig seizoen scheurde Dierckx al de kruisbanden van zijn andere knie en was hij maanden out. (MVS)

Malinwa wil gesprek met fan die Hitlergroet bracht

KV Mechelen heeft de zogenaamde ‘supporter’ die in de match tegen Charleroi de Hitlergroet bracht richting Marco Ilaimaharitra uitgenodigd voor een gesprek. “We gaan niet zomaar een straf uitspreken. Iedereen heeft het recht om zich te verdedigen en zijn verhaal te doen”, aldus Gert Van Dyck van het Supportersorgaan. Het onderhoud zal in principe eind deze of begin volgende week plaatsvinden. Daarna zal Malinwa beslissen of het de man een stadionverbod oplegt. (ABD)