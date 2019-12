Football Talk. Casteels tot 2024 in Wolfsburg - Ook RC Genk legt zich neer bij uitspraak over gestaakte derby Redactie

11 december 2019

Ook RC Genk legt zich neer bij uitspraak over gestaakte derby

RC Genk tekent geen beroep aan tegen de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep over de Limburgse derby van 28 september bij STVV. De Geschillencommissie besliste vorige week dat de match, die in de slotminuten werd gestaakt door supportersgeweld, niet opnieuw gespeeld moet worden. De 3-3-stand die op dat moment op het scorebord stond, blijft behouden.

RC Genk en STVV ontsnapten aan een match achter gesloten deuren, een aftrek van twee punten en een replay zonder publiek. Wel kregen ze elk 5.000 euro boete, moeten ze in een nog nader te bepalen thuismatch een deel van hun tribunes sluiten en het hele seizoen een sensibiliserende boodschap delen met hun fans tijdens thuiswedstrijden. RC beraadde zich nog over een beroepsprocedure bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), maar ziet daar nu toch van af. Eerder liet ook STVV al weten zich neer te leggen bij de uitspraak.

Casteels tot 2024 bij Wolfsburg

Koen Casteels staat langer tussen de palen bij VfL Wolfsburg. De 27-jarige Rode Duivel, die sinds 2015 voor het Duitse team voetbalt, heeft een nieuw akkoord ondertekend tot 2024. Dat heeft Wolfsburg vandaag laten weten.

Casteels had nog een contract tot 2021 bij de Wolven. De Belg streek in januari 2015 neer in Wolfsburg, nadat hij overkwam van Hoffenheim waar hij doorbrak. Het eerste halfjaar bij Wolfsburg werd hij uitgeleend aan Werder Bremen.

“Koen heeft zich bij VfL ontwikkeld tot een van de beste nationale en internationale doelmannen”, legt sportief directeur Jörg Schmadtke uit. Casteels was dit seizoen een poos out met een kuitbeenblessure, maar staat sinds midden vorige maand weer in doel. Hij is al jaren een vast gezicht in de kern van de Rode Duivels (35 selecties), maar kwam door de stevige concurrentie van Thibaut Courtois en Simon Mignolet nog niet in actie.

.@koencasteels extends contract! The VfL No.1 has penned a new deal at the club, tying him to the Wolves until 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣. 👏#VfLWolfsburg pic.twitter.com/s8pplhOS7L VfL Wolfsburg EN(@ VfLWolfsburg_EN) link

Coach Sampaoli vertrekt bij Santos

Jorge Sampaoli stopt als trainer bij Santos. Dat heeft het Braziliaanse team, dat de landscompetitie op de tweede plaats afsloot, laten weten. De 59-jarige Argentijn was net geen jaar coach van het team. Hij leidde Santos naar een knappe tweede plaats in de Brasileirao, weliswaar op ruime afstand van kampioen Flamengo. Volgens de Braziliaanse pers ligt zijn moeilijke relatie met de voorzitter van Santos aan de basis van zijn vertrek.

Sampaoli trainde in zijn loopbaan een hele waaier van clubs en was ook aan de slag als bondscoach van Chili en Argentinië. Bij La Albiceleste moest hij na een teleurstellend WK 2018 opstappen