Football Talk. “Cercle eist 800.000 euro van Sporting” - Financiële problemen nekken voormalige Chinese club Witsel

11 mei 2020

AA Gent maakt transfer van Davy Roef officieel

Davy Roef verlaat Anderlecht na dertien jaar en trekt naar AA Gent. De doelman tekende er een akkoord voor drie seizoenen en doorstond zijn medische tests. Bij AA Gent moet hij de concurrentie aangaan met huidig nummer 1 Thomas Kaminski. Roef speelde in 2016 in totaal 15 competitiewedstrijden voor paars-wit, maar werd opzijgeschoven door René Weiler. Na uitleenbeurten bij Deportivo en Waasland-Beveren was hij dit seizoen tweede doelman na Hendrik Van Crombrugge.

Robertson wil zijn carrière beëindigen in Liverpool

De Schotse verdediger Andrew Robertson (26) heeft de wens uitgesproken om zijn carrière in Liverpool - waar hij sinds 2017 actief is - te beëindigen. “Het zal niet evident zijn, maar als ik mijn niveau zo hoog kan houden als dat van James Milner op zijn leeftijd (34), dan zou dat fantastisch zijn”, vertelt de vleugelverdediger van The Reds aan BT Sport.

Robertson, die in het verleden in zijn thuisland uitkwam voor Dundee United (2013-2014), steekt niet onder stoelen of banken dat de Schotse topclub Celtic ook een mooie ploeg zou zijn om voor te spelen. “Mijn doel is om zo lang mogelijk te blijven voetballen. Als ik daarvoor moet terugkeren naar Schotland, dan zal ik dat zeker overwegen. Maar het ideale scenario dat ik in mijn hoofd heb, is om hier op Anfield mijn carrière af te ronden, liefst met een aantal mooie prijzen en trofeeën.”

Cercle Brugge wil stukje van transfersom na doorverkoop Carvalho

Cercle Brugge eist vijf procent van de transfersom van ex-speler William Carvalho, die in de zomer van 2018 Sporting Lissabon voor zestien miljoen euro inruilde voor Betis Sevilla. Dat zou neerkomen op 800.000 euro. De club claimt dat dit contractueel werd vastgelegd. De Bruggelingen kregen in eerste aanleg ook gelijk van de Wereldvoetbalbond FIFA, maar Sporting ging in beroep. Dat bericht de Portugese krant A Bola vandaag.

Cercle zou het doorverkooppercentage in januari 2012 hebben toegevoegd aan het contract van Carvalho, die op dat moment neerstreek in het Jan Breydelstadion. De intussen 28-jarige Portugees zette destijds zijn eerste stappen in het profvoetbal en deed dat met verve. De verdedigende middenvelder speelde in anderhalf seizoen voor de Vereniging 52 wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en drie assists gaf. Nadien keerde hij terug naar Sporting, dat hem voor die periode had uitgeleend aan Cercle Brugge. Groen-zwart onderhield destijds een samenwerkingsverband met de Portugese topclub, waardoor meerdere spelers werden uitgewisseld.

Na zijn terugkeer naar Sporting brak Carvalho ook daar door. In de zomer van 2018 volgde een miljoenentransfer naar Betis Sevilla. Die transfer kwam echter op een vreemde manier tot stand. Carvalho verbrak in juni 2018, net als verschillende andere topspelers van Sporting, zijn contract bij de club na een inval op het trainingscomplex door woeste fans. Even later draaide hij bij, ondertekende een nieuw contract en werd vervolgens in juli 2018 verkocht aan Betis. Sporting zou claimen dat daardoor het doorverkooppercentage verviel. De Portugese club zit met Serie A-club Sampdoria in een vergelijkbaar dispuut omtrent de transfer van Bruno Fernandes in januari naar Manchester United. Ook Sampdoria eist een doorverkooppercentage, maar heeft daar volgens Sporting om dezelfde reden geen recht op

Financiële problemen nekken Chinese ex-club van Witsel

Tianjin Tianhai, de Chinese club waarvoor Axel Witsel voetbalde in 2017 en 2018, moet door financiële problemen de boeken neerleggen. Volgens lokale media heeft het bestuur aan de Chinese Super League (CSL) laten weten het nieuwe kampioenschap niet te zullen starten.

Tianjin Tianhai werd in 2006 opgericht onder de naam Tianjin Quanjian. Witsel kwam er - na een avontuur bij het Russische Zenit Sint-Petersburg - begin 2017 terecht. Onder leiding van Fabio Cannavaro eindigde de ploeg dat jaar derde in het kampioenschap, de beste prestatie ooit van het team. In de zomer van 2018 verliet Witsel na het WK Tianjin voor Borussia Dortmund. Enkele maanden later werden de oprichter van de groep Quanjian, een producent van traditionele geneesmiddelen, en de clubvoorzitter opgepakt wegens illegale marketingpraktijken. Daarna volgde een naamsverandering en verlieten de beste spelers de club. Vorig jaar kon de ploeg als veertiende maar net de degradatie ontlopen.

Het nieuwe Chinese kampioenschap zou op 22 februari beginnen maar werd uitgesteld vanwege de coronapandemie. De CSL mikt nu op een begin van de competitie in juni. In China voetballen nog twee (voormalige) Rode Duivels, Marouane Fellaini (Shandong Luneng) en Mousa Dembélé (Guangzhou R&F).

Het wegvallen van Tianjin kan goed nieuws betekenen voor Shenzhen FC, dat vorig jaar degradeerde maar mogelijk opnieuw wordt opgevist voor de elitereeks.

Sylvie Marissal nieuwe HR-directeur van KBVB

Sinds 1 mei is Sylvie Marissal de nieuwe Human Resources Director van De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Voordien was ze in diezelfde functie actief bij energieleverancier ENGIE. Marissal maakt voortaan deel uit van het Directiécomité van de KBVB.

