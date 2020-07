Football Talk. “Casillas keert terug naar Real Madrid als adviseur” - Vreven aan de slag in Slovakije als trainer van AS Trencin



17 juli 2020

“Casillas keer terug naar Real Madrid als adviseur”

De Spaanse sportkrant ‘Marca’ weet het zeker: Iker Casillas keert terug naar Real Madrid. Niet als speler, wel als adviseur van voorzitter Florentino Pérez. De 39-jarige voormalige doelman is een échte Real-man. Hij doorliep er de jeugdreeksen alvorens de vaste nummer één te worden. Hij speelde er liefst 725 wedstrijden. In 2015 verkaste Casillas naar FC Porto, waar hij zijn carrière vorig jaar afsloot.

Vreven aan de slag in Slovakije als trainer van AS Trencin

Stijn Vreven heeft een nieuwe club gevonden. De ex-coach van onder meer Waasland-Beveren, Beerschot en Lokeren gaat aan de slag bij het Slovaakse AS Trencin, waar onder meer Moses Simon in het verleden speelde.

Bij de club van Tscheu La Ling tekent de 46-jarige Belg een contract voor één jaar. Trencin komt uit op het hoogste niveau in Slovakije, in de Fortuna Liga. De club werd in 2015 en 2016 nog kampioen, maar kende daarna enkele mindere seizoenen.

Britse premier Boris Johnson: “Fans in oktober weer in stadions”

De Engelse premier Boris Johnson wil vanaf oktober weer toeschouwers toelaten bij sportwedstrijden in zijn land. Dat vertelde hij tijdens een persconferentie waarin de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus voor de nabije toekomst werden versoepeld.

Johnson vertelde dat hij vanaf 1 augustus al wil experimenteren met fans bij sportwedstrijden en concerten. Als alles goed verloopt, dan wil hij vanaf 1 oktober supporters laten terugkeren richting de stadions. Johnson liet zich niet uit over aantallen. Sinds midden maart werden geen fans meer toegelaten bij sportmanifestaties. De Premier League hervatte in juni achter gesloten deuren. Het nieuwe Premier League-seizoen moet in september starten.

“Vanaf oktober willen we het publiek terugbrengen in de stadions”, zei Johnson. “Nogmaals, deze veranderingen moeten op een veilige manier gebeuren, afhankelijk van het resultaat van testen in augustus.”

Leicester City moet sterkhouders missen in strijd voor Champions League-plaats

Leicester City zal de komende twee weken, op de laatste twee speeldagen in de Premier League, niet kunnen rekenen op verdedigers Ben Chilwell en Christian Fuchs en middenvelder James Maddison. Het drietal sukkelt met blessures en komt dit seizoen niet meer in actie. Chilwell heeft last aan de dij, Fuchs aan de lies en Maddison aan de heup. Coach Brendan Rodgers kan komend weekend ook niet rekenen op de licht geblesseerde buitenspeler Marc Albrighton (heup).

Na een knap seizoen, maar een iets mindere terugronde staat Leicester City, met Rode Duivels Youri Tielemans en Dennis Praet in de selectie, op twee speeldagen van het einde van de Premier League vierde. De Foxes tellen evenveel punten als grote concurrent Manchester United en één puntje minder dan nummer drie Chelsea. De top 4 plaatst zich rechtstreeks voor de Champions League.

Leicester City versloeg donderdagavond Sheffield United (2-0). In de komende twee speeldagen staan nog een verplaatsing naar Tottenham en een thuiswedstrijd tegen Manchester United op het programma.

Naast de geblesseerden Chilwell, Albrighton, Fuchs en Maddison kan coach Brendan Rodgers ook niet rekenen op verdedigers Ricardo Pereira, sinds maart uit met een kruisbandblessure, en Caglar Söyüncü, die geschorst is.

Lauren Ciman wint spectaculaire derby tegen Montreal Impact

Voormalig Rode Duivel Laurent Ciman en Toronto FC hebben donderdag in Bay Lake (Florida) een uitstekende zaak gedaan in de Major League Soccer (MLS). Ciman en co. wonnen de Canadese derby tegen Montréal Impact, zijn ex-club, met 3-4. Montréal, dat gecoacht wordt door Thierry Henry, de voormalig assistent van de Rode Duivels, is na zijn tweede nederlaag op rij dicht bij de uitschakeling.

Ciman kwam als invaller na een uur op het veld. Hij zag zijn ploegmakker Akinola uitblinken met een hattrick. Alejandro Pozuelo, de voormalige spelverdeler van Racing Genk, was opnieuw goed voor twee assists. In de tussenstand in groep C leidt Toronto met vier punten na twee duels, voor New England Revolution (3 punten na 1 duel), DC United (1 punt na 1 duel) en Montréal Impact (0 punten na 2 duels).

De MLS werd midden maart na twee speeldagen stopgezet vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Begin juli werd de competitie hervat met een groepsfase, die zal gevolgd worden door een knock-outfase. Alle spelers en staf verblijven in één ‘bubbel’ in Disney World in Orlando (Florida). Het coronavirus stuurde de plannen bij de herstart al danig in de war. Dallas en Nashville moesten zich eerder al terugtrekken. Bij Dallas werden elf besmettingen vastgesteld, bij Nashville negen. Woensdag werden bij de recentste testfase geen bijkomende coronagevallen aangetroffen.

Arsenal is spits Martinelli voor de rest van het jaar kwijt met een zware knieblessure

Arsenal kan tot eind 2020 geen beroep doen op aanvaller Gabriel Martinelli. De 19-jarige Braziliaan liep vorige maand op training een blessure op aan de linkerknie en moet geopereerd worden. Hij wordt pas op het einde van het jaar weer op training verwacht.

Martinelli maakte vorige zomer de overstap van het Braziliaanse Ituano en ontpopte zich in zijn debuutseizoen bij de Gunners tot een trefzekere aanvaller in de nevencompetities. In de Europa League scoorde hij drie keer, waaronder twee keer tegen Standard, en in de League Cup vier keer (in slechts twee duels). Daarnaast was hij ook in de Premier League al driemaal trefzeker. Hij kwam in totaal tot 26 officiële duels voor de Gunners.

De concurrentie bij Arsenal, dat tegenvallend negende staat in de Premier League, is voorin groot met ook nog Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette. De Gunners kunnen dit seizoen nog de FA Cup winnen. Arsenal treft daarin zaterdag Manchester City in de halve finales.

Ook Real Mallorca degradeert uit La Liga

Real Mallorca voetbalt komend seizoen niet meer op het hoogste niveau in Spanje. De club verloor donderdag van Granada (1-3) en kan met nog één speelronde te gaan de degradatie niet meer voorkomen. Eerder degradeerde ook Espanyol al. De derde degradant wordt bekend op de laatste speeldag. Mallorca was vorig seizoen nog maar naar La Liga gepromoveerd.

Voetbal valt binnenkort onder antiwitwaswetgeving

Vanaf 1 juli 2021 vallen professionele voetbalclubs en makelaars onder de preventieve antiwitwaswetgeving. Het voetbal zal verplicht worden om ‘zakenpartners’ te identificeren. De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) moet op de hoogte zijn wanneer de clubs weten, vermoeden of redelijke gronden hebben om te denken dat geldstromen verband houden met witwassen of financiering van terrorisme. Doen ze dat niet, dan riskeren ze hun licentie te verliezen.