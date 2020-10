Football Talk. Brazilië smeert Bolivia forfaitscore aan - Vermaelen zwaar onderuit in doelpuntenfestival Redactie

10 oktober 2020

11u17 0

Kopenhagen zet succescoach Stale Solbakken aan de deur

De Noor Stale Solbakken is geen trainer meer van FC Kopenhagen. De tegenvallende resultaten van de Deense topclub doen hem de das om.

Solbakken (52) was sinds 2013 aan de slag bij Kopenhagen, dat hij eerder ook al coachte tussen 2006 en 2011. Met de Noor op de bank won het team uit de Deense hoofdstad acht keer de landstitel en vier keer de beker. Maar de teleurstellende resultaten van dit seizoen deden het bestuur ingrijpen. Kopenhagen staat pas negende in de competitie en werd door het Kroatische Rijeka uit de poules van de Europa League gehouden.

“Stale is zonder twijfel de meest succesvolle trainer uit de clubgeschiedenis”, zegt voorzitter Bo Rygaard. “Maar de resultaten in 2020 voldoen niet, en daar verbinden wij gevolgen aan. Het is tijd om het team herop te bouwen.”

Voorlopig neemt jeugdcoach Hjalte Bo Norregaard ad interim over.

Vermaelen gaat met Vissel Kobe onderuit na doelpuntenfestival

Thomas Vermaelen heeft met zijn Japanse club Vissel Kobe een competitienederlaag geleden op het veld van Kashiwa Reysol. De bezoekers kwamen 4-0 achter, scoorden vervolgens drie keer, maar moesten toch met lege handen naar huis.

De thuisploeg leek in het begin van de tweede helft de schaapjes op het droge te hebben na goals van Michael Olunga (20., 44.) en Ataru Esaka (39., 52.). Maar Vissel Kobe vocht terug en via invaller Junya Tanaka (60., 75.) en Andres Iniesta (87., pen.) werd het 4-3. Kashiwa Reysol moest de slotminuten volmaken met tien na een tweede gele kaart voor Shunki Takahashi maar hield stand. Vermaelen, die niet werd vrijgegeven voor de Rode Duivels, speelde achterin de volledige wedstrijd.

In het klassement blijft Vissel Kobe in de middenmoot hangen als negende met 32 punten uit 24 matchen. Kashiwa Reysol is zesde met 36 punten (uit 21 matchen).

Brazilië is uitstekend begonnen aan de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar. De Goddelijke Kanaries versloegen in hun eerste wedstrijd in de Zuid-Amerikaanse voorronde Bolivia met 5-0. Brazilië stond bij de rust in Sao Paulo 2-0 voor na goals van Marquinhos (16') en Firmino (30'). Na de pauze liep het team van coach Tite verder uit langs opnieuw Firmino (49'), de Boliviaan José Maria Carrasco (66', owngoal) en Coutinho (73'). Neymar speelde de hele wedstrijd maar kwam niet tot scoren. Hij deelde wel twee assists uit. Komende dinsdag speelt Brazilië in Lima tegen Peru. Argentinië won donderdagavond zijn eerste match tegen Ecuador met 1-0 dankzij een penaltygoal van Lionel Messi. Ook Uruguay startte foutloos met een 2-1 zege tegen Chili.