Football Talk. CEO van KVO wil noodlijdend Wigan van ondergang redden

19 augustus 2020

Ganaye wil Wigan redden

Opvallend bericht in de Engelse media: Gauthier Ganaye, sinds dit seizoen CEO bij KV Oostende, hoopt Wigan Athletic voor het faillissement te behoeden. De ex-club van bondscoach Roberto Martínez kampt met financiële problemen en stevent recht op het faillissement af. Tenzij nieuwe eigenaars de club snel nieuw leven inblazen, dreigt de ex-Premier Leagueploeg en bekerwinnaar in 2013 te verdwijnen.

Ganaye wil niet bevestigen dat hij, wellicht in opdracht van KVO-eigenaars Pacific Media Group, van plan is om Wigan een reddingsboei toe te werpen. Een gegeven dat in Oostende evenwel niet ontkend wordt. Afwachten wat de bedoeling van de 31-jarige Fransman is, die eerder ook aan het roer stond van Barnsley - vandaag nog steeds in handen van Pacific - en het Franse OGC Nice, door de investeringsgroep in 2019 verkocht aan Ineos.