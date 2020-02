Football Talk. Cercle Brugge zet kapitein Taravel op non-actief - Argentinië mag naar Tokio LUVM

07 februari 2020

06u15 0

Taravel op non-actief geplaatst bij Cercle

Cercle Brugge heeft aanvoerder Jérémy Taravel op non-actief geplaatst. De Fransman traint niet langer met de A-kern. Een nieuwe episode in het teleurstellende seizoen voor de 32-jarige centrale verdediger, die sinds 23 ­november 2019 niet meer in actie kwam. Toen moest hij op Waasland-Beveren na een halfuur naar de kant. Zijn rugblessure was sindsdien een permanent probleem.

Cercle Brugge legt Braziliaanse doelman vast

De Braziliaanse doelman Warleson Steillon Oliveira heeft een contract tot 30 juni 2021 (met optie voor een extra jaar) ondertekend bij Cercle Brugge. De 23-jarige keeper was transfervrij en trainde al enkele weken mee bij de rode lantaarn uit de Jupiler Pro League. Warleson (1m91) genoot zijn opleiding in Brazilië. Na het doorlopen van de jeugdreeksen van Atlético Paranaense (Serie A), trok hij in 2018 op uitleenbasis naar Sampaoi Corrêa uit de tweede divisie. Sinds midden 2019 was hij een vrije speler. “Warleson is een zeer interessante jongen voor de toekomst”, aldus Cercle-trainer Bernd Storck. “Hij is heel leergierig en hij past zich goed aan. We zijn overtuigd van zijn mogelijkheden maar de komende weken zal hij vooral ervaring opbouwen bij onze beloftenploeg.”

Argentijnse voetballers boeken ticket voor Tokio

Argentinië heeft zich geplaatst voor het olympisch voetbaltoernooi in Tokio. Daarvoor volstond een 1-2 overwinning in en tegen Colombia op de tweede speeldag van het Zuid-Amerikaanse kwalificatietoernooi. De Argentijnse beloften gaan in Tokio voor een derde titel na winst in 2004 in Athene en 2008 in Peking (met Messi, toen België vierde werd). Voor het tweede olympische ticket komen nog Brazilië (de regerend olympisch kampioen), Uruguay en Colombia in aanmerking. In totaal nemen zestien landen deel. Voor Europa zijn dat Frankrijk, Duitsland, Spanje en Roemenië.