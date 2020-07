Football Talk. Bremen blijft na barrageduel tegen Heidenheim in de Bundesliga De voetbalredactie

06 juli 2020

Sprookjesclub Heidenheim stuit op Werder

Geen stunt voor FC Heidenheim gisteren in de terugmatch van de barrageduels tegen Werder Bremen. De club uit het kleine Zuid-Duitse stadje met 50.000 inwoners, die in twee decennia opklom van de vijfde klasse naar de Tweede Bundesliga, greep uiteindelijk net naast de promotie. Na het 0-0-gelijkspel in Bremen kwam Werder al vroeg op voorsprong na een eigen doelpunt. Heidenheim maakte in de slotfase nog twee keer té laat gelijk (2-2). Traditieclub Werder weet de degradatie uiteindelijk te vermijden en begint straks aan haar 57ste seizoen in de Bundesliga - goed voor een record.

Peeters meteen mee op stage met Eupen

De ene club is de andere niet. Sommige zonderen zich af, sleutel op deuren, hangslot op hekken. Eupen niet. De club — die deze maand zijn 75ste verjaardag viert — organiseert morgen een persdag in het Nederlandse Horst, waar de Panda’s op stage vertoeven, in aanwezigheid van hun nieuwste aanwinst, Stef Peeters.

Na doelman Théo Defourny en Amara Baby is Peeters de derde nieuwkomer bij Eupen. De eerste tegen betaling van een transferbedrag (aan Cercle Brugge), vermits Defourny en Baby vrij overkwamen van respectievelijk Lokeren en Antwerp. (AR)

Spelers Bayern München krijgen twee weken vakantie

Hansi Flick heeft zijn spelers twee weken vakantie gegeven. De spelers van Bayern München mogen even rust nemen na een intensieve periode, waarin ze de landstitel binnenhaalden en zaterdag ook de Duitse beker wonnen. Flick verwacht zijn spelers over twee weken terug om samen op jacht te gaan naar de derde prijs van dit jaar, de winst van de Champions League. “De jongens krijgen nu een welverdiende vakantie”, zei Flick, die met zijn spelers maandag nog wat marketingverplichtingen had. “Ze kunnen even op adem komen, zich fysiek en mentaal weer opladen. Ik kijk er al weer naar uit om de jongens voor te bereiden op ons volgende doel, de finaleronde van de Champions League.”

Bayern München moet eerst nog de return tegen Chelsea in de achtste finales spelen. Dat lijkt een formaliteit na de ruime zege in februari in Londen (0-3). De Champions League wordt komende maand vanaf de kwartfinales uitgespeeld in Lissabon. “Het gaat dan steeds over één wedstrijd, dat is niet makkelijk”, aldus Flick. “We moeten direct pieken.”

Atlético zonder Joa Felix tegen Celta Vigo

Atlético Madrid kan dinsdag (22u) geen beroep doen op Joao Felix (20) in de uitmatch tegen Celta Vigo. Medisch onderzoek bracht zondag traumatisch botoedeem in de enkel aan het licht bij de Portugese aanvaller, zo meldt de La Liga-club maandag. Die vochtophoping is wellicht het gevolg van een trap die de Portugees te verduren kreeg in de met 3-0-gewonnen wedstrijd tegen Mallorca, waarin hij kort voor het uur vervangen werd.

Felix, die vorige zomer voor 126 miljoen euro overkwam van Benfica, speelde dit seizoen tot dusver 26 competitiewedstrijden voor Atlético Madrid. Daarin scoorde de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis zes keer. Met nog vier speeldagen voor de boeg in La Liga is Atlético derde met 62 punten, op elf punten van nummer twee Barcelona. Koploper Real Madrid telt 77 punten.

Juan Ramon Muniz is nieuwe trainer Alaves

Deportivo Alaves heeft gisteravond laat Juan Ramon Muniz aangesteld als nieuwe trainer. De 51-jarige Spanjaard volgt zijn landgenoot Asier Garitano op. Die werd eerder op de dag ontslagen wegens de slechte resultaten na de coronastop. De Baskische club verloor zaterdag zijn vijfde wedstrijd op rij - 1-0 bij Real Valladolid - en zakte naar de vijftiende plaats in La Liga. Het verschil met de degradatiezone is nog maar zes punten.

Muniz, voormalig verdediger van Gijon, Vallecano en Numancia, was als coach eerder in de Primera en Segunda Division bij Malaga (2006-2008, 2009-2010 en 2018-2019), Santander (2008-2009), Alcorcon (2015-2016) en Levante (2016-2018) aan de slag. Hij kreeg een contract tot het einde van het seizoen.