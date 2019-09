Football Talk. Carrasco boekt thuiszege met Dalian Yifang De voetbalredactie

21 september 2019

Rode Duivel Yannick Carrasco heeft in de Chinese competitie met Dalian Yifang een 2-0-zege behaald tegen staartploeg Shenzhen FC. Zheng Long en Yanfeng Dong zorgden voor de doelpunten voor de ploeg van coach Rafael Benitez. Carrasco stond de volledige wedstrijd tussen de lijnen. Met 34 punten uit 25 matchen is Dalian Yifang zevende in de Chinese Super League. Later op de dag komt ook Marouane Fellaini in actie met Shandong Luneng, dat Shanghai Shenhua ontvangt.