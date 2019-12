Football Talk. Casteels tot 2024 in Wolfsburg - Sampaoli vertrekt na één jaar bij Santos

.@koencasteels extends contract! The VfL No.1 has penned a new deal at the club, tying him to the Wolves until 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣. 👏#VfLWolfsburg pic.twitter.com/s8pplhOS7L

VfL Wolfsburg EN(@ VfLWolfsburg_EN)