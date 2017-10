Football Talk buitenland: Spanje zonder Iniesta, Morata en Carvajal - Gago na 2 jaar weer bij Argentinië PL

11u25

Bron: belga/anp 1 EPA Iniesta (links) en Morata ontbreken voor de WK-kwalificatieduels van Spanje. Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Gago na twee jaar terug bij Argentinië

Fernando Gago maakt zijn rentree in de Argentijnse nationale ploeg. De spelmaker van Boca Juniors werd twee jaar geleden voor het laatst opgeroepen. Met het oog op de beslissende WK-kwalificatieduels tegen Peru en Ecuador haalt bondscoach Jorge Sampaoli hem nu terug bij de groep. Argentinië speelt donderdag thuis tegen Peru, volgende week dinsdag is het laatste pouleduel tegen Ecuador. De verliezend finalist van het vorige WK staat nu op de vijfde plaats, met evenveel punten als nummer vier Peru. Alleen de eerste vier landen uit de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Rusland. Naast Gago riep Sampaoli met Pablo Perez en Dario Benedetto nog twee spelers van Boca Juniors op. De bondscoach wilde voorin spelen met Sergio Agüero en Lionel Messi, maar Agüero kan vanwege een ribblessure niet meedoen. De speler van Manchester City liep die blessure vorige week op bij een verkeersongeval in Amsterdam.

Photo News Fernando Gago.

Spanje mist trio spelers

Spanje kan voor de WK-kwalificatieduels tegen Albanië en Israël niet rekenen op Andres Iniesta, Alvaro Morata en Dani Carvajal. Het trio kampt met blessures en meldde zich af bij bondscoach Julen Lopetegui. Carvajal heeft een ontsteking van zijn hartzakje, waardoor hij voor onbepaalde tijd aan de kant staat. Iniesta liep zondag een hamstringblessure op tijdens de wedstrijd van FC Barcelona tegen Las Palmas, terwijl Morata zaterdag met een spierblessure uitviel tijdens de topper van Chelsea tegen Manchester City. Mits een zege thuis tegen Albanië (6 oktober) of in Israël (9 oktober) is Spanje zeker van kwalificatie voor het WK in Rusland en wordt Italië naar de barrages verwezen.