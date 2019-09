Football Talk. Castagne helpt Atalanta aan zege in Rome De voetbalredactie

25 september 2019

21u35

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0

Castagne helpt Atalanta aan de zege in Rome

Timothy Castagne heeft met Atalanta een belangrijke 0-2 uitzege geboekt bij AS Roma. De Belg stond de hele wedstrijd op de linkerflank. Duvan Zapata opende in de 71e minuut de score en Marten de Roon deed de boeken in de 91e minuut volledig toe. Atalanta springt zo voorlopig naar de derde plaats in de Serie A, met 10 punten uit vijf wedstrijden.

Denayer speelt gelijk, Sels en Leya Iseka verliezen

Jason Denayer stond in de basis bij Lyon, dat 2-2 gelijkspeelde in Brest. Lyon kwam twee keer op voorsprong. Het openingsdoelpunt van Moussa Dembélé werd uitgewist door Yoann Court (29.). Maxwel Cornet lek zijn ploeg in de tweede helft de drie punten te schenken na een knappe actie (69.), maar vijf minuten voor tijd hing opnieuw Court de bordjes terug in evenwicht.

Doelman Mats Sels leed met Straatsburg een 2-0 nederlaag op het veld van Rijsel. Ex-Charleroi speler Victor Osimhen toonde zich bedrijvig met een doelpunt (43.) en een assist voor de 2-0 van Loïc Rémy (64.).

Leya Iseka mocht in de 77e minuut invallen bij Toulouse in een late thuisnederlaag tegen Angers. Rachid Alioui pakte in de 88e minuut nog uit met een fenomenale vrije trap in de linkerwinkelhaak en prikte er in de laatste seconden van de wedstrijd nog eentje bij (95.): 0-2.

Clublegende Andrea Barzagli vervoegt staf van Juventus

Andrea Barzagli keert terug naar Juventus. De 38-jarige clublegende, die na vorig seizoen afzwaaide bij de Italiaanse grootmacht, gaat in de staf van coach Maurizio Sarri aan de slag als technisch medewerker. Barzagli klom in het begin van zijn carrière via de krochten van het Italiaanse voetbal naar boven, vooraleer op 22-jarige leeftijd bij Chievo in de Serie A te belanden. Nadien volgden passages bij Palermo (2004-2008) en het Duitse Wolfsburg (2008-2011), waarmee hij in 2009 verrassend de Bundesliga won. In de zomer van 2011 streek hij neer bij Juventus. Daar ontpopte Barzagli zich tot een clubicoon met 281 officiële duels. Hij maakte de volledige reeks van acht opeenvolgende landstitels van de Bianconeri mee. Vorig seizoen had Barzagli door veel blessureleed geen vaste stek meer in het team.

De ex-centrale verdediger verzamelde tussen november 2004 en november 2017 ook 74 interlands met Italië. In 2006 kroonde hij zich met de Squadra Azzurri tot wereldkampioen in Duitsland. Verder maakte hij ook deel uit van de Italiaanse selectie op de EK’s van 2008, 2012 en 2016 en het WK van 2014. Na het missen van de Wereldbeker in Rusland kondigde hij zijn afscheid aan.

Italiaanse bondscoach Mancini denkt weer aan oudgediende De Rossi

Daniele De Rossi mag zich bijna weer Italiaans international noemen. Bondscoach Roberto Mancini heeft de 36-jarige middenvelder, die in Argentinië bij Boca Juniors voetbalt, opgenomen in zijn voorselectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (12/10 in Rome) en in Liechtenstein (15/10).

De Rossi heeft 117 caps achter zijn naam staan en scoorde daarin 21 keer. Hij was er al bij toen Italië zich in 2006 tot wereldkampioen kroonde. In november 2017 droeg hij voor het laatst het Italiaanse shirt, in de WK-barrages tegen Zweden. Gli Azzurri konden zich toen niet plaatsen voor de eindronde. Afgelopen zomer ruilde De Rossi na achttien jaar AS Roma voor Boca Juniors.

Italië staat in groep J aan de leiding met het perfecte rapport van achttien punten uit zes wedstrijden. Finland volgt als tweede met zes punten minder.

Diatta en Dragus in de race voor Golden Boy Award

Club Brugge-winger Krépin Diatta en Standard-spits Denis Dragus maken kans op de op de Golden Boy Award - de prijs voor het grootste talent van 2019. De 20-jarige Senegalees en 20-jarige Roemeen haalden de lijst van 40 kanshebbers. De concurrentie is echter stevig, ook onder andere João Félix (Atlético Madrid), Matthijs de Ligt (Juventus) en Jadon Sancho (Borussia Dortmund) staan op de lijst.

HIER kan u stemmen op uw favoriet!

UEFA wil 600.000 bomen in EK-gastlanden planten

De Europese voetbalbond UEFA heeft het plan opgevat om in elk van de twaalf gastlanden voor het EK voetbal van volgend jaar 50.000 bomen te planten. Dat bevestigde UEFA-baas Aleksander Ceferin op een bijeenkomst in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. De Europese voetbalbond wil zo een ecologische tegenprestatie leveren voor de milieuvervuiling die met het groots opgezette toernooi gepaard gaat.

Het EK 2020 vindt in twaalf landen plaats, verspreid over heel Europa. Fans zullen dus het vliegtuig moeten nemen om hun nationale ploeg te volgen, wat voor heel wat CO2-uitstoot zorgt. Om die reden wil de UEFA 600.000 bomen planten. “Dat moet de geschatte uitstoot van 405.000 ton CO2 door verplaatsingen van supporters en UEFA-vertegenwoordigers compenseren”, klinkt het.

Het toernooi strijkt zoals geweten niet in België neer. De Rode Duivels hebben hun EK-ticket wel bijna op zak. Een zege volgende maand tegen voetbaldwerg San Marino levert de Belgen altijd een plek op het hoofdtoernooi op.

Trebel niet in selectie?

Van de basis naar de tribune. Op Anderlecht wilde niemand het bevestigen, maar in de wandelgangen circuleert dat Adrien Trebel niet in de selectie zit voor Beerschot. Op Brugge mocht de Franse middenvelder voor het eerst spelen. Toen profiteerde hij van de schorsing van Sambi Lokonga en de blessure van Zulj, maar die twee zijn nu weer beschikbaar. (PJC)

Messoudi geeft aftrap

Mo Messoudi (35) geeft straks de aftrap van Beerschot-Anderlecht. Messoudi - die afgelopen zomer geen contractverlenging meer kreeg bij Beerschot en recent tekende bij amateurclub Lyra-Lierse - was sowieso op het Kiel voorzien als analist voor Sporza. Voor de match zal de middenvelder nu ook worden gehuldigd voor de in totaal dertien jaar dat hij op het Kiel voetbalde.

Antwerp praat met Bolat

Een transfer kwam er deze zomer niet uit de bus voor Sinan Bolat (31), maar Antwerp hoopt na Faris Haroun nu ook voor hem een contractverlenging rond te krijgen. De Turkse doelman ligt nog tot juni vast. Bolat zelf heeft oren naar een verlengd verblijf. Hoe verregaand de gesprekken al zijn en of er al een concreet contractvoorstel uit de bus kwam, is nog niet duidelijk.

Het ziet ernaar uit dat Antwerp-coach Laszlo Bölöni morgen tegen Lokeren enkele wissels plant. Steven Defour mag die wedstrijd mogelijk skippen gezien hij nog niet helemaal fit is. “Drie duels in één week, dat zou erg delicaat zijn. Een B-ploeg? Wij hebben geen B-ploeg.” Mbokani (griep) trainde niet. De Sart raakt niet fit; ook een licht mankende De Laet lijkt niet in aanmerking te komen. (SJH)

Meunier: “Vertrek alleen voor perfecte transfer”

De renaissance van Thomas Meunier. Na vier matchen op de bank startte de Rode Duivel tegen Real en Lyon in de basis. “Al had het door mijn contractsituatie (de overeenkomst van Meunier loopt na dit seizoen af, red.) nog erger kunnen zijn. Ik had zoals Adrien Rabiot op de tribune kunnen belanden.” De flankverdediger staat zelfs open voor een verlengd verblijf in Parijs. “Ik vertrek alleen voor een perfecte transfer. Zo niet, blijf ik waar ik ben. Want ik heb - in tegenstelling tot mijn laatste jaar bij Club - nog niet het gevoel dat ik voldaan ben.” Maar dan moet wel gesproken worden over een nieuwe overeenkomst. Meunier: “De onderhandelingen daarover zijn nog niet opgestart. Maar ik weet dat het snel kan gaan als beide partijen met elkaar door willen. We zullen daar later over praten, nu focus ik me op mijn prestaties.” Te beginnen met de competitiematch vanavond tegen Reims. (VDVJ)

FIFA beperkt provisies en aantal huurlingen

De Wereldvoetbalbond FIFA gaat de hoogte van de provisies voor makelaars bij transfers aan banden leggen. Ook gaat de FIFA het aantal huurovereenkomsten per club beperken. Deze maatregelen zijn afkomstig van een speciale FIFA-werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken partijen in het internationale voetbal (het Football Stakeholders Committee). Het bestuur van de FIFA buigt zich tijdens een vergadering op 24 oktober over de voorgestelde regelgeving.

Voor managers die een rol hebben vervuld in een spelerstransfer gaan limieten gelden: maximaal 10 procent van de afkoopsom voor makelaars van de verkopende club; voor de zaakwaarnemer van de betreffende speler maximaal 3 procent van de vergoeding voor de verhuizende voetballer en voor de managers van de betrokken clubs eveneens maximaal 3 procent van deze vergoeding.

Met ingang van het seizoen 2020-2021 wordt het aantal internationale huurcontracten gelimiteerd tot acht, inclusief de uitgeleende spelers. Twee seizoenen later wordt dat aantal teruggebracht tot zes.