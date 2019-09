Football Talk. Buffel wordt assistent-bondscoach bij Belgische U19 - Inter pakt uit met opvallend retroshirt Redactie

09 september 2019

Buffel wordt assistent-bondscoach bij Belgische U19

Thomas Buffel heeft een nieuwe job gevonden. De ex-profvoetballer gaat aan de slag als assistent van bondscoach Jacky Mathijssen bij de Belgische U19-selectie. Buffel, die eind mei in onze krant zijn afscheid als prof aankondigde, volgt Tim Smolders op.

De U19 werken op dit moment in Tubeke een stage af met twee oefenduels. Zaterdag verloren ze nipt van Portugal (1-2), morgen nemen ze het om 13u op tegen Tsjechië. Een ticket voor het EK 2020 is het doel van Mathijssen en co.

Buffel was laatst aan de slag bij Zulte Waregem. Voordien kwam de aanvallende middenvelder uit in België voor Cercle Brugge (2008-2009) en KRC Genk (2009-2018). In Nederland was Buffel actief bij Feyenoord, waar hij op het hoogste niveau doorbrak, en Excelsior. In 2005 versierde hij een transfer naar Glasgow Rangers, waar hij tot 2008 voetbalde.

Derde shirt Inter retro

De ‘nerazzarri’ gaan ‘nero’. Volledig zwart, met louter enkele elementen in het geel zoals het clublogo, shirt- en hoofdsponsor. Het derde truitje van Inter gaat volledig retro. Lukaku moet ongetwijfeld fan zijn: nog wat imposanter, nog meer schrik in de ogen van de verdedigers zaaiend.

Lokonga en Dewaele haken af bij U21

Sieben Dewaele en Albert Sambi Lokonga verlaten de selectie van de Belgische beloften. Dat heeft bondscoach Johan Walem vandaag laten weten. Walem meldt dat Dewaele met een blessure out is. Zijn teammaat bij Anderlecht, Sambi Lokonga, krijgt van de bondscoach rust. De 20-jarige Bataille vervoegt de groep later vandaag.

De Belgische beloften openden hun kwalificatiecampagne voor het EK in 2021 vrijdag met een valse noot in Wales, dat met 1-0 won. De troepen van Walem ontvangen morgen Bosnië en Herzegovina in het stadion van OH Leuven.

⚽️ Sieben #Dewaele (injury) & Albert #Sambi Lokonga (rest) left us yesterday. We have added Jelle #Bataille to the group today. #U21EURO Johan Walem(@ JohanWalem) link

Boli blijft mogelijk tot januari

De kans dat spits Yohan Boli tot januari bij STVV blijft, wordt alsmaar groter. Boli werd in verband gebracht met een vertrek, eerst naar Al-Duhail in Qatar, daarna naar Sporting Lissabon. Maar deze laatste piste ging niet door. Al-Duhail kan wel nog tot eind deze maand. Donderdag keert de speler terug uit Ivoorkust waar hij interlandverplichtingen had. Nu vernamen we binnen de club dat hij zeker zal vertrekken maar dat hij eerst nog een korte periode zou breien aan zijn verblijf op Stayen, tot januari. Tijdens de wintermercato zou er dan een definitieve transfer volgen. Naar waar weten we (nog) niet. We vernamen wel nog dat Boli zich niet alleen financieel, maar ook sportief wil verbeteren en daarbij niet over één nacht ijs wil gaan. (FKS)

Ivan Vukomanovic gaat in Cyprus aan de slag bij Apollon Limassol

Ivan Vukomanovic zet zijn trainerscarrière verder in Cyprus. De Serviër, 42 intussen, wordt coach van Apollon Limassol. Hij zat zonder job sinds hij in oktober 2017 opstapte bij Slovan Bratislava, maar nu heeft hij dus een nieuwe club gevonden. Tussen 2014 en 2015 stond hij in ons land aan het roer bij Standard.