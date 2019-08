Football Talk. Carrasco onderhoudt conditie in Antwerpen - Dendoncker en Wolves gaan winnen bij Torino De voetbalredactie

22 augustus 2019

23u29 1

Dendoncker en Wolverhampton gaan winnen bij Torino in voorronde Europa League

Wolverhampton heeft met 2-3 gewonnen bij Torino in de heenwedstrijd van de play-offronde van de Europa League. Leander Dendoncker speelde de hele wedstrijd voor de bezoekers.

Net voor de pauze bracht Bremer (43.) de Wolves op voorsprong met een owngoal, Diogo Jota breidde na de pauze uit tot 0-2. Lorenzo De Silvestri (61.) maakte de Italiaanse aansluitingstreffer, Raul Jimenez (72.) bracht Dendoncker en co 1-3 voor. De Wolves leken met anderhalf been in de poulefase te staan, maar één minuut voor tijd maakte Andrea Belotti nog de 2-3. De terugwedstrijd is dus niet overbodig.

Het Franse Straatsburg van doelman Matz Sels dwong een goede uitgangspositie af tegen het Duitse Eintracht Frankfurt. Kevin Zohi (33.) maakte na een dik halfuur op aangeven van Dimitri Lienard (33.) het enige doelpunt. Celtic, waar Boli Bolingoli de hele wedstrijd speelde en de assist voor het eerste doelpunt gaf, deed nog beter met een 2-0-zege tegen het Zweedse AIK. De doelpunten kwamen op naam van James Forrest (48.) en Odsonne Edouard (73.).

Bij het Noorse Molde stond de Belgische doelman Alex Craninx opnieuw in doel. Hij slikte tegen Partizan Belgrado tegendoelpunten van Seydouba Soumah (45.1) en Zoran Tosic (84.), zijn ploegmaat Mathis Bolly (44.) had de Noren eerst op voorsprong gebracht.

Belgen van Dudelange gaan onderuit bij Armeense Ararat

Het Luxemburgse F91 Dudelange van Emilio Ferrera heeft met 2-1 verloren bij het Armeense Ararat in de heenwedstrijd van de play-offronde van de kwalificaties voor de Europa League. De Nederlander Mailson Lima werd de uitblinker bij de Armenen met een doelpunt en een assist.

Na 22 minuten bracht Lima de thuisploeg op voorsprong, middenin de tweede helft maakte Danel Sinani (68.) gelijk voor de Luxemburgers. Diep in het slot maakte Ilja Antonov (90+3.) op aangeven van Lima nog de 2-1. Bij Dudelange speelden onze landgenoten Mohamed Bouchouari, Charles Morren en Antoine Berrier, die de assist gaf voor het doelpunt, de hele wedstrijd. Kobe Cools en Thibault Lesquoy bleven op de bank.

Het Kazachse Astana won donderdag, ook in de play-offronde van de Europa League, met 3-0 van het Wit-Russische BATE Borisov.

Mazzu neemt Hrosovsky mee tegen Anderlecht

Felice Mazzu heeft zopas zijn selectie vrijgegeven voor de topper van morgenavond tegen Anderlecht. Ondanks een handvol trainingen zit nieuwkomer Patrik Hrosovsky meteen in de wedstrijdkern. “De integratie is prima verlopen”, zegt Mazzu over de Slovaakse middenvelder. “Patrik is een slimme en ervaren kerel. Op zijn positie moet je ook tactisch kunnen denken dus na een aantal gesprekken weet hij precies wat ik van hem verwacht. Hij heeft ook alles gespeeld bij Pilsen dus fysiek is er ook geen enkel probleem.” Of hij ook daadwerkelijk in de basis start valt af te wachten. Paul Onuachu legde deze ochtend zijn fysieke tests af en wordt op dit moment medische gekeurd. Nadien wordt de transfer van de 25-jarige Nigeriaan geofficialiseerd. Onuachu komt niet in aanmerking voor een selectie tegen Anderlecht. Ook zijn landgenoot Stephen Odey is er door blessure niet bij, net als Théo Bongonda. Manuel Benson is wel fit, maar valt naast de selectie. (KDZ)

Carrasco onderhoudt conditie in Antwerpen

Nergens beter dan thuis. Zeker in het geval van Yannick Carrasco: de aanvaller haastte zich na het laatste duel met Dalian Yifang, dat nu tot 15 september van een zomerbreak geniet, terug naar België. Veel rusten doet Carrasco evenwel niet. Met het oog op de interlandperiode onderhoudt hij zijn conditie bij Move to Cure, de praktijk van Lieven Maesschalck. Daar werkte Carrasco enkele preventieve en krachtopbouwende oefeningen af. Nog dit: sinds zijn schorsing in juni na een dispuut met de club schoot Carrasco zeven keer raak. (VDVJ)

Kums vanavond al speelgerechtigd

AA Gent heeft snel gehandeld met Sven Kums. De overgang werd niet alleen in een recordtempo afgewerkt, Gent voegde zijn aanwinst ook meteen toe aan de Europese lijst voor de duels met Rijeka. In theorie zou hij zo vanavond al zijn debuut kunnen maken voor de Buffalo’s, al ziet het er in de praktijk naar uit dat Gent Kums vooral beschikbaar wil hebben voor de terugwedstrijd van volgende week in Rijeka. Kums neemt op de Europese lijst de plaats in van Mamadou Sylla, die weg mag. (RN)

Voormalig Ghanees international Junior Agogo (40) is overleden

Gewezen Ghanees international Junior Agogo is op 40-jarige leeftijd overleden. Hij sukkelde al lang met zijn gezondheid en blies zijn laatste adem uit in een ziekenhuis in Londen. Agogo werd geboren in Ghana maar groeide op in Engeland. Als jeugdproduct van Sheffield Wednesday debuteerde hij er in 1997 in de eerste ploeg. Daarna volgde een exodus langs vijftien verschillende clubs in Engeland, de VS, Egypte, Cyprus en Schotland. In 2012 zette hij een punt achter zijn carrière. Drie jaar later kreeg de oud-spits een hartaanval. Een nieuw hartfalen werd hem nu fataal.

Agogo speelde 27 wedstrijden voor Ghana en maakte daarin twaalf doelpunten. Met zijn land werd hij derde op de Afrika Cup van 2008. De aanvaller blonk er uit met drie doelpunten, waaronder een in de kleine finale tegen Ivoorkust.

This Junior Agogo goal against Nigeria in CAN2008



Still remember how we hit the streets with jama. RIP Legend 😢🙏pic.twitter.com/2M31mq0XjM AbrOfOkAtEƐ tEArEr(@ KwekuCyber) link

Ontslag veroordeelde KVM-bestuurders geofficialiseerd

Het ontslag van de voormalige KV Mechelen-bestuurders Olivier Somers, Stefaan Vanroy en Johan Timmermans is officieel gepubliceerd in het Staatsblad. Het drietal, respectievelijk ex-hoofdaandeelhouder, ex-technisch directeur en ex-voorzitter, werd schuldig bevonden aan matchfixing en is ook geschorst. Hun banden met Malinwa zijn nu officieel verbroken. Somers en Vanroy boden op 30 juni hun ontslag aan om zo de club te proberen sparen in de matchfixingzaak. Timmermans nam in november vorig jaar al afstand van het voorzitterschap en maakte vanaf begin deze maand ook geen deel meer uit van de algemene vergadering. Verder werd het ontslag van operationeel manager Bram Scheerlinck geofficialiseerd. Zakenman én supporter Frank Lagast is aangeduid als nieuw bestuurder. Hij vervoegt het directiecomité van de club samen met Gert Van Dyck, de voorzitter van het Supportersorgaan. (ABD)