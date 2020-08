Football Talk. CEO van KVO wil noodlijdend Wigan van ondergang redden - Club bedankt 5.000 abonnees Redactie

19 augustus 2020

Club Brugge dankt fans

Club Brugge heeft via Twitter nog maar eens z'n fans in de bloemetjes gezet. Zo zijn er al 5.000 abonnees die besloten hebben hun geld van de wedstrijden die door het coronavirus achter gesloten deuren moet doorgaan, niet terug te vorderen. In plaats daarvan gaan de centen naar de A-ploeg, de jeugdacademie, de vrouwenploeg of een van de sociale projecten die blauw-zwart steunt. “Best fans in the world”, klinkt het fier.

Al 5000 abonnees beslisten om hun geld bij Club, @ClubNxt, @ClubYLA_ of onze sociale projecten te laten voor alle matchen achter gesloten deuren. Best fans in the world! 💙🖤 #WeNeverPlayAlone pic.twitter.com/NQosHWGVFO Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Ganaye wil Wigan redden

Opvallend bericht in de Engelse media: Gauthier Ganaye, sinds dit seizoen CEO bij KV Oostende, hoopt Wigan Athletic voor het faillissement te behoeden. De ex-club van bondscoach Roberto Martínez kampt met financiële problemen en stevent recht op het faillissement af. Tenzij nieuwe eigenaars de club snel nieuw leven inblazen, dreigt de ex-Premier Leagueploeg en bekerwinnaar in 2013 te verdwijnen.

Ganaye wil niet bevestigen dat hij, wellicht in opdracht van KVO-eigenaars Pacific Media Group, van plan is om Wigan een reddingsboei toe te werpen. Een gegeven dat in Oostende evenwel niet ontkend wordt. Afwachten wat de bedoeling van de 31-jarige Fransman is, die eerder ook aan het roer stond van Barnsley - vandaag nog steeds in handen van Pacific - en het Franse OGC Nice, door de investeringsgroep in 2019 verkocht aan Ineos.