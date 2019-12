Football Talk. Casteels tot 2024 in Wolfsburg - Sampaoli vertrekt na één jaar bij Santos Redactie

11 december 2019

Casteels tot 2024 bij Wolfsburg

Koen Casteels staat langer tussen de palen bij VfL Wolfsburg. De 27-jarige Rode Duivel, die sinds 2015 voor het Duitse team voetbalt, heeft een nieuw akkoord ondertekend tot 2024. Dat heeft Wolfsburg vandaag laten weten.

Casteels had nog een contract tot 2021 bij de Wolven. De Belg streek in januari 2015 neer in Wolfsburg, nadat hij overkwam van Hoffenheim waar hij doorbrak. Het eerste halfjaar bij Wolfsburg werd hij uitgeleend aan Werder Bremen.

“Koen heeft zich bij VfL ontwikkeld tot een van de beste nationale en internationale doelmannen”, legt sportief directeur Jörg Schmadtke uit. Casteels was dit seizoen een poos out met een kuitbeenblessure, maar staat sinds midden vorige maand weer in doel. Hij is al jaren een vast gezicht in de kern van de Rode Duivels (35 selecties), maar kwam door de stevige concurrentie van Thibaut Courtois en Simon Mignolet nog niet in actie.

Coach Sampaoli vertrekt bij Santos

Jorge Sampaoli stopt als trainer bij Santos. Dat heeft het Braziliaanse team, dat de landscompetitie op de tweede plaats afsloot, laten weten. De 59-jarige Argentijn was net geen jaar coach van het team. Hij leidde Santos naar een knappe tweede plaats in de Brasileirao, weliswaar op ruime afstand van kampioen Flamengo. Volgens de Braziliaanse pers ligt zijn moeilijke relatie met de voorzitter van Santos aan de basis van zijn vertrek.

Sampaoli trainde in zijn loopbaan een hele waaier van clubs en was ook aan de slag als bondscoach van Chili en Argentinië. Bij La Albiceleste moest hij na een teleurstellend WK 2018 opstappen