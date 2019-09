Football Talk. Brugse derby krijgt disciplinair staartje, ook Genk vervolgd - Habibou naar Lokeren Redactie

23 september 2019

Brugse derby krijgt nog disciplinair staartje

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vervolgt stadsgenoten Cercle en Club na wangedrag van supporters tijdens de Brugse derby van 14 september. Vertegenwoordigers van beide clubs moeten zich op 1 oktober voor de Geschillencommissie verantwoorden.

De Brugse derby op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League stond bol van de incidenten. Een kwartier na de aftrap in het Jan Breydelstadion staken enkele Cercle-fans ostentatief een vlag van de blauw-zwarte buren in brand in het “thuisvak”. Het vuur vernielde enkele zitjes en de brandweer moest de vlammen doven.

Ook de “bezoekende” supporters van Club Brugge lieten zich niet onbetuigd. Zij gooiden een voetzoeker op het veld en staken Bengaals vuur af in de tribunes. Ook uit het Cercle-vak stegen groen-zwarte rookpluimen op. Dat gebeurde in beide kampen eerder al, nog voor de match op gang gefloten was. Brugse spotters hadden nochtans heel wat vuurpijlen in beslag genomen.

Scheidsrechter Nicolas Laforge riep de kapiteins op het matje en liet omroepen om niet meer met vuurwerk te gooien, maar de partij kon naar zijn oordeel wel gewoon voortgezet worden. De ref nam de incidenten net als de match delegate op in zijn rapport, waardoor het Bondsparket over kon gaan tot vervolging. Zeker nu de Pro League strenger wil optreden tegen het gebruik van pyrotechnisch materiaal, mogen de Brugse clubs zich aan zware sancties verwachten. Voorlopig beperkte bondsprocureur Kris Wagner zich tot een oproeping, zijn vordering maakt hij ter zitting van 1 oktober bekend. Ook na de wedstrijd waren er wat schermutselingen, zowel in de tribunes als in de wijde omgeving van het stadion.

Genk vervolgd voor vuurwerk, Charleroi voor H&M-gezangen richting Ndongola

De openingswedstrijd van de zevende speeldag in de Jupiler Pro League tussen Charleroi en KRC Genk (2-1) krijgt nog een vervolg. De Limburgers worden door het Bondsparket opgeroepen, omdat ze pyrotechnisch materiaal gebruikten op Mambourg. Charleroi lanceerde dan weer een gevoelig spreekkoor tegen ex-speler Ndongala.

Genk moet op 1 oktober voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verschijnen, omdat enkele supporters zich op 13 september misdroegen in Charleroi. In het bezoekersvak werd allerhande pyrotechnisch materiaal afgestoken. Er wacht de landskampioen wellicht een boete, zeker nu de regels omtrent het gebruik van vuurpijlen en rookbommen strenger zijn geworden.

Ook de thuisploeg riskeert nog een sanctie. Enkele Zebra’s staken de draak met ex-speler Dieumerci Ndongala, die nu voor Genk voetbalt. Uit het vak van de harde kern in het Stade du Pays weerklonk “Dieumerci est un voleur chez H&M”, ofwel “Dieumerci is een dief in H&M”. Enkele dagen voor de bewuste wedstrijd werd Ndongala op basis van zijn huidskleur en voorkomen onterecht beschuldigd van diefstal in de H&M-winkel in Vilvoorde. De Pro League had dat incident eerder al veroordeeld. Aangezien het gaat om een spreekkoor, wordt dit dossier in eerste aanleg behandeld door de Geschillencommissie Hoger Beroep op vrijdag 4 oktober.

In geen van beide gevallen liet bondsprocureur Kris Wagner in zijn kaarten kijken wat de gevorderde strafmaat betreft. Die zal hij pas bekendmaken tijdens de zittingen.

Habib Habibou naar Daknam

Verrassende transfer voor Lokeren. De Waaslanders halen Habib Habibou naar Daknam. De 32-jarige spits uit de Centraal-Afrikaanse Republiek is als ex-spits van onder andere AA Gent een oude bekende. Zijn laatste club was het Israëlische Maccabi Petah Tikva, waar hij einde contract was nadat hij er vorig seizoen één keer scoorde in 8 optredens. Lokeren en trainer Glen De Boeck waren na een slappe start in 1B nog op zoek naar aanvallende versterking. Het voorbije weekend werd er pas voor het eerst gewonnen: 2-0 tegen Roeselare. Lokeren telt nu 5 op 21.

Spits Habib Habibou (32) tekent overeenkomst met Sporting Lokeren.



Welkom, Habib! 💛🖤 pic.twitter.com/BBzyvoZgq7 Sporting Lokeren(@ KSCLokeren) link

“Ik ken deze competitie en meer in het bijzonder deze club heel goed, want ik heb er in het verleden diverse malen tegen gespeeld”, vertelt Habibou. “Lokeren was een club waar we als tegenstander toch altijd een beetje schrik van hadden. Dat moet nu terug zo worden. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om de ambities van deze mooie familieclub waar te maken. Ik lag de voorbije maanden zeker niet stil en onderhield mijn conditie, maar ik kijk er enorm naar uit om snel met de jongens in groep te trainen en wedstrijden te spelen. Ik hoop dat ik met mijn ervaring en aanvallerskwaliteiten van waarde kan zijn voor dit team.”

Habibou bracht een groot deel van zijn carrière door in België. De voormalige speler van Zulte Waregem, Charleroi, AA Gent en Tubeke maakte 57 doelpunten in 162 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Na zijn vertrek bij de Buffalo’s in 2014 speelde Habibou nog voor het Franse Stade Rennes, het Turkse Gaziantepspor en het Franse Lens. Hij stond ook op de loonlijst van het Engelse Leeds, het Roemeense Steaua Boekarest en Qatar Sports Club.

UEFA straft Slovakije, Hongarije en Roemenië

De nationale voetbalploegen van Slovakije en Hongarije zijn hard gestraft voor ongeregeldheden tijdens een onderling duel op 9 september in de EK-kwalificatie. Ze moeten van de UEFA een thuisduel zonder fans spelen.

Supporters van beide landenploegen maakten zich schuldig aan racistisch gedrag. Ze gooiden voorwerpen op het veld en staken vuurwerk af. De Hongaarse voetbalbond kreeg een boete van 67.125 euro opgelegd. Slovakije moet 20.000 euro betalen. Slovakije speelt op 10 oktober tegen Wales zonder publiek. Hongarije ontvangt Azerbeidzjan op 13 oktober in een leeg stadion. Hongarije verloor het thuisduel met Slovakije met 1-2.

Ook Roemenië wacht een thuisduel zonder publiek. Fans van die landenploeg maakten zich in recente duels met Spanje en Malta schuldig aan racisme. Ook gooiden ze voorwerpen op het veld. Roemenië speelt op 15 oktober tegen Noorwegen achter gesloten deuren en moet een boete van 83.000 euro betalen.

KV Mechelen speelt tegen Club voor vol huis

Het duel van komende zaterdag tussen KV Mechelen en Club Brugge zal plaatsvinden in een uitverkocht AFAS-stadion. Naast de ruim 12.000 abonnementen gingen ook alle losse tickets de deur uit. Malinwa zal zo voor liefst 16.500 fans spelen Achter de Kazerne. Het is de eerste keer sinds de inhuldiging van de nieuwe hoofdtribune vorig seizoen dat het stadion uitverkocht is. (ABD)

Voormalig Frans topscheidsrechter aangesteld als VAR-manager

De Professional Refereeing Board van de KBVB heeft voormalig topscheidsrechter Frédy Fautrel aangesteld als VAR-manager. Fautrel stapte begin dit seizoen op als opleider van de Franse videorefs.

Frédy Fautrel was tussen 2005 en 2016 een Franse FIFA-scheidsrechter, nadat hij in 2003 zijn debuut had gemaakt in de Ligue 1. De intussen 47-jarige Fransman leidde meer dan honderd UEFA- en FIFA-wedstrijden, met ook een aantal affiches in de Champions League. Hij was assistent-scheidsrechter op het EK 2012, met inbegrip van de halve finale tussen Duitsland en Italië, en het EK 2016. Zijn afscheidsmatch was Guingamp-PSG (2-1) in december 2016.

Sindsdien raakte Fautrel nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Video Assistent Referee (VAR) en de professionele arbitrage in Frankrijk. Zo hield hij toezicht op de ontwikkeling van het VAR-centrum van de Franse voetbalbond (FFF) in Parijs. Tot deze zomer leidde Fautrel als scheidsrechtersbaas het technische departement van de profscheidsrechters in Frankrijk en begeleidde hij de videorefs. Deze zomer verliet hij de FFF. De Fransman is ook waarnemer voor de UEFA.

“Frédy brengt een schat aan ervaring mee voor de Belgische arbitrage, vooral omdat hij vanaf een zeer vroeg stadium betrokken is geweest bij de evolutie van het VAR-protocol en de procedures”, klinkt het bij de voetbalbond. Fautrel gaat vanaf deze week aan de slag bij het Professional Refereeing Department.

Bondsparket vraagt drie matchen schorsing voor Amat

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete gevorderd als minnelijke schikking voor Jordi Amat. De Spaanse verdediger van Eupen kreeg zondag meteen rood op bezoek bij Standard.

De Panda’s moesten op Sclessin de kelk tot op de bodem ledigen. Bij een 3-0-stand werd de rode lantaarn in minuut 83 nog gereduceerd tot tien spelers. Amat ging vol door in een duel en plantte zijn studs op de enkel van de Franse vleugelverdediger Gavory, die geblesseerd naar de kant moest. Scheidsrechter Wesley Alen gaf hem eerst een tweede gele kaart, maar kwam op zijn beslissing terug en deelde alsnog rechtstreeks rood uit.

Tenzij Eupen het strafvoorstel weigert, is Amat geschorst voor de bekermatch in Kapellen (25/09), de kelderkraker tegen Cercle Brugge (28/09) en de thuismatch tegen KV Mechelen (05/10).