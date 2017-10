Football Talk buitenland: Spanje zonder Iniesta, Morata en Carvajal PL

11u25

Bron: belga/anp 0 EPA Iniesta (links) en Morata ontbreken voor de WK-kwalificatieduels van Spanje. Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Spanje mist trio spelers

Spanje kan voor de WK-kwalificatieduels tegen Albanië en Israël niet rekenen op Andres Iniesta, Alvaro Morata en Dani Carvajal. Het trio kampt met blessures en meldde zich af bij bondscoach Julen Lopetegui. Carvajal heeft een ontsteking van zijn hartzakje, waardoor hij voor onbepaalde tijd aan de kant staat. Iniesta liep zondag een hamstringblessure op tijdens de wedstrijd van FC Barcelona tegen Las Palmas, terwijl Morata zaterdag met een spierblessure uitviel tijdens de topper van Chelsea tegen Manchester City. Mits een zege thuis tegen Albanië (6 oktober) of in Israël (9 oktober) is Spanje zeker van kwalificatie voor het WK in Rusland en wordt Italië naar de barrages verwezen.