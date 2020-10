Football Talk. Buta weer op het veld, Benavente eerste keer in Antwerp-shirt - Solskjaer: “Slechtste dag in mijn carrière” Redactie

05 oktober 2020

Buta weer op het veld, Benavente eerste keer in Antwerp-shirt

Vrije dag op Antwerp voor de spelers van de A-kern, maar niet voor dit kwartet. Cristian Benavente liep z’n eerste meters in Antwerp-outfit. De Peruviaan koos voor het nummer 17. Nieuwkomer Jae-Ik Lee werkt aan zijn conditie, terwijl Simen Juklerød en nu ook Aurélio Buta terugkomen uit blessure. Vooral voor Buta is dit een opsteker. Hij liep half augustus tegen Cercle een spierscheur in de adductoren op. De Portugese wingback maakte tijdens de voorbereiding een uitstekende indruk.

Haroun en De Laet kwamen naar de club voor verzorging. (MVS)

Manchester United-coach Solskjaer spreekt van “slechtste dag in mijn carrière”

Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer heeft gisteren de “slechtste dag uit zijn carrière” beleefd met de forse thuisnederlaag tegen Tottenham Hotspur (1-6). Dat vertelde de Noor na afloop van de evenaring van het grootste thuisverlies uit de historie van United.

“Het is erg gênant, het deed alle spelers pijn”, bekende Solskjær. “Het doet me pijn als manager.” Solskjær’s ploeg kwam nog wel op voorsprong, maar was na de rode kaart voor spits Anthony Martial kansloos. “Ik steek mijn vinger hier voor op, ik ben hier verantwoordelijk voor. Ik beloof dat we alles zullen doen wat we kunnen om dit om te draaien.”

Tottenham-coach José Mourinho haalde juist zijn gelijk, vond hij. Critici waren de laatste tijd niet te spreken over de defensieve speelstijl van de Portugees. “Stel je voor dat mijn spelers een aanvallende coach zouden hebben”, was Mourinho cynisch. “Met een verdedigende coach scoorden ze zes keer. Met een aanvallende coach zouden ze er 10, 11, of 12 maken.”

Hij prees daarna de mentaliteit van zijn ploeg. “Iedereen geeft alles. De ploeg zit natuurlijk vol met kwaliteit en talent.” De laatste keer dat Tottenham op Old Trafford wist te winnen was in 2018 (0-3). Toen stond Mourinho nog bij Manchester United onder contract.

France Football geeft geen Gouden Bal weg, maar wel verkiezing beste elftal ooit

De Gouden Bal voor de beste voetballer van het jaar wordt in 2020 niet uitgereikt, maar in plaats daarvan gaat France Football op zoek naar het beste elftal ooit. Het Franse voetbalmagazine heeft voor iedere positie tien spelers genomineerd. De ruim 170 voetbaljournalisten vanuit de hele wereld die mogen stemmen, kiezen per positie wie ze de beste speler aller tijden vinden.

Het moet leiden tot het ‘Ballon d’Or Dream Team’. France Football onthult maandag de genomineerde keepers en verdedigers, volgende week de middenvelders en op 19 oktober de aanvallers. Het Dream Team wordt geformeerd in een 4-3-3-opstelling.

Volgens France Football gaat het in deze verkiezing niet om het aantal prijzen dat een speler heeft gewonnen, maar om zijn talent, klasse en invloed op het voetbal. In december wordt het ‘ultieme’ elftal gepresenteerd.

Organisator France Football besloot in juli om de verkiezing van de voetballer van het jaar voor het eerst niet door te laten gaan, omdat het vanwege de coronacrisis zo’n raar voetbaljaar was. Enkele nationale competities, zoals ook die in België, konden niet worden uitgespeeld. Sinds 1956 werd ieder jaar de Gouden Bal uitgereikt aan de beste voetballer.

⌛ Be ready for the #BOdreamteam !

