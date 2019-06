Football Talk. Buffalo’s sturen zes huurlingen door - Lamkel Zé mist eerste training Antwerp - Ten Hag beloond De voetbalredactie

20 juni 2019

14u07 1

Buffalo’s sturen 6 huurlingen door

AA Gent hield vandaag voor het eerst dit seizoen een open training voor de pers. Twintig spelers tekenden present voor de pittige wedstrijdvormen die coach Jess Thorup in petto had. Zes spelers die vorig seizoen uitgeleend werden, moeten op zoek naar een andere club.

Geen Thomas Kaminski of Jean-Luc Dompé op het trainingsveld. De doelman hersteld nog van een enkeloperatie, de flankaanvaller bleef binnen met een lichte blessure. Zes spelers moesten zich niet aanbieden op training. AA Gent rekent niet meer op Koita, Horemans, Kabangu, Machado, Mostafa en Lucas Schoofs. Als zij op 1 juli geen nieuwe club hebben, zullen ze meetrainen met de B-kern, waar eerder ook Thoelen en Limbombe naar verwezen werden. Rosted, Kvilitaia, Yaremchuk, Bezus en Plastun genieten nog van een korte vakantie en worden maandag op de club verwacht.

Er stonden met Jan Van den Bergh, Reuben Yem en Alessio Castro-Montes drie nieuwkomers op het trainingsveld. “Het geeft een heerlijk gevoel om hier te zijn”, zei Castro-Montes, die overkwam van Eupen. “Gent is de ideale ploeg voor mij om een stap hogerop te zetten.”

“Het was opnieuw een leuke ervaring. Na een korte vakantie ben ik blij opnieuw tussen de spelers en op het veld te staan”, zei coach Jess Thorup. “Het komt er nu op aan de eerste dagen en weken te werken aan het fysieke aspect. Daarna gaan we alles verfijnen op stage in Nederland. Een heel belangrijke periode want daar wil ik stilaan bouwen aan het type-elftal.”

Kubo, Sylla en Andrijašević zijn terug na uitleenbeurten aan respectievelijk Nürnberg, STVV en Waasland-Beveren. Morgenavond (19u30) werkt AA Gent zijn eerste oefenwedstrijd af tegen stadsgenoot RC Gent. (ABD)

Frédéric Dupré traint dit seizoen naast de Gentse beloften ook de A-kern. “Ik combineer dit seizoen als trainer de twee teams, beloften en eerste ploeg. Bedoeling is de kloof tussen de U21 en de A-ploeg kleiner te maken. Een eventuele doorstroming wordt zo een pak gemakkelijker. Jonge spelers kunnen in die optiek eens vlugger meetrainen met de eerste ploeg”, zegt Dupré. “Ik focuste de laatste tijd echt op mijn trainerschap. Het is plezant te werken bij AA Gent. Ik kan hier bovendien nog veel bijleren. Het is een enorme uitdaging in de staf te werken bij een topploeg in de Jupiler Pro League. En als rasechte Gentenaar bij AA Gent, dan is de cirkel toch rond.”

Jess Thorup stelde maandag tijdens de persconferentie in aanloop naar het nieuwe seizoen dat de ambitie van zijn AA Gent binnen de top drie ligt. “Dat is een uitlating die ik voor rekening houd van de hoofdtrainer. Natuurlijk is hier potentieel aanwezig maar mij ga je geen uitspraken horen doen omtrent enige ambities. Ik schik mij naar de opdrachten van Jess Thorup en voer die uit. Dat is mijn job, niets anders.”

Morgen oefent AA Gent een eerste keer. In een derby wacht Racing Gent. “Ik hoor her en der dat dit geen probleem mag opleveren voor AA Gent. Maar je moet in dergelijke wedstrijden jezelf als speler toch wel laten zien. Elke wedstrijd is belangrijk, zeker voor de nieuwe jongens. Het komt erop aan direct in een goede flow te zetten. Ook al is dat tegen Racing Gent, Merelbeke of gelijk wie”, aldus Dupré.

Ten Hag verlengt contract bij Ajax tot 2022

Erik ten Hag ziet zijn uitstekende seizoen bij Ajax beloond met een nieuw contract. Hij verlengde zijn verbintenis bij de Amsterdammers met twee jaar, tot 30 juni 2022. Ten Hag is sinds 1 januari 2018 hoofdtrainer van Ajax. Het afgelopen seizoen leidde hij de Ajacieden in eigen land naar titel en beker. In de Champions League stuntte Ajax met een plaats in de halve finale na winst tegen onder meer titelverdediger Real Madrid en Juventus. In de halve finale kon Tottenham het jonge Ajax pas in extremis uitschakelen. Ten Hag won het afgelopen jaar de Rinus Michels Award, als beste trainer van de eredivisie. Die prijs ontving hij drie jaar geleden ook al eens door zijn prestaties bij FC Utrecht.

Lamkel Zé nog in Nice

Didier Lamkel Zé (22) maakt niet meteen aanstalten om deze namiddag op de eerste training van Antwerp te verschijnen. De Kameroener vertoeft met zijn maatje en intussen ex-ploegmaat Nando Nöstlinger op vakantie in Nice. Hij plaatste vanochtend nog beelden op zijn sociale media vanop het strand en de kans dat hij straks om 17u op het oefenveld van de Bosuil staat, lijkt dan ook quasi onbestaande. Volgens sommige bronnen zou Lamkel Zé op die manier een verbeterd contract in de wacht willen slepen. Hij lijkt Luciano D’Onofrio alvast onder druk te willen zetten. Of dat de juiste tactiek is, moet nog blijken. (SJH)

Standard hervat trainingen

Standard heeft vanochtend de trainingen hervat. Michel Preud’homme en zijn nieuwe assistent Mbaye Leye verwelkomden 22 spelers op de Académie Robert Louis-Dreyfus.

Opvallende afwezigen waren Mehdi Carcela (hij legde in het ziekenhuis inspanningstesten af), Valeriy Luchkevych (zijn transfer is nakend), Uche Agbo (nog in Nigeria na het overlijden van zijn moeder) en Evangelos Patoulidis (examens). Wel present was Mërgim Vojvoda, die nochtans pas maandag terug op de club werd verwacht net als Cimirot en Laifis. Ook de jonge doelman Timothy Galjé en de Congolese testspeler Peter Mutumosi verschenen op het oefenveld.

Orlando Sa revalideert nog steeds. Ochoa (Gold Cup), Bastien en Halilovic (EK U21) en Mpoku, Bokadi en Fai (Africa Cup) sluiten eveneens later aan.

Standard speelt zijn eerste oefenmatch op 26 juni in Braine. Drie dagen later volgt een duel tegen Union Namen. Daarna staat een stage in het Duitse Kamen (30/6-6/7) op het programma. Op 13 juli oefenen de Rouches in Seraing tegen Straatsburg en op 21 juli volgt de galamatch tegen Nice.