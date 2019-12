Football Talk. Castagne in Team v/d Week Champions League - Deschacht out tot na nieuwjaar - Defour opnieuw in Antwerp-selectie? De voetbalredactie

12 december 2019

17u35

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 1

Castagne in Team v/d Week Champions League

Rode Duivel Timothy Castagne is opgenomen in het Team van de Week van de Champions League. De 24-jarige rechtsback van Atalanta opende gisteravond de score op het veld van Shakhtar Donetsk. De Italianen wonnen uiteindelijk met 0-3 en plaatsten zich zo voor de achtste finales van het kampioenenbal.

Castagne vormt in het Team van de Week een achterhoede met linksachter Alejandro Grimaldo (Benfica), teamgenoot Robin Gosens en Felipe (Atletico Madrid). Alisson Becker (Liverpool) verdedigt het doel. De driehoek op het middenveld bestaat uit Phil Foden (Manchester City), Joao Felix (Atletico Madrid) en Pizzi (Benfica). Voorin draven Kylian Mbappé (PSG), Arkadiusz Milik (Napoli) en Gabriel Jesus (Manchester City) op.

Deschacht out tot na nieuwjaar

Olivier Deschacht komt dit jaar niet meer in actie door een schouderluxatie. De verdediger wacht een intensieve revalidatie en wordt klaargestoomd voor de eerste competitiematch in 2020 tegen KRC Genk. (OPI)

Defour beschikbaar tegen Eupen

Steven Defour is klaar voor de wedstrijd van komend weekend tegen Eupen. Dat zegt Antwerp-coach Laszlo Bölöni. De 31-jarige middenvelder was de voorbije weken op de sukkel met een spierscheur, maar zou nu opnieuw fit zijn. “Steven is beschikbaar voor de match tegen Eupen”, dixit Bölöni. Al is het wel nog niet zeker of hij effectief in de selectie zal zitten. Miyoshi komt dit jaar sowieso niet meer in actie.

“Steven Defour is ongeduldig om terug te komen. Zijn laatst match was thuis tegen Standard, dat is ondertussen heel lang geleden. Hij is beschikbaar, maar een volledige wedstrijd spelen zit er nog niet in. En daar hou ik niet zo van. Of je kan heel de match spelen, of niet. Daar moet ik dus nog eens over nadenken wat ik daarmee doe. Maar het is alleszins heel positief dat hij terug is.

“Of we hem te snel en te veel hebben laten spelen? Ach, wat is te snel en te veel? In een vriendenmatch of in de B-kern kan je perfect zeggen dat een speler maar een halfuurtje mag meedoen. Maar hier is dat anders, dat moet duidelijk zijn vind ik. Voor jullie, maar ook voor hem. Of hij dit jaar effectief nog zal spelen? Dat weet ik niet. We zullen zien…”

Wie sowieso niet meer in actie komt dit kalenderjaar is Koji Miyoshi. De Japanner revalideert voorzichtig van een enkeldistorsie. De club wil geen risico’s nemen met hem.

Spanje en Portugal treffen elkaar kort voor EK in Madrid

Spanje en Portugal spelen op 5 juni, een week voor de start van het EK, vriendschappelijk tegen elkaar in het Wanda Metropolitanostadion in Madrid. “De oefenmatch tegen de Europese kampioen op 5 juni geldt als de laatste in de voorbereiding van het team van Luis Enriqué”, laat de Spaanse bond donderdag weten.

Spanje, dat in maart oefent tegen Duitsland en Nederland, is op het EK ingedeeld in groep E met Zweden, Polen en de winnaar van barrage B. Op 15 juni speelt La Roja zijn eerste match in Bilbao tegen Zweden.

Het Portugal van Cristiano Ronaldo is in de loodzware groep F ingedeeld met wereldkampioen Frankrijk, Duitsland en de winnaar van barrage A. Dat land wordt op 16 juni de eerste opponent van CR7 en co in Boedapest.

Belgische coach in Tanzania

Sven Vandenbroeck gaat aan de slag in Tanzania. De 40-jarige coach wordt de nieuwe trainer van Simba SC. Vandenbroeck zat zonder werk na zijn vertrek bij de nationale ploeg van Zambia. Vandenbroeck kon zich niet kwalificieren voor de Africa Cup en dat brak hem zuur op. Vandenbroeck maakte faam als assistent van Hugo Broos bij Kameroen. Met dat land won hij in 2017 de Africa Cup.

Sven Vanderbroeck Mbelgiji aliyewahi kufundisha timu ya Taifa ya Zambia na Cameroon ndio kocha mpya wa mabingwa wa soka wa taifa hili Simba SC.



Klabu inaamini Sven ataleta matokeo chanya kwetu na inaahidi kumpa kila ushirikiano ili kutimiza malengo ya klabu yetu. #NguvuMoja pic.twitter.com/Dfwva829xM Simba Sports Club(@ SimbaSCTanzania) link

Bayern München verliest Kingsley Coman met knieblessure

Bayern München zal het een tijd zonder Kingsley Coman moeten stellen. De Franse aanvaller liep woensdagavond in het Champions Leagueduel tegen Tottenham een knieblessure op.

De 23-jarige Coman opende tegen de Spurs na 14 minuten de score maar moest een kwartier later worden vervangen door Thomas Müller. Hij blesseerde zijn linkerknie zonder dat een tegenstander in de buurt was.

Na de wedstrijd, die Bayern met 3-1 won, maakte de Rekordmeister bekend dat Coman een scheurtje in het kapsel van de knie heeft. Hij verrekte ook een pees en liep schade op in het kniegewricht.

Bayern (18 op 18) was net als Tottenham (10 ptn) al zeker van kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League.

Lokeren erkent financieel zware periode

Lokeren erkent dat het er financieel zware weken heeft opzitten. Onder meer enkele laattijdige betalingen die de club nog te goed heeft van de FIFA zouden aan de basis liggen. Om de achterstallige facturen nog deze week te vereffenen, voerden de huidige investeerders een kapitaalinjectie door. Over welk bedrag het gaat, is onbekend. Met Glen De Boeck en zijn staf werd nog onderhandeld over de afhandeling van zijn contract. Coach Vreven stuurde vijf spelers naar de B-kern: Said, Marzo, Symons, Nzinga en Mitrea. Het gaat niet om een strafregel, maar om beter te kunnen trainen met 25 spelers. (VRMD)

Iachtchouk weg als jeugdtrainer bij Anderlecht

Van coach naar spelersbegeleider. Oleg Iachtchouk, de voorbije seizoenen jeugdtrainer bij onder meer de U13 en U14 van Anderlecht, neemt afscheid van paars-wit. Hij zal zijn ervaring ten dienste stellen van (jeugd)spelers die, net zoals hij, in België neerstrijken op zoek naar succes in het voetbal. Iachtchouk, ex-speler van RSCA, gaat op zelfstandige basis werken. (PJC)

Reda uit het niets bij Gent-selectie

Thorup moet vanavond heel wat centrale verdedigers missen: Ngadeu is geschorst, Derijck geblesseerd, Bronn zit in de B-kern en Van den Bergh staat niet op de Europese lijst. Dat betekent dat Lustig centraal zal moeten spelen. De coach mag er niet aan denken dat er nog iets gebeurt met Plastun of Lustig. “Ik bereid altijd een plan A, B en C voor, maar vanavond heb ik misschien ook een plan D nodig”, zegt Thorup. Daarom voegde de coach de 18-jarige centrale verdediger Akbib Reda vanuit het beloftenteam aan zijn selectie toe. (RN)

⚡️Group stage game 6!⚡️



Let’s go for that top spot with another win! ✨ #UEL #GntOle pic.twitter.com/qjG5cD6dQW KAA Gent(@ KAAGent) link