Football Talk. Buffon verbreekt ultiem record Maldini - Standard zeker halfjaar zonder Bokadi



De voetbalredactie

28 september 2019

16u52 1

Juventus klopt SPAL, Buffon wordt recordhouder wereldwijd

Juventus heeft zonder te imponeren haar thuiswedstrijd in de Serie A tegen SPAL, dat laatste staat, in winst omgezet. In het Allianz Stadium werd het 2-0 voor de landskampioen. Voor keeper Gianluigi Buffon was het zijn 903e wedstrijd in clubverband - in alle competities en voor alle clubs samengeteld - en daarmee passeerde hij Paolo Maldini, die tot 902 wedstrijden kwam. De 41-jarige Buffon is nu wereldwijd de speler met de meeste officiële clubwedstrijden achter zijn naam.

Ronaldo bepaalde een klein kwartier voor tijd de eindstand door raak te koppen na een voorzet vanaf links van Paulo Dybala. De Portugees ontbrak tijdens de laatste competitiewedstrijd wegens een dijbeenblessure en reisde ook niet af naar het FIFA-gala in Milaan, waar Lionel Messi werd uitgeroepen tot beste speler ter wereld. Vlak voor rust had Miralem Pjanic Juve aan de leiding gebracht. Hij trof doel met een fraai schot vanaf zo’n twintig meter.

Vorig seizoen won Juve de thuiswedstrijd tegen SPAL ook met 2-0. Juventus ontvangt dinsdag in de Champions League Bayer Leverkusen in Turijn. Het eerste duel leverde de Bianconeri geen zege op. Tegen Atlético werd het 2-2.

Renard verruilt Antwerp met onmiddellijke ingang voor Montréal Impact

Sportief adviseur Olivier Renard verlaat Antwerp verhuist met onmiddellijke ingang naar Montréal Impact, een Canadese club die uitkomt in de Major League Soccer (MLS). Hij tekent straks een overeenkomst als Sportief Directeur bij de club die vorige woensdag het Canadees kampioenschap won en zich op die manier kwalificeerde voor de Concacaf Champions League in 2020.

Bokadi minstens halfjaar out bij Standard

Standard kan dit seizoen mogelijk niet meer rekenen op Merveille Bope Bokadi. De defensieve middenvelder van de Rouches scheurde tijdens het bekerduel van donderdag tegen Lommel (2-1) de voorste kruisband van zijn rechterknie. Standard schat zijn onbeschikbaarheid op zes maanden tot één jaar. De 23-jarige Congolees staat sinds januari 2017 onder contract in Luik. Hij kwam sindsdien tot 31 officiële duels en één goal. Dit seizoen kwam hij al acht keer in actie.

Thuisnederlaag voor Lyon

Lyon heeft op de achtste speeldag van de Franse Ligue 1 een 0-1-thuisnederlaag geleden tegen Nantes. Boli Bolingoli liet in Schotland verrassend met Celtic de eerste punten van het seizoen liggen bij kelderploeg Hibernian.

Een eigen doelpunt van Fernando Marçal (54.) bezegelde het lot van de thuisploeg, waar Jason Denayer in het slot naar de kant ging. Lyon kon al van de tweede speeldag niet meer winnen en staat met negen punten in de middenmoot. Nantes (16 ptn) komt (voorlopig) aan kop.

In de Schotse eerste klasse geraakte Celtic niet voorbij Hibernian (1-1). Celtic kwam achter na een eigen doelpunt van Ajer (8.), maar Christie (24.) stelde gelijk. Verder kwamen de bezoekers niet meer. Bolingoli speelde de hele partij. In de stand blijft Celtic aan kop met 19 punten, voor de Rangers (15 ptn) die wel een partij minder tellen.

Vraagteken bij Defour

Krijgt Antwerp Steven Defour (31) fit voor de wedstrijd tegen Oostende? De ex-Rode Duivel skipte donderdag de bekerwedstrijd tegen Lokeren. “Omdat hij te veel last had van een ontsteking aan zijn hiel”, legde Bölöni uit. De medische staf nam geen enkel risico met de middenvelder, die gisteren wel weer aansloot op training. Hij blijft licht onzeker voor zondag. De Laet, De Sart en Seck zijn nog een tijdje out. Zij zouden als alles volgens plan verloopt over een tweetal weken weer voluit kunnen trainen. Op Opare en Pius is het zoals bekend nog langer wachten. (SJH)

Mpoku over duel tegen Charleroi: “Belangrijker dan Anderlecht”

De Waalse broederstrijd als opwarmertje voor Arsenal. Standard ontvangt Charleroi voor een vol huis en wil ook na dit weekend helemaal bovenaan de ranglijst staan. Mehdi Bayat zorgde in een recent verleden voor opschudding door te stellen dat Charleroi de kloof met de Rouches de laatste jaren heeft verkleind. Een uitspraak die nog steeds nazindert in Luik. “De wedstrijd tegen Charleroi is voor iedereen binnen deze club sowieso een speciale aangelegenheid”, zegt Paul-José Mpoku. “Een match die voor onze supporters qua gevoel belangrijker is dan Standard-Anderlecht. Dat merkte ik de hele week al. ‘Lommel’, is niet één keer gevallen. Het was al Charleroi wat de klok sloeg. Winnen is áltijd een must, ongeacht de uitspraken van ‘monsieur’ Bayat.” Mpoku verwacht een fel duel, al roemt hij ook de voetballende kwaliteiten van de Carolo’s. “Ze vliegen er altijd stevig in. Maar Belhocine is een trainer die ook wil laten voetballen, dat zagen we in de wedstrijd tegen Genk. Dit zijn in elk geval de affiches waar je als speler van Standard het meest naar uitkijkt.” En avant. (KDZ/FDZ)

Slecht nieuws voor Club: Mbappé is terug

PSG kan weer een beroep doen op Kylian Mbappé, die door een kuitblessure sinds eind augustus aan de kant stond. Op 15 oktober speelt PSG tegen Club Brugge in de Champions League. (VDVJ)