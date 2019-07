Football Talk. Burnley springt voorzichtig om met Defour - Antwerp onthult nieuwe truitjes - Duivels blijven nummer één Redactie

24 juli 2019

12u33 0

Bayern-voorzitter Uli Hoeneß maakt zich op voor vertrek

Uli Hoeneß zal zich volgens Bild in november geen kandidaat stellen bij de voorzittersverkiezingen bij Bayern München. Het clubicoon zou zich willen laten opvolgen door Herbert Hainer, die in het verleden aan het hoofd stond van Adidas.

Hoeneß zou zich na veertig jaar in de directie van de club meer op zijn gezin willen focussen, schrijft Bild. “Op 29 augustus zal ik mijn beslissing aan de Raad van commissarissen voorleggen”, wilde Hoeneß het nieuws in Kicker bevestigen noch ontkennen. “In tussentijd zal ik geen enkele officiële verklaring afleggen.”

Herbert Hainer zou in poleposition liggen om Hoeneß op te volgen. Hainer was van 2001 tot 2016 baas van sportkledingmerk Adidas, en leidde de club in 2014 al kort als interim. Hoeneß zat in die periode veertien maanden in de gevangenis, nadat hij veroordeeld was voor fiscale fraude. Hainer zetelt momenteel in de Raad van commissarissen bij Bayern

Antwerp stelt nieuwe tenues voor

Antwerp heeft vandaag haar nieuwe truitjes voorgesteld. De thuisoutfit is volledig in het rood, terwijl The Great Old voor een wit uit-shirt koos. Het derde tenue is donkerblauw met enkele gouden tinten. Bekijk de tenues in de video hieronder.

Eerste plaats op FIFA-ranking blijft in handen van België

De Rode Duivels houden op de nieuwe ranking van Wereldvoetbalbond FIFA, die donderdag verschijnt, hun eerste stek in handen. Brazilië, eerder deze maand eindwinnaar van de Copa America, wipt over wereldkampioen Frankrijk naar de tweede plaats.

Engeland blijft status quo op plaats vier, voor Uruguay dat drie plekken winst maakt. Portugal en Kroatië gaan er nadien elk een achteruit, terwijl Colombia vijf plaatsen vooruitgaat naar nummer acht. Spanje en Argentinië maken de top tien vol.

De Belgen kwamen sinds het verschijnen van de huidige ranking, op 14 juni, net als de meeste Europese landen niet meer in actie. Vooral teams die recent sterk presteerden op de Copa America en Africa Cup boeken winst. Zo gaat Afrikaans kampioen Algerije 28 plaatsen vooruit tot stek veertig.

België voert de stand aan sinds september 2018 en bekleedde de eerste plaats al eens eerder van november 2015 tot en met maart 2016. De volgende EK-kwalificatieduels spelen de Duivels in september in San Marino (06/09) en Schotland (09/09).

Defour nog altijd niet terug

Trainen doet hij al wel voluit, maar in wedstrijden spaart Burnley Steven Defour (31) nog. De voormalige Rode Duivel moest tot nu toe alle voorbereidingsmatchen laten schieten, ook die gisteren tegen Fleetwood. Defour ging in maart onder het mes na aanhoudende kuitproblemen. Wellicht mist hij ook de start van de Premier League, begin augustus. Coach Sean Dyche: “Hij is nog geen 100 procent. We nemen geen enkel risico met hem. Ik weet niet of hij klaar raakt voor de competitie. Er ligt geen druk op hem. Hij komt terug na een zware blessure en het is belangrijk dat hij zijn tijd neemt.”

Marco Asensio mogelijk maandenlang out met knieblessure

Drama voor Marco Asensio. De Spaanse winger is in de oefenwedstrijd tegen Arsenal op de Internaional Champions Cup zwaar geblesseerd geraakt aan de knie. Asensio begon de tweede helft van de wedstrijd en bracht zijn ploeg zelfs langszij door de 2-2 te scoren in de 58ste minuut. Vijf minuten later zeeg hij echter tegen de grond na een ogenschijnlijk onschuldig duel met Aubameyang. Hij verliet het veld op een brancard en werd vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het Spaanse Marca bericht dat Asensio tot 9 maanden out zou zijn met een scheur in de kruisbanden van zijn knie. Nog voor het begonnen is, kan de jonge Nederlander dus al een kruis maken over zijn seizoen...

Bad news for @realmadriden



Asensio could be out for nine months



After he went down with what is believed to be a cruciate ligament injury



👇https://t.co/3Uay8KmjtD pic.twitter.com/KCTyaZcjgE MARCA in English(@ MARCAinENGLISH) link

Messi moet 1 partij brommen na rood in troostfinale

Argentinië zal in maart volgend jaar in het eerste kwalificatieduel voor het WK 2022 in Qatar niet kunnen rekenen op Lionel Messi. Het goudhaantje van Barcelona moet een speeldag schorsing uitzitten na zijn rode kaart in de kleine finale van de Copa America tegen Chili (2-1 winst voor Argentinië). Dat heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL laten weten.

Messi kreeg in de kleine finale rood, toen hij en tegenstander Medel na een opstootje hoofd tegen hoofd stonden. De Argentijnse captain was nadien helemaal niet te spreken over zijn uitsluiting (en de wedstrijdleiding in het algemeen tijdens het toernooi in Brazilië) en weigerde zijn bronzen medaille op te halen. Ook haalde hij zwaar uit naar de CONMEBOL, die hij corrupt noemde.

De Argentijnen vreesden hierdoor een stevige straf voor hun sterspeler, maar dat bleef uiteindelijk ongegrond. Naast de schorsing moet Messi ook nog een boete van een kleine 1.500 euro betalen.