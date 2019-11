Football Talk. Ceferin spreekt vertrouwen in EK-gaststad Sint-Petersburg uit - Rode Duivels blijven op eerste plaats FIFA-ranking Voetbalredactie

28 november 2019

14u54 0

UEFA-voorzitter Ceferin spreekt vertrouwen in EK-gaststad Sint-Petersburg uit

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft er alle vertrouwen in dat Sint-Petersburg komend jaar zijn vier EK-wedstrijden op een erg hoog niveau zal organiseren, zo verklaarde hij na een onderhoud met de Russische president Vladimir Poetin aan nieuwsagentschap TASS.

Ceferin haalde daarbij ook de vlekkeloze organisatie van het WK van vorig jaar aan. Op het EK worden er drie groepswedstrijden en een kwartfinale in Sint-Petersburg gespeeld. In twee van de drie groepswedstrijden zullen de Rode Duivels er spelen, duels tegen het gastland en het nog te bepalen vierde land in groep B.

Eerder bevestigde het WADA al dat Rusland zich ondanks een mogelijke nieuwe dopingschorsing geen zorgen moet maken over de medeorganisatie van het EK van volgend jaar. “Het is geen mondiaal evenement en geen wereldkampioenschap”, legde een woordvoerder van het Wereldantidopingagentschap kort uit. Ook de finale van de Champions League in 2021 zou zo niet in het gedrang komen.

Poetin zelf benadrukte in een verklaring het sportieve aspect. “We zullen er alles aan doen om de fans en de spelers niet in de steek te laten”, aldus de Russische president. “Voor ons wordt het zeker een speciaal EK, want de eerste editie werd bijna zestig jaar geleden gewonnen door de Sovjet-Unie.”

Spierblessure zet Dembélé aan de kant

Barcelona zal een poos niet kunnen rekenen op Ousmane Dembélé. De 22-jarige Fransman liep woensdag in het Champions League-duel tegen Borussia Dortmund (3-1 winst) een spierblessure aan de rechterdij op. Dat heeft Barça laten weten.

Dembélé moest tegen Dortmund, zijn ex-club, iets voor het halfuur naar de kant. Verder onderzoek moet de juiste ernst van de blessure uitwijzen. De linksbuiten, die deze jaargang al enkele wedstrijden miste met een hamstringblessure, scoorde dit seizoen eenmaal in negen partijen.

Barcelona voert groep F met elf punten aan en is zeker van een plaats in de achtste finales. Inter en Dortmund (elk 7) volgen en bikkelen vol voor de tweede plaats. Slavia Praag (2) sluit de rangen.

Rode Duivels blijven bovenaan

De Rode Duivels houden op de donderdag verschenen ranking van Wereldvoetbalbond FIFA hun eerste stek in handen. Het is al de elfde maal op rij dat België de lijst aanvoert.

De top vijf van de FIFA-ranking wijzigt niet. België (1.765 ptn) houdt aan de kop wereldkampioen Frankrijk (1.733 ptn) en Brazilië (1.712 ptn) af. Engeland en Uruguay volgen in hun spoor. Kroatië wipt over Portugal, dat zakt naar de zevende plaats, naar plaats zes. Spanje (8e), Argentinië (9e) en Colombia (10e) behouden hun plaatsen en maken de top 10 vol.

Sinds de publicatie van de vorige ranglijst op 24 oktober speelden de troepen van Roberto Martinez twee EK-kwalificatiewedstrijden, die vlot gewonnen werden. België haalde het knap in Sint-Petersburg met 1-4 van Rusland, en droogde nadien in het Koning Boudewijnstadion Cyprus af met 6-1. De Duivels sloten hun kwalificatiegroep na de twee zeges af met een historische dertig op dertig.

Zaterdag staat in de Roemeense hoofdstad Boekarest de loting voor het hoofdtoernooi op de agenda. Door een samenloop van heel wat factoren weten Eden Hazard en co nu al dat zeker Rusland (FIFA 38, -1) en Denemarken (FIFA 16, -2) uit de trommel komen. Wales (FIFA 22, +2) of Finland (FIFA 58, -3) maken de groep compleet.

België voert de stand aan sinds september 2018 en bekleedde de eerste plaats al eens eerder van november 2015 tot en met maart 2016.

FIFA-ranking van 28 november (met tussen haakjes ranking van 24 oktober):

1. (1) BELGIË 1765 ptn

2. (2) Frankrijk 1733

3. (3) Brazilië 1712

4. (4) Engeland 1661

5. (5) Uruguay 1645

6. (7) Kroatië 1642

7. (6) Portugal 1639

8. (8) Spanje 1636

9.(9) Argentinië 1623

10. (10) Colombia 1622

11.(11) Mexico 1621

12.(13) Zwitserland 1608

13.(15) Italië 1607

14.(12) Nederland 1604

15.(16) Duitsland 1602

16.(14) Denemarken 1598

17.(17) Chili 1579

17.(18) Zweden 1579

19. (21) Polen 1559

20.(20) Senegal 1555