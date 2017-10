Football Talk buitenland: Ribéry maanden out met knieletsel - Spanje zonder Iniesta en Morata PL

11u25

Bron: belga/anp 1 AFP Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Duitse bond krijgt fikse boete

De Duitse voetbalfederatie DFB moet van de Wereldvoetbalbond FIFA een boete van 32.000 Zwitserse frank (28.000 euro) betalen nadat Duitse supporters zich begin vorige maand misdroegen tijdens een WK-kwalificatiematch in Tsjechië. Na de beslissende 1-2 was vanuit het Duitse vak onder meer 'Sieg Heil' te horen. Ook werd er vuurwerk afgestoken. Vlak voor de wedstrijd in Praag hadden de Duitse supporters zich al misdragen door een minuut stilte voor twee overleden Tsjechische officials niet te respecteren. Na de match lieten de DFB en bondscoach Joachim Löw weten de incidenten te veroordelen. De FIFA deelde ook boetes uit aan andere federaties. Zo moet de Argentijnse bond 65.000 Zwitserse frank ophoesten voor homofobe gezangen van Argentijnse supporters tijdens twee WK-voorrondeduels. Ook de federaties van Brazilië, Chili, Hongarije, Ecuador en Iran kregen geldstraffen opgelegd.

Franck Ribéry weken out met scheur in buitenste knieband

Het gaat niet zoals het hoort bij Bayern München. De Duitse 'Rekordmeister' staat in de Bundesliga op een gedeelde tweede plaats, maar wel al op 5 punten van leider en rivaal Borussia Dortmund. De club uit Beieren gaf gisteren op de koop toe een 0-2-voorsprong uit handen tegen Hertha Berlijn.



Nu komt Bayern met zo mogelijk nog slechter nieuws. Sterspeler Ribéry blesseerde zich gisteren aan de knie en de diagnose een dag later is niet mals. De 34-jarige Fransman liep een scheur op in de buitenste band van zijn linkerknie. "We vinden het echt spijtig dat Franck zich geblesseerd heeft", verklaarde Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Wij wensen hem een spoedig herstel." Bayern preciseerde dat Ribéry niet onder het mes moet maar dat zijn knie enkele weken gespalkt wordt. Ribéry is de tweede sterkhouder van de 'Rekordmeister' die voor langere tijd in de lappenmand ligt. Ook doelman Manuel Neuer staat wellicht tot het einde van het jaar aan de kant met een barst in zijn linkervoet.

Breaking: @FranckRibery has suffered an LCL tear in his left knee.



Get well soon, Franck! ¿¿ #ComeBackStronger #MiaSanMia pic.twitter.com/DBatgkalR9 — FC Bayern English (@FCBayernEN) 1 oktober 2017

photo_news

Wilmots mist sterspelers bij Ivoorkust

Bondscoach Marc Wilmots kan vrijdag met Ivoorkust op bezoek in Mali een grote stap zetten richting het WK van volgend jaar in Rusland. Maar de Belg kan geen beroep doen op meerdere sterspelers. Kapitein Gervinho (Hebei Fortune), Jean-Michaël Séri (Nice), Seydou Doumbia (Sporting Lissabon), Adama Traoré (Goztepe) en Wilfried Bony (Swansea) moeten verstek laten gaan met blessures. Ook Wilfried Zaha (Crystal Palace) en Max Alain Gradel (Toulouse) ontbreken met kwaaltjes. "Ik zal de ploeg moeten herschikken, maar er is genoeg kwaliteit om de vele geblesseerde spelers op te vangen", verklaarde Wilmots. "Ik zal mijn plannen echter niet uit de doeken doen. We proberen ons nu op de best mogelijke manier op de verplaatsing naar Mali voor te bereiden. Ik verwacht ginds een vijandige sfeer." Met nog twee speeldagen voor de boeg staat Ivoorkust met zeven punten op de eerste plaats in de groep. Marokko (6), Gabon (5) en Mali (2) volgen. Alleen de poulewinnaar mag naar Rusland.

afp Gervinho.

Duitsland zonder Timo Werner

Duitsland zal de doelpunten van Timo Werner moeten missen in de WK-kwalificatieduels tegen Noord-Ierland en Azerbeidzjan. De 21-jarige aanvaller van RB Leipzig sukkelt met problemen aan de hals en het kaakgewricht en is buiten strijd. Werner trof dit seizoen al vijfmaal raak in de Bundesliga. In zijn laatste zes interlands scoorde hij zes goals. De Duitse bondscoach Joachim Löw kan voor het tweeluik ook geen beroep doen op Manuel Neuer, Mario Gomez, Mesut Özil, Sami Khedira en Jonas Hector. Duitsland voert zijn groep autoritair aan, met vijf punten meer dan eerste achtervolger Noord-Ierland, en heeft zijn ticket voor Rusland zo goed als beet. Als de 'Mannschaft' donderdag minstens een punt pakt in Noord-Ierland, is de kwalificatie binnen. Zo niet krijgt de wereldkampioen drie dagen later in Kaiserslautern een herkansing tegen Azerbeidzjan.

AP Timo Werner.

Gago na twee jaar terug bij Argentinië

Fernando Gago maakt zijn rentree in de Argentijnse nationale ploeg. De spelmaker van Boca Juniors werd twee jaar geleden voor het laatst opgeroepen. Met het oog op de beslissende WK-kwalificatieduels tegen Peru en Ecuador haalt bondscoach Jorge Sampaoli hem nu terug bij de groep. Argentinië speelt donderdag thuis tegen Peru, volgende week dinsdag is het laatste pouleduel tegen Ecuador. De verliezend finalist van het vorige WK staat nu op de vijfde plaats, met evenveel punten als nummer vier Peru. Alleen de eerste vier landen uit de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Rusland. Naast Gago riep Sampaoli met Pablo Perez en Dario Benedetto nog twee spelers van Boca Juniors op. De bondscoach wilde voorin spelen met Sergio Agüero en Lionel Messi, maar Agüero kan vanwege een ribblessure niet meedoen. De speler van Manchester City liep die blessure vorige week op bij een verkeersongeval in Amsterdam.

Photo News Fernando Gago.

Spanje mist trio spelers

Spanje kan voor de WK-kwalificatieduels tegen Albanië en Israël niet rekenen op Andres Iniesta, Alvaro Morata en Dani Carvajal. Het trio kampt met blessures en meldde zich af bij bondscoach Julen Lopetegui. Carvajal heeft een ontsteking van zijn hartzakje, waardoor hij voor onbepaalde tijd aan de kant staat. Iniesta liep zondag een hamstringblessure op tijdens de wedstrijd van FC Barcelona tegen Las Palmas, terwijl Morata zaterdag met een spierblessure uitviel tijdens de topper van Chelsea tegen Manchester City. Mits een zege thuis tegen Albanië (6 oktober) of in Israël (9 oktober) is Spanje zeker van kwalificatie voor het WK in Rusland en wordt Italië naar de barrages verwezen.

EPA Iniesta (links) en Morata ontbreken voor de WK-kwalificatieduels van Spanje.