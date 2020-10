Football Talk. Brazilië smeert Bolivia forfaitscore aan Redactie

10 oktober 2020

09u07 0

Brazilië is uitstekend begonnen aan de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar. De Goddelijke Kanaries versloegen in hun eerste wedstrijd in de Zuid-Amerikaanse voorronde Bolivia met 5-0. Brazilië stond bij de rust in Sao Paulo 2-0 voor na goals van Marquinhos (16') en Firmino (30'). Na de pauze liep het team van coach Tite verder uit langs opnieuw Firmino (49'), de Boliviaan José Maria Carrasco (66', owngoal) en Coutinho (73'). Neymar speelde de hele wedstrijd maar kwam niet tot scoren. Hij deelde wel twee assists uit. Komende dinsdag speelt Brazilië in Lima tegen Peru. Argentinië won donderdagavond zijn eerste match tegen Ecuador met 1-0 dankzij een penaltygoal van Lionel Messi. Ook Uruguay startte foutloos met een 2-1 zege tegen Chili.

